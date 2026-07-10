«Стоял ровно час»: ярославцы штурмуют заправки с ночи — фото и видео

Пробки в городе теперь такие Источник: Артем Тихонов

На АЗС Ярославля накаляется обстановка последние несколько дней. Автомобилисты начали занимать очереди с ночи, чтобы заправиться.

Искать 100-й бензин до рассвета 10 июля поехал ярославец Артем Тихонов.

«Люблю запах бензина по утрам», — написал в 3:40 утра автомобилист. «Роснефть на Дачной, в сторону Заволги. Стоял ровно час, перед этим полтора часа катал по городу в поисках меньшей очереди».

Артему удалось заправить 30 литров, затем, по его словам, АЗС закрыли.

Ярославец снял двойную очередь: в одну сторону стояли на «Роснефть», в другую — на «Газпромнефть» Источник: Илья Бесхлебный / Дороги Ярославля, Telegram

В Дзержинском районе этим утром тоже была пробка у заправок на улице Большая Норская. Автомобилисты стояли на «Роснефть» и «Газпромнефть».

«Я стою с 8:20», — написал Илья в десять часов утра. За 1,5 часа он подобрался к въезду на заправку.

Такой была обстановка на АЗС «Роснефти» на проспекте Фрунзе в 9:28 часов. Источник: Читатель 76.RU