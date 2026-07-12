В масштабном пожаре в баре Таиланда погибли почти 30 человек. Мощное пламя попало на видео

Часть погибших обнаружили в туалетах заведения Источник: Weather Monitor / X

В Таиланде в одном из баров Бангкока вспыхнул сильный пожар. В огне погибло больше 20 человек, сообщает Associated Press. Инцидент произошел около полуночи 13 июля по местному времени.

Сообщается, что пожар начался в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак. Заведение считается одним из самых популярных в этом месте. Выступавший вечером в баре музыкант рассказал, что сначала увидел дым из выключателя возле сцены, затем в здании пропал свет и произошел взрыв. После этого пламя быстро охватило помещение.

Источник: Weather Monitor / X

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что в огне погибли 27 человек. По его словам, многие жертвы были найдены в туалетах, в задней части паба. Еще нескольких пострадавших доставили в больницу. Власти выясняют причину возгорания.

Источник: Thairath

Источник: Thairath