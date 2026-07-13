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Бизнес Карточки Доходы растут даже в кризис: кто и на чем делает миллионные выручки в Ярославской области

Доходы растут даже в кризис: кто и на чем делает миллионные выручки в Ярославской области

Рассказываем, какие компании «выстрелили» в последние годы

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Какие компании в Ярославской области нарастили выручки за пять лет | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКакие компании в Ярославской области нарастили выручки за пять лет | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Какие компании в Ярославской области нарастили выручки за пять лет

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В последние годы бизнес переживает непростые времена. Кто-то едва успел оправиться от «ковидных» времен, как нагрянули новые вызовы. В Ярославле и области закрываются кафе и рестораны, на продажу то и дело выставляют уже готовый бизнес.

Но есть и те, кто «выстрелил» и заработал, несмотря на трудности. Сервис «Спарк-Интерфакс» предоставил 76.RU таблицу с компаниями-«газелями» в Ярославской области. Эти фирмы умудрились увеличить свои показатели за четыре не самых простых года для экономики России.

«Компании Ярославской области, вошедшие в рейтинг быстрорастущих предприятий, демонстрируют широкий спектр отраслевых траекторий развития: от высокотехнологичного производства до специализированных медицинских и IT‑услуг, что подчеркивает диверсифицированный характер региональной экономики и ее способность генерировать устойчивый рост в разнородных сегментах», — рассказали аналитики «Интерфакса».

Топ компаний в регионе с самыми быстрорастущими выручками | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаТоп компаний в регионе с самыми быстрорастущими выручками | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Топ компаний в регионе с самыми быстрорастущими выручками

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Рассказываем, кто и на чем зарабатывает в регионе во времена, когда сотни компаний в стране дышат на ладан.

Как формировался рейтинг

Всего в Ярославской области зарегистрировано 17 компаний-«газелей», что составляет 3% от всех предприятий ЦФО.

Данные по быстрорастущим компаниям были получены с помощью ресурса «СПАРК-Интерфакс». В первую очередь были отобраны фирмы, зарегистрированные как юрлица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями и действующие на конец 2025 года, находящиеся в российской частной собственности. То есть, в числе акционеров компании нет компаний и структур с госучастием.

Были и другие требования:

  • выручка компании в 2021 году должна превышать 100 млн рублей;

  • среднесписочная численность сотрудников компании в 2021 году должна превышать 10 человек;

  • ежегодный прирост выручки компании должен превышать соответствующий групповой показатель (20, 15 или 10%) ежегодно в течение 4 лет (в период с 2021 по 2025 год по сравнению с предыдущим годом;

  • среднегодовой прирост среднесписочной численности персонала компании в течение 4 лет (в период с 2021 по 2025) должен превышать 10%1;

  • чистые активы компании в анализируемый период не являются отрицательными;

  • индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» находится в диапазоне от 1 до 70, то есть «средний» или «низкий» («высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора);

  • компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами.

    В итоговый список вошли 1536 фирм.

  1. Миллиарды на дизельных агрегатах и электростанциях
  2. Торговое оборудование и программы для бизнеса
  3. Делают деньги на рекламных баннерах
  4. Завод по производству краски и лаков
  5. Грузоперевозки по России и за рубежом
  6. Оптовая торговля одеждой
  7. Лакокрасочный бизнес
  8. Производство промышленных насосов
  9. Миллионы на молоке
  10. Офтальмологический центр
  11. Бизнес на резервуарах
  12. Миллионы на сувенирах
  13. Стригут копыта у скота
  14. Стоматология
  15. Поднялись на дорожных знаках и конусах
  16. Бизнес на программном обеспечении
  17. Частная клиника
1

Миллиарды на дизельных агрегатах и электростанциях

Компания ПСМ «Прайм» наращивает выручку лучше всех не только в Ярославской области, но и во всём Центральном федеральном округе. Она занимается производством энергетического и насосного оборудования.

История предприятия началась в 2005 году. Молодые предприниматели из Ярославля Андрей Медведев и Александр Сальников запустили инжиниринговый стартап по доработке дизельных агрегатов производства Ярославского моторного завода и открыли первый сборочный цех. Первые модели дизель-генераторов и силовых приводов у них купили «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».

Компания занимается производством специального оборудования | Источник: powerunit.ruКомпания занимается производством специального оборудования | Источник: powerunit.ru

Компания занимается производством специального оборудования

Источник:

powerunit.ru

Со временем производство росло. В 2014 году в Тутаеве открылся второй завод ПСМ, где начали создавать собственные металлоконструкции для полного обеспечения сборки насосных и электростанций. Предприниматели заключили соглашения с зарубежными производителями дизельных двигателей из Южной Кореи, Великобритании и Германии.

К 2017 году каждая четвертая дизель-генераторная установка в России производилась заводом ПСМ. По инициативе Андрея Медведева дизель-генераторы от 60 до 315 кВт включили в список продукции, которую через госзакупки можно заказывать только у российских производителей.

Дизельная электростанция ADS-520 | Источник: powerunit.ruДизельная электростанция ADS-520 | Источник: powerunit.ru

Дизельная электростанция ADS-520

Источник:

powerunit.ru

В 2024 году прошел большой ребрендинг ПСМ. Компания ведет строительство и модернизацию одновременно на трех производственных площадках. Был открыт новый корпус завода «Прайм». Компания сотрудничает с производителями двигателей из Китая: Weichai, Yuchai и CNPC Jichai. В 2023 году завод ПСМ признан лучшим промышленным предприятием региона.

За четыре года компания ощутимо нарастила выручку. В 2021 году ПСМ «Прайм» заработала 347,3 млн рублей, из которых чистой прибылью оставалось 20,5 млн. В 2025-м показатели увеличились до 5,4 млрд рублей и 678,1 млн рублей чистых доходов соответственно.

Блочная насосная станция для отвода вод для золотодобывающей компании «Полюс» | Источник: powerunit.ruБлочная насосная станция для отвода вод для золотодобывающей компании «Полюс» | Источник: powerunit.ru

Блочная насосная станция для отвода вод для золотодобывающей компании «Полюс»

Источник:

powerunit.ru

Сейчас владельцами компании указаны один из основателей Андрей Медведев, которому принадлежит 75% организации. Остальные 25% являются долей ООО в уставном капитале. То есть, это своеобразный резерв фирмы. Но по закону его нужно распределить между оставшимися участниками или новыми учредителями в течение года.

Второй сооснователь компании Александр Сальников вышел из числа учредителей в феврале 2026 года. Директором предприятия сейчас является все тот же Андрей Медведев.

2

Торговое оборудование и программы для бизнеса

ООО «Маст Сервис» было образовано в 1999 году. Компания считается средним предприятием и зарабатывает на кассовом оборудовании, термопринтерах этикеток, ТСД для склада, расходных материалах, кассовых аппаратах и прочей технике, необходимой в банковской сфере, торговле, ресторанной деятельности и других похожих направлениях.

Также фирма занимается техподдержкой и маркетингом, а еще создает сайты на заказ и продает программы для бизнеса.

Компания предлагает оборудование для разных организаций | Источник: gk-mact.ruКомпания предлагает оборудование для разных организаций | Источник: gk-mact.ru

Компания предлагает оборудование для разных организаций

Источник:

gk-mact.ru

Среднее количество работников за четыре года выросло с 18 до 69 сотрудников. В 2021 году «Маст Сервис» заработало 180,4 млн рублей, а в 2025-м — 1, 7 млрд рублей. Чистая прибыль после всех производственных расходов в 2021 году — 4,4 млн рублей, в 2025-м — 79,6 млн. То есть, за четыре года этот показатель вырос почти в 20 раз.

«ООО „МАСТ СЕРВИС“ в оптовой торговле оборудованием при приросте 56% удерживает норму прибыли на уровне 7,4%, что отражает специфику дистрибуционного бизнеса с умеренной маржой, ориентированного на объемы и логистическую точность», — рассказали аналитики «Интерфакса».

Компания полностью принадлежит предпринимательнице Зое Масловой, а директор фирмы — Сергей Маслов.

3

Делают деньги на рекламных баннерах

ООО «ПК „Косми-Стайл“», судя по указанному направлению деятельности, занимается производством мебели для офисов и предприятий торговли. Правда, судя по информации в интернете и отзывам клиентов, фирма, в основном, зарабатывает на производстве рекламных баннеров, штендеров, вывесок и других POS-материалов.

Компания образована в 2014 году и зарегистрирована в Ярославле на проспекте Октября, 88. В 2021 году средняя численность сотрудников составляла 23 человека, в 2025-м — уже 72.

Сферы, в которых работают ярославские компании-«газели» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаСферы, в которых работают ярославские компании-«газели» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Сферы, в которых работают ярославские компании-«газели»

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

В 2021 году «Косми-Стайл» заработала 152,7 млн рублей. В 2025-м выручка компании выросла до 800,2 млн. Чистая прибыль 2021 года — 5,8 млн. В 2025 году на руках у владельцев предприятия после всех расходов осталось уже 103,9 млн рублей.

У компании двое равноправных владельцев — Ирина Смирнова и Петр Козлов. Последний также является директором фирмы. Помимо бизнеса на рекламе, оба также числятся совладельцами организации, занимающейся строительством.

4

Завод по производству краски и лаков

ООО «Производственная Компания „Диналак“» была образована в 2019 году и зарегистрирована в Гаврилов-Яме. Фирма занимается производством красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Предприятие зарегистрировано как малое.

В 2021 году там числилось всего 15 сотрудников, в 2025-м — 33.

Выручка компании в 2021 году — 114,5 млн рублей. К концу 2025 года этот показатель вырос больше, чем в пять раз — до 596 млн рублей. Чистая прибыль за вычетом производственных расходов в 2021 году — 8,2 млн рублей, в 2025-м — 36,1 млн.

«Диналак» выкупил завод и спас предприятие от закрытия | Источник: правительство Ярославской области«Диналак» выкупил завод и спас предприятие от закрытия | Источник: правительство Ярославской области

«Диналак» выкупил завод и спас предприятие от закрытия

Источник:

правительство Ярославской области

У компании четверо владельцев: по 33% принадлежат Дмитрию Траченко и Сергею Колкотину. Еще по 17% Андрею Некрасову и Сергею Захарову. Сергей Колкотин также является директором завода.

Примечательно, что «Диналак» купил производственный комплекс в Гаврилов-Яме в 2020 году, после того как предыдущий собственник завода — компания «Ярославский лак» — стал банкротом. В инвестпроект на те времена было вложено 4,6 млн рублей. То есть фактически «Диналак» возобновил производство и запустил его с нуля в кризисные времена, благодаря чему сейчас завод приносит многомиллионные выручки.

5

Грузоперевозки по России и за рубежом

Компания «Агат» была образована в 2014 году и зарегистрирована на Магистральной улице, 22 в Ярославле.

На сайте организации сказано, что фирма занимается перевозками на разных видах транспорта по всей России, а также в Китае и СНГ.

Среди клиентов компании множество крупных организаций: тот же ПСМ, группа «ГАЗ», «Аксон», ОДК «Сатурн», «Ростсельмаш» и другие.

Компания предлагает клиентам разные варианты перевозки грузов | Источник: vamauto.ruКомпания предлагает клиентам разные варианты перевозки грузов | Источник: vamauto.ru

Компания предлагает клиентам разные варианты перевозки грузов

Источник:

vamauto.ru

Организация предлагает несколько видов транспортировки, в зависимости от маршрута: морским транспортом, грузовиками или поездами. Последняя используется, например, для перевозки крупной сельскохозяйственной техники.

Также в некоторых случаях на поставку одного груза можно использовать различные виды транспорта, компания обещает просчитать самые оптимальные варианты.

Перевозка катера с помощью грузовика | Источник: vamauto.ruПеревозка катера с помощью грузовика | Источник: vamauto.ru

Перевозка катера с помощью грузовика

Источник:

vamauto.ru

Предприятие считается малым. Выручка компании в 2021 году составила 123,5 млн рублей. В конце 2025 года показатели выросли до 571,9 млн рублей. Прибыль после всех расходов в 2021 году — 831 тысяча рублей. В 2025-м — 55,5 млн.

Компанией владеет и руководит бизнесмен Денис Жданов. Предприниматель также является владельцем компании, занимающейся недвижимостью, и соучредителем фирмы, работающей в сфере грузоперевозок.

6

Оптовая торговля одеждой

ООО «Челеби-Текстиль» занимается производством одежды и аксессуаров. Предприятие было создано в 2010 году и зарегистрировано в Переславле-Залесском.

Фирма относится к средним предприятиям, в 2021 году там работало 42 сотрудника. А к 2025 году их количество выросло до 65.

По описанию на сайте, предприятие в Переславле занимается производством женского, мужского и детского трикотажа. Одежду выпускают под собственными торговыми марками KARE Collection и «Челеби-Текстиль». Ее покупают для перепродажи российские бизнесмены, а также предприниматели из Белоруссии.

Компания производит женскую, мужскую и детскую одежду | Источник: yaroslavl.chelebiopt.ruКомпания производит женскую, мужскую и детскую одежду | Источник: yaroslavl.chelebiopt.ru

Компания производит женскую, мужскую и детскую одежду

Источник:

yaroslavl.chelebiopt.ru

Единственной владелицей и директором «Челеби Текстиль» является Мария Челеби.

В 2021 году ее компания заработала 304,9 млн рублей, а к 2025-му уже 1,2 млрд. Чистая прибыль 2021 года — 25,3 млн.

В 2025 году, несмотря на значительно выросшую выручку, у компании было много и производственных расходов. В итоге чистой прибылью осталось 50,7 млн рублей.

7

Лакокрасочный бизнес

Лакокрасочное предприятие «Хотс» работает в регионе с 2002 года. Завод зарегистрирован на проспекте Октября, 78И/1.

Судя по сайту, где продается продукция предприятия, в основном оно ориентируется на изготовление грунтов, эмали, аэрозолей и других материалов для покраски автомобилей.

Компания производит краску и лаки для автомобилей | Источник: hotz-global.comКомпания производит краску и лаки для автомобилей | Источник: hotz-global.com

Компания производит краску и лаки для автомобилей

Источник:

hotz-global.com

В 2021 году, судя по аналитике, там работало 12 сотрудников, в 2025-м — 77. Выручка компании в 2021 году составила 106,7 млн рублей, а в 2025-м выросла до 443,6 млн. Чистая прибыль за четыре года поднялась с 2,2 млн рублей до 12,1 млн.

Владелец и генеральный директор «Хотс» — Владимир Безрук. Также он является учредителем компании, работающей в сфере исполнительских искусств.

8

Производство промышленных насосов

ООО «Моторкон» было образовано в 2015 году и зарегистрировано на Первомайской улице, 7 в Ярославле. Компания занимается производством гидравлического и пневматического силового оборудования. Конкретно: сборкой промышленных насосов для разных целей. Например, для горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства, промышленного водоснабжения, городской инфраструктуры и чрезвычайных ситуаций.

«Моторкон» — это эксклюзивный представитель зарубежной фирмы AMOS в России. Последняя — международный производитель насосного оборудования. В описании AMOS сказано, что производственные мощности находятся в Китае, а научно-исследовательский центр базируется в США.

Компания производит насосное оборудование | Источник: motorcon.ruКомпания производит насосное оборудование | Источник: motorcon.ru

Компания производит насосное оборудование

Источник:

motorcon.ru

Количество сотрудников «Моторкона» с 2021 года за четыре года выросло с 36 до 231. В 2021 году компания заработала 505,4 млн рублей. В 2025-м почти в четыре раза больше — 1,9 млрд.

А вот разница между остатком прибыли после производственных расходов не столь существенная — в 2021 году этот показатель составил 25,7 млн, а в 2025-м — 37,2 млн.

У «Моторкона» два равноправных владельца — предприниматели Илья Коровин и Денис Суроегин. Последний также является гендиректором предприятия.

Станция для перекачки грязной воды | Источник: motorcon.ruСтанция для перекачки грязной воды | Источник: motorcon.ru

Станция для перекачки грязной воды

Источник:

motorcon.ru

Продукция «Моторкона» поставляется по всей стране. Например, в 2025 году для нужд ЖКХ в Октябрьском районе Челябинской области закупили дизельную насосную станцию стоимостью больше 6 млн рублей, которая прокачивает 650 кубометров загрязненной воды в час.

В 2024 году насосные станции от «Моторкона» было решено украсить граффити с видами достопримечательностей Ярославля и отправить в другие региона страны. Одна из них, например, была поставлена в Краснодарский край, а также в Ханты-Мансийский автономный округ.

9

Миллионы на молоке

ООО «Агрокон-Сервис» было образовано в 2013 году. Юридическим адресом фирмы указан Ленинградский проспект, 27Б, строение 2 в Ярославле. Компания занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. А также перевозкой молока.

Считается крупным: в 2021 году на заводе работали 17 человек, а за четыре года их количество выросло до 42. Увеличивались и выручки.

В 2021 году «Агрокон-Сервис» заработала 906,8 млн рублей. А за 2025 год — 3,3 млрд. Чистая прибыль предприятия в 2021 году — 8,2 млн рублей, а в 2025-м — 11 млн. Получается, что параллельно с доходами росли и производственные затраты.

Компания занимается перевозкой молока от производителей к заказчикам | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКомпания занимается перевозкой молока от производителей к заказчикам | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Компания занимается перевозкой молока от производителей к заказчикам

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Единственный владелец и директор компании — Антон Соловьев. Помимо этого он ведет бизнес в сфере монтажа промышленных машин и оборудования, разведения молочного крупного рогатого скота, производства сырого молока и готовых кормов для фермерских животных.

«Агрокон-Сервис» выступает в качестве трейдера — то есть, находит сырое молоко по оптовому заказу клиента, учитывая его потребности, и доставляет его от производителя на завод или в цех.

10

Офтальмологический центр

«Визус-Абсолют» — это компания, образованная в 2014 году. Она зарегистрирована на Индустриальной улице, 31/14 в Ярославле.

Это — сеть офтальмологических центров в Ярославле, которые входят в группу офтальмологических клиник, работающих также в Московской, Вологодской и Владимирской областях с 1994 года.

Компания входит в состав Торгово-промышленной палаты России. В Ярославле есть три клиники сети «Визус-Абсолют» — на Индустриальной улице, 31/14, на проспекте Фрунзе, 69 и на проспекте Ленина, 18/50.

Офтальмологические клиники в Ярославле, судя по выручкам, пользуются спросом | Источник: vizus-yaroslavl.ruОфтальмологические клиники в Ярославле, судя по выручкам, пользуются спросом | Источник: vizus-yaroslavl.ru

Офтальмологические клиники в Ярославле, судя по выручкам, пользуются спросом

Источник:

vizus-yaroslavl.ru

С 2021 года выручка компании выросла с 110 млн рублей до 396,1 млн в 2025 году. Чистая прибыль при этих показателях — 16,9 млн и 74,6 млн соответственно.

Большей частью «Визус-Абсолют» владеет предприниматель Олег Мурашев. Ему принадлежит 90% организации. Еще 10% находится в собственности Алексея Сударкина. Они также являются совладельцами нескольких других компаний, работающих в сфере больничной деятельности.

11

Бизнес на резервуарах

ООО «Стилар» было создано в 2019 году и зарегистрировано на Комсомольской улице, 18 в Ярославле. Работает в сфере производства металлических бочек и аналогичных емкостей.

По данным сайта компании, хоть юридический адрес числится в Ярославле, непосредственно завод находится в городе Клин Московской области. Там производят стальные резервуары для промышленной и строительной отраслей.

В них могут храниться, например, вода, топливо, битум, мазут и другие материалы.

Компания занимается производством различных резервуаров | Источник: steelar-zmk.ruКомпания занимается производством различных резервуаров | Источник: steelar-zmk.ru

Компания занимается производством различных резервуаров

Источник:

steelar-zmk.ru

Помимо резервуаров, фирма занимается производством и торговлей силосов и очистных сооружений.

Количество сотрудников с 2021 по 2025 год увеличилось с 34 до 89. Выручка на конец 2021 года — 289,6 млн рублей. В 2025 году компания заработала 854,5 млн. Чистая прибыль выросла с 7,6 млн рублей до 80,7 млн соответственно.

Учредитель ООО «Стилар» — бизнесмен Михаил Симанчев. Он же — директор компании. Это его единственное предприятие.

12

Миллионы на сувенирах

ООО «Ярдеколь» открылось в 2019 году. Компания зарегистрирована в Ярославле на Спартаковской улице, 1Д.

На заводе изготавливают магниты, сувенирные тарелки, монеты, брелоки, бутылки для воды, ключницы, керамические изделия и многое другое.

Примечательно, что компания создает сувениры, связанные не только с Ярославской областью, но и другими городами России.

Отыскать продукцию «Ярдеколь» можно на маркетплейсах | Источник: ozon.ruОтыскать продукцию «Ярдеколь» можно на маркетплейсах | Источник: ozon.ru

Отыскать продукцию «Ярдеколь» можно на маркетплейсах

Источник:

ozon.ru

С 2021 по 2025 год количество сотрудников увеличилось с 65 до 114. В 2021 году фабрика заработала 100,1 млн рублей, а в 2025-м — 293,4 млн.

Чистая прибыль на конец 2021 года — 15,1 млн. А вот в 2025 году владелец производства получил уже 44 млн рублей.

Единственным владельцем фабрики является Андрей Жуков. Раньше он был одним из соучредителей «Ярославской керамической мануфактуры», но в 2019 году покинул эту организацию. Генеральный директор «Ярдеколя» — Владимир Юткин.

13

Стригут копыта у скота

«Копытный сервис» — ярославская организация, образованная в 2016 году и зарегистрированная на Волгостроевской набережной, 21Б. При этом на сайте предприятия указано, что оно было основано в 1998 году. Вероятно, раньше оно работало под другим юрлицом. Компания ведет ветеринарную деятельность.

Если точнее, то «Копытный сервис» зарабатывает на стрижке копыт у крупного рогатого скота. У организации больше 150 компаний в клиентской базе — кто-то из них заказывает сами услуги, а другие покупают специальные станки у организации и средства по уходу за скотом.

Компания поставляет свое оборудование по всей стране | Источник: hoofservice.ruКомпания поставляет свое оборудование по всей стране | Источник: hoofservice.ru

Компания поставляет свое оборудование по всей стране

Источник:

hoofservice.ru

Выручка компании в 2021 году составила 131,3 млн рублей. В 2025-м — 378,6 млн. Чистая прибыль компании в 2021 году — 3,4 млн рублей, а в 2025-м — 39,9 млн.

Компанией владеет Юрий Кошутин, а руководит ею Евгений Лилеев.

14

Стоматология

ООО «Камея+» было образовано в 2005 году. Юридический адрес компании совпадает с фактическим — стоматология находится на Московском проспекте, 74 в Ярославле.

В клинике предоставлен широкий спектр услуг по уходу за зубами: от профессиональной гигиены до протезирования.

С 2021 по 2025 год количество сотрудников выросло с 33 до 58. Ежегодная выручка «Камеи+» за это время увеличилась со 100,8 млн рублей до 262,2 млн. Чистая прибыль тоже ощутимо выросла — с 13,2 млн до 78,3 млн в конце 2025 года.

Стоматология делает миллионные выручки | Источник: kameyadent.ruСтоматология делает миллионные выручки | Источник: kameyadent.ru

Стоматология делает миллионные выручки

Источник:

kameyadent.ru

Компанией владеет предпринимательница Екатерина Тимощук. Она же является директором стоматологии. Это — единственный бизнес, который она ведет.

15

Поднялись на дорожных знаках и конусах

Производственная Компания «Технология» занимается оптовой торговлей. Фирма продает оборудование для обустройства дорожного движения: лежачие полицейские, дорожные знаки, сигнальные фонари, колесоотбойники, конусы, столбики блокираторы и многое другое. Помимо этого «Технология» также предлагает услуги по установке оборудования за отдельную плату.

Компания была образована в 2015 году и зарегистрирована на проспекте Толбухина, 17А в Ярославле. Владеет «Технологией» бизнесмен Павел Майоров. Директор компании — Сергей Шаломин.

Фирма занимается даже производством дорожных знаков | Источник: idn500.ruФирма занимается даже производством дорожных знаков | Источник: idn500.ru

Фирма занимается даже производством дорожных знаков

Источник:

idn500.ru

Павел Майоров также является совладельцем инженерного центра «Технология», занимающегося продажей оборудования для систем водоснабжения, отопления и водоотведения. Склады компании есть в Ярославле, Нижнем Новгороде и Твери.

Выручка «ПК „Технология“» за 2021 год составила 421,1 млн рублей. За 12 месяцев 2025 года компания заработала больше 1 млрд рублей. Чистая прибыль за вычетом производственных расходов в 2021 году составила — 19,5 млн. А спустя пять лет — 77,9 млн.

16

Бизнес на программном обеспечении

ООО «Стек-Ит» было открыто чуть больше 11 лет назад — в 2014 году. Компания освоила нишу разработки компьютерного программного обеспечения.

Фирма зарегистрирована в Ярославле на Малой Химической улице, 7А. Свои услуги по автоматизации бизнес-процессов «Стек-Ит» предлагает предприятиям ЖКХ, энергосбытовым и сетевым компаниям, ресурсоснабжающим организациям.

Также специалисты могут разработать сервисы и приложения для ЖКХ. В том числе, личные кабинеты и мобильные приложения.

«Стек-Ит» предлагает свои услуги управляющим компаниям | Источник: stack-it.ru«Стек-Ит» предлагает свои услуги управляющим компаниям | Источник: stack-it.ru

«Стек-Ит» предлагает свои услуги управляющим компаниям

Источник:

stack-it.ru

Кроме того, «Стек-Ит» предлагает клиентам цифровую платформу для организации работы команд с возможностью автоматизации бизнес-процессов компании. Судя по описанию, она походит для проектных менеджеров, разработчиков, HR, сотрудников менеджмента, отделов продаж и договорных отделов с бухгалтериями.

С 2021 года количество сотрудников компании выросло больше, чем вдвое — с 99 до 211 на конец 2025 года.

Да и выручки не стояли на месте. За 2021 год «Стек-Ит» заработала 242,9 млн рублей. В 2025 году — 595,3 млн. Чистая прибыль после производственных затрат составила 82,7 млн рублей и 123,9 млн соответственно.

Компания вдвое увеличила показатель годовой выручки за пять лет работы | Источник: stack-trik.ruКомпания вдвое увеличила показатель годовой выручки за пять лет работы | Источник: stack-trik.ru

Компания вдвое увеличила показатель годовой выручки за пять лет работы

Источник:

stack-trik.ru

Владеет и руководит «Стек-Ит» Александр Копылов. Он же является учредителем еще двух компаний со схожими названиями, также работающих в сфере разработки компьютерного программного обеспечения.

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Частная клиника

«Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» открылся в 2010 году. Компания зарегистрирована в Ярославле на проспекте Ленина, 33. Там же и расположен один из филиалов. Клиника входит в группу компаний, объединяющей несколько медучреждений Ярославля. Они расположены на проспекте Ленина, 33, на улице Некрасова, 60, на Базовой улице, 3, строение 2 и на улице Свободы, 71А.

На проспекте Ленина находится поликлиническое отделение медцентра, работающее под ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс». Там есть шесть подразделений, в том числе дневной стационар, операционный блок, стоматология, эндоскопическое и педиатрическое отделения.

Клиника на проспекте Ленина&nbsp;— часть крупного медцентра | Источник: Яндекс.КартыКлиника на проспекте Ленина&nbsp;— часть крупного медцентра | Источник: Яндекс.Карты

Клиника на проспекте Ленина — часть крупного медцентра

Источник:

Яндекс.Карты

С 2021 по 2025 год количество сотрудников выросло с 87 до 134 человек. В 2021 году медцентр заработал 429,3 млн рублей, а в 2025-м — 897,3 млн. Чистая прибыль 2021 года — 84 млн рублей. А за 12 месяцев 2025 года фирма заработала 140,4 млн.

У ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» двое владельцев: 56% компании принадлежат Татьяне Крюковой, еще 44% — Евгении Шороховой. Татьяна Крюкова также является генеральным директором организации.

У медцентра есть несколько отделений в городе с разными направлениями | Источник: o-tsentreУ медцентра есть несколько отделений в городе с разными направлениями | Источник: o-tsentre

У медцентра есть несколько отделений в городе с разными направлениями

Источник:

o-tsentre

Татьяна Крюкова также является владельцем и соучредителем еще двух организаций, входящих в группу компаний «Медицинский центр диагностики и профилактики».

Евгения Шорохова также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся подбором персонала.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Да в любое время закрывались и открывались бизнесы. Если сам на себя работаешь, то стабильности обычно и нет. Стабильно только все на наемном труде
Гость
11 минут
,Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.🫣
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Гость
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