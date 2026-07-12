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Происшествия В масштабном пожаре в баре Таиланда погибли почти 30 человек. Мощное пламя попало на видео

В масштабном пожаре в баре Таиланда погибли почти 30 человек. Мощное пламя попало на видео

Несколько посетителей остаются пропавшими без вести

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Часть погибших обнаружили в туалетах заведения | Источник: Weather Monitor / XЧасть погибших обнаружили в туалетах заведения | Источник: Weather Monitor / X

Часть погибших обнаружили в туалетах заведения

Источник:

Weather Monitor / X

В Таиланде в одном из баров Бангкока вспыхнул сильный пожар. В огне погибло больше 20 человек, сообщает Associated Press. Инцидент произошел около полуночи 13 июля по местному времени.

Сообщается, что пожар начался в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак. Заведение считается одним из самых популярных в этом месте. Выступавший вечером в баре музыкант рассказал, что сначала увидел дым из выключателя возле сцены, затем в здании пропал свет и произошел взрыв. После этого пламя быстро охватило помещение.

Источник:

Weather Monitor / X

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил, что в огне погибли 27 человек. По его словам, многие жертвы были найдены в туалетах, в задней части паба. Еще нескольких пострадавших доставили в больницу. Власти выясняют причину возгорания.

Источник: ThairathИсточник: Thairath
Источник:

Thairath

Источник: ThairathИсточник: Thairath
Источник:

Thairath

Уточняется, что пожарным удалось взять пламя под контроль за полчаса. На фотографиях, сделанных после тушения, видно, что помещение внутри полностью выгорело. По данным тайского издания Thairath, несколько человек после катастрофы остаются пропавшими без вести.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Погибший Бангкок Бар Таиланд
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