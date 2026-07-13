Айтишники лишаются работы, а регионы теряют деньги: главные экономические новости недели

IT-компании сокращают количество вакансий и останавливают рост зарплат Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Регионы России потеряли деньги на налоговой реформе, вакансий в сфере IT стало значительно меньше, а мясо в страну всё чаще завозят из Бразилии. Об этих и других экономических новостях прошлой недели рассказывает канал «Денежный бро».

Регионы потеряли деньги на налоговой реформе

В I квартале 2026 года российские компании заработали 8,4 трлн рублей — на 20% меньше, чем годом ранее. Однако федеральному бюджету налог на прибыль принес рекордный 1 трлн рублей — поступления выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.



Федеральная часть налога выросла с 3% до 8%, а региональная осталась на уровне 17%. Теперь с каждого рубля прибыли центр получает больше, а в регионы, наоборот, поступает меньше денег.

В России осталось 2 млрд литров невыпитого пива

В 2025 году заводы сварили 9,01 млрд литров пива, а продали только 7,02 млрд. В итоге разрыв составил почти 2 млрд литров. Для сравнения, в 2024-м непроданным остались 750 млн литров — этот показатель вырос в 2,6 раза.

Производители не успели за падением спроса. Часть пива сварили еще до повышения акцизов, чтобы отгрузить по старым ценам. Но продажи резко упали на 15,7%. Предполагается, что в 2026 году уровень потребления пива останется на тех же значениях, что и в прошлом году. Предварительно разрыв между отгрузками и потреблением составит 1,73 млрд литров.

Вакансий в IT стало меньше

За последние полгода вакансий в сфере IT стало меньше на 20–50%. При этом количество резюме увеличилось, а рост зарплат в отрасли замедлился. Компании стали чаще закрывать позиции за счет внутренних ротаций, а часть задач и вовсе передали искусственному интеллекту.

У крупнейших западных оборонных компаний выросла чистая прибыль

Выручка 50 крупнейших военно-промышленных корпораций (ВПК) Запада выросла на 11% в 2025 году. Их чистая прибыль увеличилась на 42% — с 37 млрд до 53 млрд долларов. К 2029 году компании планируют нарастить доходы еще на 40% — до 974 млрд долларов.

Европейский ВПК настроен особенно оптимистично: корпорации хотят увеличить свою прибыль на 64% — со 172 млрд до 282 млрд долларов. В планах США — прирост в 26%, с 474 млрд до 599 млрд долларов.

Россия нарастила импорт бразильской говядины

За полгода в России импорт мяса из Бразилии вырос на 38% — до 304,7 млн долларов. Это максимум за последние 9 лет. Какое мясо закупали:

говядину приобрели на 255 млн долларов — это на 50% больше, чем годом ранее;

субпродукты на 22,5 млн долларов — рост на 13%;

свинину на 9,6 млн долларов — рост в 5,2 раза;

курицу завезли почти в 2 раза меньше.

Теперь Россия на 11-м месте среди покупателей бразильского мяса. Впереди — Китай, США, Япония.

Сын Трампа потерял 600 млн долларов на биткоине

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп потерял на биткоине миллионы долларов. Он был одним из основателей компании American Bitcoin, акции которой упали более чем на 95% по сравнению с их пиковым значением.

На фоне падения курса биткоина другие инвесторы переключились на майнинговые компании, которые нацелились на центры обработки данных для ИИ. American Bitcoin же продолжала делать ставку на добычу и покупку биткоинов.