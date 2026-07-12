Потопы с ураганами продолжатся, а жара отступит: к какой погоде готовиться в ближайшие дни

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В конце этой недели на несколько регионов обрушилась непогода. Из-за проливных дождей под воду ушли улицы и дома, а ураганный ветер оставил без света тысячи человек. С последствиями стихии уже столкнулись Московская, Ленинградская, Новгородская, Тверская, Калужская, Тульская, Свердловская и Тюменская области. Рассказываем, к какой погоде готовиться жителям разных уголков России на следующей неделе.

По данным синоптиков центра погоды «Фобос», на Юге страны будет солнечная и малооблачная погода с температурой +30… +33 °C. К середине недели в регион принесет грозовые дожди и ослабление жары до +25… +29 °C. В выходные вернется ясная погода без осадков.

На Средней Волге (Республика Татарстан, Чувашская Республика, Ульяновская, Самарская, Саратовская области) из-за близости к центру малоподвижного циклона ожидаются дожди. При прояснениях воздух будет прогреваться до +23… +28 °C, местами около +30 °C. К концу недели заметно похолодает до +15…+20 °C.

На Северо-Западе (республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области) будет держаться режим с низкой вероятностью осадков. Столбики термометров покажут +23…+27 °C, на севере региона — +15… +20 °C.

В Центральной России (Воронежская, Владимирская, Ярославская, Орловская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Тамбовская, Рязанская, Тульская области) будут возможны короткие дожди с температурой воздуха +22… +27 °C. Во второй половине недели осадков станет меньше, а туманов больше.

На Урале (республики Башкортостан и Удмуртская, Пермский край, Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Курганская области) погода будет разной. В северной части региона вероятность осадков невелика, а днем ожидается +18… +23 °C. По югу региона пройдут траектории циклонов, которые принесут частые дожди и температуру +22… +27 °C в начале недели, понижение до +17… +22 °C — в конце.

В Южной Сибири (Кузбасс, республики Хакасия, Тыва, Алтай, Алтайский край) дожди будут сильными, а температура с +23… +28 °C понизится до +20… +25 °C. Но уже в конце недели вернется жара до +30 °C. На юге Дальнего Востока с частыми ливнями и грозами потеплеет до +25… +30 °C. В середине недели атмосферные фронты корейского циклона атакуют Приморье и принесут очень сильные дожди.