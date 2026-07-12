В масштабном пожаре в баре Таиланда погибли почти 30 человек. Мощное пламя попало на видео

В Таиланде в одном из баров Бангкока вспыхнул сильный пожар. В огне погибло больше 20 человек, сообщает Associated Press. Инцидент произошел около полуночи 13 июля по местному времени.
Сообщается, что пожар начался в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак. Заведение считается одним из самых популярных в этом месте. Выступавший вечером в баре музыкант рассказал, что сначала увидел дым из выключателя возле сцены, затем в здании пропал свет и произошел взрыв. После этого пламя быстро охватило помещение.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что в огне погибли 27 человек. По его словам, многие жертвы были найдены в туалетах, в задней части паба. Еще нескольких пострадавших доставили в больницу. Власти выясняют причину возгорания.
Уточняется, что пожарным удалось взять пламя под контроль за полчаса. На фотографиях, сделанных после тушения, видно, что помещение внутри полностью выгорело. По данным тайского издания Thairath, несколько человек после катастрофы остаются пропавшими без вести.