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Животные «Появление крупной особи»: жителей Ярославской области предупредили о медведе

«Появление крупной особи»: жителей Ярославской области предупредили о медведе

Где заметили лесного зверя

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Жителей Ярославской области предупредили о появлении медведя | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЖителей Ярославской области предупредили о появлении медведя | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жителей Ярославской области предупредили о появлении медведя

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Жителей Ярославской области и туристов предупредили о медведе, которого заметили в Любимском округе. Опасный зверь показался в районе жилых деревень.

«ЕДДС призывает жителей и гостей Любимского округа соблюдать осторожность в связи с тем, что в окрестностях деревень Чирково, Будаково и Дмитриково Воскресенского территориального управления местными жителями замечено появление крупной особи медведя», — рассказали в ЕДДС Любимского округа.

Рекомендуется без необходимости не посещать район, где был замечен медведь.

«Проследите, где находятся ваши дети. Увидев зверя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, изменив маршрут движения», — говорится в предупреждении ЕДДС.

Информацию о замеченном хищнике можно сообщить по номеру «112».

В мае 2026 года в Министерстве природопользования и лесного хозяйства рассказывали, где в Ярославской области обитает больше всего медведей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Медведь Предупреждение Любим ЕДДС
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Комментарии
2
Гость
1 час
Ну, если переживают за безопасность граждан - отстреляли бы, во избежание проблем, в счет имеющихся в области квот на медведя. Или нельзя? Или пока никого не загрызет - ждем? Вдруг и не загрызет..
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Гость
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