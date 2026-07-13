Доходы растут даже в кризис: кто и на чем делает миллионные выручки в Ярославской области

В последние годы бизнес переживает непростые времена. Кто-то едва успел оправиться от «ковидных» времен, как нагрянули новые вызовы. В Ярославле и области закрываются кафе и рестораны, на продажу то и дело выставляют уже готовый бизнес.
Но есть и те, кто «выстрелил» и заработал, несмотря на трудности. Сервис «Спарк-Интерфакс» предоставил 76.RU таблицу с компаниями-«газелями» в Ярославской области. Эти фирмы умудрились увеличить свои показатели за четыре не самых простых года для экономики России.
«Компании Ярославской области, вошедшие в рейтинг быстрорастущих предприятий, демонстрируют широкий спектр отраслевых траекторий развития: от высокотехнологичного производства до специализированных медицинских и IT‑услуг, что подчеркивает диверсифицированный характер региональной экономики и ее способность генерировать устойчивый рост в разнородных сегментах», — рассказали аналитики «Интерфакса».
Рассказываем, кто и на чем зарабатывает в регионе во времена, когда сотни компаний в стране дышат на ладан.
Как формировался рейтинг
Всего в Ярославской области зарегистрировано 17 компаний-«газелей», что составляет 3% от всех предприятий ЦФО.
Данные по быстрорастущим компаниям были получены с помощью ресурса «СПАРК-Интерфакс». В первую очередь были отобраны фирмы, зарегистрированные как юрлица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями и действующие на конец 2025 года, находящиеся в российской частной собственности. То есть, в числе акционеров компании нет компаний и структур с госучастием.
Были и другие требования:
выручка компании в 2021 году должна превышать 100 млн рублей;
среднесписочная численность сотрудников компании в 2021 году должна превышать 10 человек;
ежегодный прирост выручки компании должен превышать соответствующий групповой показатель (20, 15 или 10%) ежегодно в течение 4 лет (в период с 2021 по 2025 год по сравнению с предыдущим годом;
среднегодовой прирост среднесписочной численности персонала компании в течение 4 лет (в период с 2021 по 2025) должен превышать 10%1;
чистые активы компании в анализируемый период не являются отрицательными;
индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» находится в диапазоне от 1 до 70, то есть «средний» или «низкий» («высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора);
компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами.
В итоговый список вошли 1536 фирм.
- Миллиарды на дизельных агрегатах и электростанциях
- Торговое оборудование и программы для бизнеса
- Делают деньги на рекламных баннерах
- Завод по производству краски и лаков
- Грузоперевозки по России и за рубежом
- Оптовая торговля одеждой
- Лакокрасочный бизнес
- Производство промышленных насосов
- Миллионы на молоке
- Офтальмологический центр
- Бизнес на резервуарах
- Миллионы на сувенирах
- Стригут копыта у скота
- Стоматология
- Поднялись на дорожных знаках и конусах
- Бизнес на программном обеспечении
- Частная клиника
Миллиарды на дизельных агрегатах и электростанциях
Компания ПСМ «Прайм» наращивает выручку лучше всех не только в Ярославской области, но и во всём Центральном федеральном округе. Она занимается производством энергетического и насосного оборудования.
История предприятия началась в 2005 году. Молодые предприниматели из Ярославля Андрей Медведев и Александр Сальников запустили инжиниринговый стартап по доработке дизельных агрегатов производства Ярославского моторного завода и открыли первый сборочный цех. Первые модели дизель-генераторов и силовых приводов у них купили «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».
Со временем производство росло. В 2014 году в Тутаеве открылся второй завод ПСМ, где начали создавать собственные металлоконструкции для полного обеспечения сборки насосных и электростанций. Предприниматели заключили соглашения с зарубежными производителями дизельных двигателей из Южной Кореи, Великобритании и Германии.
К 2017 году каждая четвертая дизель-генераторная установка в России производилась заводом ПСМ. По инициативе Андрея Медведева дизель-генераторы от 60 до 315 кВт включили в список продукции, которую через госзакупки можно заказывать только у российских производителей.
В 2024 году прошел большой ребрендинг ПСМ. Компания ведет строительство и модернизацию одновременно на трех производственных площадках. Был открыт новый корпус завода «Прайм». Компания сотрудничает с производителями двигателей из Китая: Weichai, Yuchai и CNPC Jichai. В 2023 году завод ПСМ признан лучшим промышленным предприятием региона.
За четыре года компания ощутимо нарастила выручку. В 2021 году ПСМ «Прайм» заработала 347,3 млн рублей, из которых чистой прибылью оставалось 20,5 млн. В 2025-м показатели увеличились до 5,4 млрд рублей и 678,1 млн рублей чистых доходов соответственно.
Сейчас владельцами компании указаны один из основателей Андрей Медведев, которому принадлежит 75% организации. Остальные 25% являются долей ООО в уставном капитале. То есть, это своеобразный резерв фирмы. Но по закону его нужно распределить между оставшимися участниками или новыми учредителями в течение года.
Второй сооснователь компании Александр Сальников вышел из числа учредителей в феврале 2026 года. Директором предприятия сейчас является все тот же Андрей Медведев.
Торговое оборудование и программы для бизнеса
ООО «Маст Сервис» было образовано в 1999 году. Компания считается средним предприятием и зарабатывает на кассовом оборудовании, термопринтерах этикеток, ТСД для склада, расходных материалах, кассовых аппаратах и прочей технике, необходимой в банковской сфере, торговле, ресторанной деятельности и других похожих направлениях.
Также фирма занимается техподдержкой и маркетингом, а еще создает сайты на заказ и продает программы для бизнеса.
Среднее количество работников за четыре года выросло с 18 до 69 сотрудников. В 2021 году «Маст Сервис» заработало 180,4 млн рублей, а в 2025-м — 1, 7 млрд рублей. Чистая прибыль после всех производственных расходов в 2021 году — 4,4 млн рублей, в 2025-м — 79,6 млн. То есть, за четыре года этот показатель вырос почти в 20 раз.
«ООО „МАСТ СЕРВИС“ в оптовой торговле оборудованием при приросте 56% удерживает норму прибыли на уровне 7,4%, что отражает специфику дистрибуционного бизнеса с умеренной маржой, ориентированного на объемы и логистическую точность», — рассказали аналитики «Интерфакса».
Компания полностью принадлежит предпринимательнице Зое Масловой, а директор фирмы — Сергей Маслов.
Делают деньги на рекламных баннерах
ООО «ПК „Косми-Стайл“», судя по указанному направлению деятельности, занимается производством мебели для офисов и предприятий торговли. Правда, судя по информации в интернете и отзывам клиентов, фирма, в основном, зарабатывает на производстве рекламных баннеров, штендеров, вывесок и других POS-материалов.
Компания образована в 2014 году и зарегистрирована в Ярославле на проспекте Октября, 88. В 2021 году средняя численность сотрудников составляла 23 человека, в 2025-м — уже 72.
В 2021 году «Косми-Стайл» заработала 152,7 млн рублей. В 2025-м выручка компании выросла до 800,2 млн. Чистая прибыль 2021 года — 5,8 млн. В 2025 году на руках у владельцев предприятия после всех расходов осталось уже 103,9 млн рублей.
У компании двое равноправных владельцев — Ирина Смирнова и Петр Козлов. Последний также является директором фирмы. Помимо бизнеса на рекламе, оба также числятся совладельцами организации, занимающейся строительством.
Завод по производству краски и лаков
ООО «Производственная Компания „Диналак“» была образована в 2019 году и зарегистрирована в Гаврилов-Яме. Фирма занимается производством красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Предприятие зарегистрировано как малое.
В 2021 году там числилось всего 15 сотрудников, в 2025-м — 33.
Выручка компании в 2021 году — 114,5 млн рублей. К концу 2025 года этот показатель вырос больше, чем в пять раз — до 596 млн рублей. Чистая прибыль за вычетом производственных расходов в 2021 году — 8,2 млн рублей, в 2025-м — 36,1 млн.
У компании четверо владельцев: по 33% принадлежат Дмитрию Траченко и Сергею Колкотину. Еще по 17% Андрею Некрасову и Сергею Захарову. Сергей Колкотин также является директором завода.
Примечательно, что «Диналак» купил производственный комплекс в Гаврилов-Яме в 2020 году, после того как предыдущий собственник завода — компания «Ярославский лак» — стал банкротом. В инвестпроект на те времена было вложено 4,6 млн рублей. То есть фактически «Диналак» возобновил производство и запустил его с нуля в кризисные времена, благодаря чему сейчас завод приносит многомиллионные выручки.
Грузоперевозки по России и за рубежом
Компания «Агат» была образована в 2014 году и зарегистрирована на Магистральной улице, 22 в Ярославле.
На сайте организации сказано, что фирма занимается перевозками на разных видах транспорта по всей России, а также в Китае и СНГ.
Среди клиентов компании множество крупных организаций: тот же ПСМ, группа «ГАЗ», «Аксон», ОДК «Сатурн», «Ростсельмаш» и другие.
Организация предлагает несколько видов транспортировки, в зависимости от маршрута: морским транспортом, грузовиками или поездами. Последняя используется, например, для перевозки крупной сельскохозяйственной техники.
Также в некоторых случаях на поставку одного груза можно использовать различные виды транспорта, компания обещает просчитать самые оптимальные варианты.
Предприятие считается малым. Выручка компании в 2021 году составила 123,5 млн рублей. В конце 2025 года показатели выросли до 571,9 млн рублей. Прибыль после всех расходов в 2021 году — 831 тысяча рублей. В 2025-м — 55,5 млн.
Компанией владеет и руководит бизнесмен Денис Жданов. Предприниматель также является владельцем компании, занимающейся недвижимостью, и соучредителем фирмы, работающей в сфере грузоперевозок.
Оптовая торговля одеждой
ООО «Челеби-Текстиль» занимается производством одежды и аксессуаров. Предприятие было создано в 2010 году и зарегистрировано в Переславле-Залесском.
Фирма относится к средним предприятиям, в 2021 году там работало 42 сотрудника. А к 2025 году их количество выросло до 65.
По описанию на сайте, предприятие в Переславле занимается производством женского, мужского и детского трикотажа. Одежду выпускают под собственными торговыми марками KARE Collection и «Челеби-Текстиль». Ее покупают для перепродажи российские бизнесмены, а также предприниматели из Белоруссии.
Единственной владелицей и директором «Челеби Текстиль» является Мария Челеби.
В 2021 году ее компания заработала 304,9 млн рублей, а к 2025-му уже 1,2 млрд. Чистая прибыль 2021 года — 25,3 млн.
В 2025 году, несмотря на значительно выросшую выручку, у компании было много и производственных расходов. В итоге чистой прибылью осталось 50,7 млн рублей.
Лакокрасочный бизнес
Лакокрасочное предприятие «Хотс» работает в регионе с 2002 года. Завод зарегистрирован на проспекте Октября, 78И/1.
Судя по сайту, где продается продукция предприятия, в основном оно ориентируется на изготовление грунтов, эмали, аэрозолей и других материалов для покраски автомобилей.
В 2021 году, судя по аналитике, там работало 12 сотрудников, в 2025-м — 77. Выручка компании в 2021 году составила 106,7 млн рублей, а в 2025-м выросла до 443,6 млн. Чистая прибыль за четыре года поднялась с 2,2 млн рублей до 12,1 млн.
Владелец и генеральный директор «Хотс» — Владимир Безрук. Также он является учредителем компании, работающей в сфере исполнительских искусств.
Производство промышленных насосов
ООО «Моторкон» было образовано в 2015 году и зарегистрировано на Первомайской улице, 7 в Ярославле. Компания занимается производством гидравлического и пневматического силового оборудования. Конкретно: сборкой промышленных насосов для разных целей. Например, для горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства, промышленного водоснабжения, городской инфраструктуры и чрезвычайных ситуаций.
«Моторкон» — это эксклюзивный представитель зарубежной фирмы AMOS в России. Последняя — международный производитель насосного оборудования. В описании AMOS сказано, что производственные мощности находятся в Китае, а научно-исследовательский центр базируется в США.
Количество сотрудников «Моторкона» с 2021 года за четыре года выросло с 36 до 231. В 2021 году компания заработала 505,4 млн рублей. В 2025-м почти в четыре раза больше — 1,9 млрд.
А вот разница между остатком прибыли после производственных расходов не столь существенная — в 2021 году этот показатель составил 25,7 млн, а в 2025-м — 37,2 млн.
У «Моторкона» два равноправных владельца — предприниматели Илья Коровин и Денис Суроегин. Последний также является гендиректором предприятия.
Продукция «Моторкона» поставляется по всей стране. Например, в 2025 году для нужд ЖКХ в Октябрьском районе Челябинской области закупили дизельную насосную станцию стоимостью больше 6 млн рублей, которая прокачивает 650 кубометров загрязненной воды в час.
В 2024 году насосные станции от «Моторкона» было решено украсить граффити с видами достопримечательностей Ярославля и отправить в другие региона страны. Одна из них, например, была поставлена в Краснодарский край, а также в Ханты-Мансийский автономный округ.
Миллионы на молоке
ООО «Агрокон-Сервис» было образовано в 2013 году. Юридическим адресом фирмы указан Ленинградский проспект, 27Б, строение 2 в Ярославле. Компания занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. А также перевозкой молока.
Считается крупным: в 2021 году на заводе работали 17 человек, а за четыре года их количество выросло до 42. Увеличивались и выручки.
В 2021 году «Агрокон-Сервис» заработала 906,8 млн рублей. А за 2025 год — 3,3 млрд. Чистая прибыль предприятия в 2021 году — 8,2 млн рублей, а в 2025-м — 11 млн. Получается, что параллельно с доходами росли и производственные затраты.
Единственный владелец и директор компании — Антон Соловьев. Помимо этого он ведет бизнес в сфере монтажа промышленных машин и оборудования, разведения молочного крупного рогатого скота, производства сырого молока и готовых кормов для фермерских животных.
«Агрокон-Сервис» выступает в качестве трейдера — то есть, находит сырое молоко по оптовому заказу клиента, учитывая его потребности, и доставляет его от производителя на завод или в цех.
Офтальмологический центр
«Визус-Абсолют» — это компания, образованная в 2014 году. Она зарегистрирована на Индустриальной улице, 31/14 в Ярославле.
Это — сеть офтальмологических центров в Ярославле, которые входят в группу офтальмологических клиник, работающих также в Московской, Вологодской и Владимирской областях с 1994 года.
Компания входит в состав Торгово-промышленной палаты России. В Ярославле есть три клиники сети «Визус-Абсолют» — на Индустриальной улице, 31/14, на проспекте Фрунзе, 69 и на проспекте Ленина, 18/50.
С 2021 года выручка компании выросла с 110 млн рублей до 396,1 млн в 2025 году. Чистая прибыль при этих показателях — 16,9 млн и 74,6 млн соответственно.
Большей частью «Визус-Абсолют» владеет предприниматель Олег Мурашев. Ему принадлежит 90% организации. Еще 10% находится в собственности Алексея Сударкина. Они также являются совладельцами нескольких других компаний, работающих в сфере больничной деятельности.
Бизнес на резервуарах
ООО «Стилар» было создано в 2019 году и зарегистрировано на Комсомольской улице, 18 в Ярославле. Работает в сфере производства металлических бочек и аналогичных емкостей.
По данным сайта компании, хоть юридический адрес числится в Ярославле, непосредственно завод находится в городе Клин Московской области. Там производят стальные резервуары для промышленной и строительной отраслей.
В них могут храниться, например, вода, топливо, битум, мазут и другие материалы.
Помимо резервуаров, фирма занимается производством и торговлей силосов и очистных сооружений.
Количество сотрудников с 2021 по 2025 год увеличилось с 34 до 89. Выручка на конец 2021 года — 289,6 млн рублей. В 2025 году компания заработала 854,5 млн. Чистая прибыль выросла с 7,6 млн рублей до 80,7 млн соответственно.
Учредитель ООО «Стилар» — бизнесмен Михаил Симанчев. Он же — директор компании. Это его единственное предприятие.
Миллионы на сувенирах
ООО «Ярдеколь» открылось в 2019 году. Компания зарегистрирована в Ярославле на Спартаковской улице, 1Д.
На заводе изготавливают магниты, сувенирные тарелки, монеты, брелоки, бутылки для воды, ключницы, керамические изделия и многое другое.
Примечательно, что компания создает сувениры, связанные не только с Ярославской областью, но и другими городами России.
С 2021 по 2025 год количество сотрудников увеличилось с 65 до 114. В 2021 году фабрика заработала 100,1 млн рублей, а в 2025-м — 293,4 млн.
Чистая прибыль на конец 2021 года — 15,1 млн. А вот в 2025 году владелец производства получил уже 44 млн рублей.
Единственным владельцем фабрики является Андрей Жуков. Раньше он был одним из соучредителей «Ярославской керамической мануфактуры», но в 2019 году покинул эту организацию. Генеральный директор «Ярдеколя» — Владимир Юткин.
Стригут копыта у скота
«Копытный сервис» — ярославская организация, образованная в 2016 году и зарегистрированная на Волгостроевской набережной, 21Б. При этом на сайте предприятия указано, что оно было основано в 1998 году. Вероятно, раньше оно работало под другим юрлицом. Компания ведет ветеринарную деятельность.
Если точнее, то «Копытный сервис» зарабатывает на стрижке копыт у крупного рогатого скота. У организации больше 150 компаний в клиентской базе — кто-то из них заказывает сами услуги, а другие покупают специальные станки у организации и средства по уходу за скотом.
Выручка компании в 2021 году составила 131,3 млн рублей. В 2025-м — 378,6 млн. Чистая прибыль компании в 2021 году — 3,4 млн рублей, а в 2025-м — 39,9 млн.
Компанией владеет Юрий Кошутин, а руководит ею Евгений Лилеев.
Стоматология
ООО «Камея+» было образовано в 2005 году. Юридический адрес компании совпадает с фактическим — стоматология находится на Московском проспекте, 74 в Ярославле.
В клинике предоставлен широкий спектр услуг по уходу за зубами: от профессиональной гигиены до протезирования.
С 2021 по 2025 год количество сотрудников выросло с 33 до 58. Ежегодная выручка «Камеи+» за это время увеличилась со 100,8 млн рублей до 262,2 млн. Чистая прибыль тоже ощутимо выросла — с 13,2 млн до 78,3 млн в конце 2025 года.
Компанией владеет предпринимательница Екатерина Тимощук. Она же является директором стоматологии. Это — единственный бизнес, который она ведет.
Поднялись на дорожных знаках и конусах
Производственная Компания «Технология» занимается оптовой торговлей. Фирма продает оборудование для обустройства дорожного движения: лежачие полицейские, дорожные знаки, сигнальные фонари, колесоотбойники, конусы, столбики блокираторы и многое другое. Помимо этого «Технология» также предлагает услуги по установке оборудования за отдельную плату.
Компания была образована в 2015 году и зарегистрирована на проспекте Толбухина, 17А в Ярославле. Владеет «Технологией» бизнесмен Павел Майоров. Директор компании — Сергей Шаломин.
Павел Майоров также является совладельцем инженерного центра «Технология», занимающегося продажей оборудования для систем водоснабжения, отопления и водоотведения. Склады компании есть в Ярославле, Нижнем Новгороде и Твери.
Выручка «ПК „Технология“» за 2021 год составила 421,1 млн рублей. За 12 месяцев 2025 года компания заработала больше 1 млрд рублей. Чистая прибыль за вычетом производственных расходов в 2021 году составила — 19,5 млн. А спустя пять лет — 77,9 млн.
Бизнес на программном обеспечении
ООО «Стек-Ит» было открыто чуть больше 11 лет назад — в 2014 году. Компания освоила нишу разработки компьютерного программного обеспечения.
Фирма зарегистрирована в Ярославле на Малой Химической улице, 7А. Свои услуги по автоматизации бизнес-процессов «Стек-Ит» предлагает предприятиям ЖКХ, энергосбытовым и сетевым компаниям, ресурсоснабжающим организациям.
Также специалисты могут разработать сервисы и приложения для ЖКХ. В том числе, личные кабинеты и мобильные приложения.
Кроме того, «Стек-Ит» предлагает клиентам цифровую платформу для организации работы команд с возможностью автоматизации бизнес-процессов компании. Судя по описанию, она походит для проектных менеджеров, разработчиков, HR, сотрудников менеджмента, отделов продаж и договорных отделов с бухгалтериями.
С 2021 года количество сотрудников компании выросло больше, чем вдвое — с 99 до 211 на конец 2025 года.
Да и выручки не стояли на месте. За 2021 год «Стек-Ит» заработала 242,9 млн рублей. В 2025 году — 595,3 млн. Чистая прибыль после производственных затрат составила 82,7 млн рублей и 123,9 млн соответственно.
Владеет и руководит «Стек-Ит» Александр Копылов. Он же является учредителем еще двух компаний со схожими названиями, также работающих в сфере разработки компьютерного программного обеспечения.
Частная клиника
«Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» открылся в 2010 году. Компания зарегистрирована в Ярославле на проспекте Ленина, 33. Там же и расположен один из филиалов. Клиника входит в группу компаний, объединяющей несколько медучреждений Ярославля. Они расположены на проспекте Ленина, 33, на улице Некрасова, 60, на Базовой улице, 3, строение 2 и на улице Свободы, 71А.
На проспекте Ленина находится поликлиническое отделение медцентра, работающее под ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс». Там есть шесть подразделений, в том числе дневной стационар, операционный блок, стоматология, эндоскопическое и педиатрическое отделения.
С 2021 по 2025 год количество сотрудников выросло с 87 до 134 человек. В 2021 году медцентр заработал 429,3 млн рублей, а в 2025-м — 897,3 млн. Чистая прибыль 2021 года — 84 млн рублей. А за 12 месяцев 2025 года фирма заработала 140,4 млн.
У ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» двое владельцев: 56% компании принадлежат Татьяне Крюковой, еще 44% — Евгении Шороховой. Татьяна Крюкова также является генеральным директором организации.
Татьяна Крюкова также является владельцем и соучредителем еще двух организаций, входящих в группу компаний «Медицинский центр диагностики и профилактики».
Евгения Шорохова также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся подбором персонала.