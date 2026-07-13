Доходы растут даже в кризис: кто и на чем делает миллионные выручки в Ярославской области

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Компания ПСМ «Прайм» наращивает выручку лучше всех не только в Ярославской области, но и во всём Центральном федеральном округе. Она занимается производством энергетического и насосного оборудования. История предприятия началась в 2005 году. Молодые предприниматели из Ярославля Андрей Медведев и Александр Сальников запустили инжиниринговый стартап по доработке дизельных агрегатов производства Ярославского моторного завода и открыли первый сборочный цех. Первые модели дизель-генераторов и силовых приводов у них купили «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».

Компания занимается производством специального оборудования Источник: powerunit.ru

Со временем производство росло. В 2014 году в Тутаеве открылся второй завод ПСМ, где начали создавать собственные металлоконструкции для полного обеспечения сборки насосных и электростанций. Предприниматели заключили соглашения с зарубежными производителями дизельных двигателей из Южной Кореи, Великобритании и Германии. К 2017 году каждая четвертая дизель-генераторная установка в России производилась заводом ПСМ. По инициативе Андрея Медведева дизель-генераторы от 60 до 315 кВт включили в список продукции, которую через госзакупки можно заказывать только у российских производителей.

Дизельная электростанция ADS-520 Источник: powerunit.ru

В 2024 году прошел большой ребрендинг ПСМ. Компания ведет строительство и модернизацию одновременно на трех производственных площадках. Был открыт новый корпус завода «Прайм». Компания сотрудничает с производителями двигателей из Китая: Weichai, Yuchai и CNPC Jichai. В 2023 году завод ПСМ признан лучшим промышленным предприятием региона. За четыре года компания ощутимо нарастила выручку. В 2021 году ПСМ «Прайм» заработала 347,3 млн рублей, из которых чистой прибылью оставалось 20,5 млн. В 2025-м показатели увеличились до 5,4 млрд рублей и 678,1 млн рублей чистых доходов соответственно.

Блочная насосная станция для отвода вод для золотодобывающей компании «Полюс» Источник: powerunit.ru