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Еда Ягода с оговорками: в чем польза и вред жимолости — отвечает нутрициолог

Ягода с оговорками: в чем польза и вред жимолости — отвечает нутрициолог

Продукт ускоряет обмен веществ, а также поддерживает работу сердца

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Полезная или опасная? Отвечаем на главные вопросы о жимолости | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПолезная или опасная? Отвечаем на главные вопросы о жимолости | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Полезная или опасная? Отвечаем на главные вопросы о жимолости

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Сине-чёрные ягоды появляются на прилавках одними из первых. Жимолость не просто баловень раннего лета, а настоящий природный поливитаминный комплекс. Она хранит рекордное количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов, способных укрепить сердце и иммунитет. Но как и у любого биологически активного продукта, у этой ягоды есть не только полезные свойства, но и серьёзные противопоказания, которые важно учитывать. О пользе и вреде жимолости рассказала нутрициолог Марина Васильченко.

Польза и вред жимолости

Жимолость по праву считается кладезем полезных веществ. В её составе — витамин С, содержание которого сравнимо с лимоном, а также калий, магний, железо, йод и витамины группы В. Но главное богатство — антоцианы и флавоноиды.

«Эти мощные антиоксиданты не только придают ягоде характерный сине-чёрный цвет, но и защищают клетки от окислительного стресса, укрепляют стенки сосудов и поддерживают работу сердца. Низкая калорийность (всего около 30–40 килокалорий на 100 граммов) и способность ускорять обмен веществ делают жимолость отличным продуктом для тех, кто следит за фигурой», — хвалит ягоду Марина Васильченко.

Однако есть и обратная сторона. Активные органические кислоты, которые дают ягоде приятную кислинку, могут стать причиной дискомфорта для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как отмечает нутрициолог, основное ограничение связано с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью и гастритом в стадии обострения.

«Также с осторожностью следует подходить к ягоде гипотоникам, так как она оказывает сосудорасширяющее и мягкое гипотензивное действие. И, разумеется, не стоит забывать об индивидуальной аллергической реакции — при первой дегустации лучше ограничиться парой ягод», — предупреждает Марина Васильченко.

Как правильно употреблять жимолость в пищу

Чтобы получить от жимолости максимум пользы и избежать неприятных последствий, важно соблюдать простые правила.

Взрослому здоровому человеку в день можно съедать 100–200 граммов свежих ягод (примерно половину стакана). Для детей старше 5 лет порцию лучше уменьшить до 50 граммов. Марина Васильченко подчёркивает, что эта норма позволяет организму получить необходимые витамины без риска негативных реакций. Превышение дозы может привести к расстройству пищеварения, спазмам или высыпаниям.

Как выбирать и хранить

У жимолости очень нежная кожица, поэтому свежие ягоды хранятся в холодильнике не более 2–3 дней. Эксперт советует заготавливать их впрок: перетирать с сахаром или замораживать. Заморозка позволяет сохранить практически все полезные свойства, а после разморозки уходит лёгкая горчинка, которая иногда встречается у некоторых сортов.

Как лучше есть

Наиболее полезной жимолость остаётся в свежем виде. Её можно добавлять в каши, творог, йогурты и смузи. Хорошо сочетается ягода с клубникой, черникой и мёдом.

При термической обработке (варка варенья или компотов) значительная часть витамина С разрушается, но джемы и желе остаются вкусным и полезным десертом. Главный совет нутрициолога — не добавлять слишком много сахара, чтобы не нивелировать всю пользу продукта.

Цветки некоторых съедобных видов можно заваривать как чай для получения приятного аромата.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Жимолость Ягода Нутрициология Здоровая еда
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