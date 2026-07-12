Ягода с оговорками: в чем польза и вред жимолости — отвечает нутрициолог

Полезная или опасная? Отвечаем на главные вопросы о жимолости Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Сине-чёрные ягоды появляются на прилавках одними из первых. Жимолость не просто баловень раннего лета, а настоящий природный поливитаминный комплекс. Она хранит рекордное количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов, способных укрепить сердце и иммунитет. Но как и у любого биологически активного продукта, у этой ягоды есть не только полезные свойства, но и серьёзные противопоказания, которые важно учитывать. О пользе и вреде жимолости рассказала нутрициолог Марина Васильченко.

Польза и вред жимолости

Жимолость по праву считается кладезем полезных веществ. В её составе — витамин С, содержание которого сравнимо с лимоном, а также калий, магний, железо, йод и витамины группы В. Но главное богатство — антоцианы и флавоноиды.

«Эти мощные антиоксиданты не только придают ягоде характерный сине-чёрный цвет, но и защищают клетки от окислительного стресса, укрепляют стенки сосудов и поддерживают работу сердца. Низкая калорийность (всего около 30–40 килокалорий на 100 граммов) и способность ускорять обмен веществ делают жимолость отличным продуктом для тех, кто следит за фигурой», — хвалит ягоду Марина Васильченко.

Однако есть и обратная сторона. Активные органические кислоты, которые дают ягоде приятную кислинку, могут стать причиной дискомфорта для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как отмечает нутрициолог, основное ограничение связано с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью и гастритом в стадии обострения.

«Также с осторожностью следует подходить к ягоде гипотоникам, так как она оказывает сосудорасширяющее и мягкое гипотензивное действие. И, разумеется, не стоит забывать об индивидуальной аллергической реакции — при первой дегустации лучше ограничиться парой ягод», — предупреждает Марина Васильченко.

Как правильно употреблять жимолость в пищу

Чтобы получить от жимолости максимум пользы и избежать неприятных последствий, важно соблюдать простые правила.

Взрослому здоровому человеку в день можно съедать 100–200 граммов свежих ягод (примерно половину стакана). Для детей старше 5 лет порцию лучше уменьшить до 50 граммов. Марина Васильченко подчёркивает, что эта норма позволяет организму получить необходимые витамины без риска негативных реакций. Превышение дозы может привести к расстройству пищеварения, спазмам или высыпаниям.

Как выбирать и хранить

У жимолости очень нежная кожица, поэтому свежие ягоды хранятся в холодильнике не более 2–3 дней. Эксперт советует заготавливать их впрок: перетирать с сахаром или замораживать. Заморозка позволяет сохранить практически все полезные свойства, а после разморозки уходит лёгкая горчинка, которая иногда встречается у некоторых сортов.

Как лучше есть

Наиболее полезной жимолость остаётся в свежем виде. Её можно добавлять в каши, творог, йогурты и смузи. Хорошо сочетается ягода с клубникой, черникой и мёдом.

При термической обработке (варка варенья или компотов) значительная часть витамина С разрушается, но джемы и желе остаются вкусным и полезным десертом. Главный совет нутрициолога — не добавлять слишком много сахара, чтобы не нивелировать всю пользу продукта.