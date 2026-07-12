«Появление крупной особи»: жителей Ярославской области предупредили о медведе

Жителей Ярославской области предупредили о появлении медведя Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жителей Ярославской области и туристов предупредили о медведе, которого заметили в Любимском округе. Опасный зверь показался в районе жилых деревень.

«ЕДДС призывает жителей и гостей Любимского округа соблюдать осторожность в связи с тем, что в окрестностях деревень Чирково, Будаково и Дмитриково Воскресенского территориального управления местными жителями замечено появление крупной особи медведя», — рассказали в ЕДДС Любимского округа.

Рекомендуется без необходимости не посещать район, где был замечен медведь.

«Проследите, где находятся ваши дети. Увидев зверя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, изменив маршрут движения», — говорится в предупреждении ЕДДС.

Информацию о замеченном хищнике можно сообщить по номеру «112».