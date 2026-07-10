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Авто Что с бензином «Стоял ровно час»: ярославцы штурмуют заправки с ночи — фото и видео

«Стоял ровно час»: ярославцы штурмуют заправки с ночи — фото и видео

Что происходит на АЗС города 9 и 10 июля

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Пробки в городе теперь такие | Источник: Артем Тихонов Пробки в городе теперь такие | Источник: Артем Тихонов

Пробки в городе теперь такие

Источник:

Артем Тихонов

На АЗС Ярославля накаляется обстановка последние несколько дней. Автомобилисты начали занимать очереди с ночи, чтобы заправиться.

Искать 100-й бензин до рассвета 10 июля поехал ярославец Артем Тихонов.

«Люблю запах бензина по утрам», — написал в 3:40 утра автомобилист. «Роснефть на Дачной, в сторону Заволги. Стоял ровно час, перед этим полтора часа катал по городу в поисках меньшей очереди».

Артему удалось заправить 30 литров, затем, по его словам, АЗС закрыли.

Ярославец снял двойную очередь: в одну сторону стояли на «Роснефть», в другую — на «Газпромнефть»

Источник:

Илья Бесхлебный / Дороги Ярославля, Telegram

В Дзержинском районе этим утром тоже была пробка у заправок на улице Большая Норская. Автомобилисты стояли на «Роснефть» и «Газпромнефть».

«Я стою с 8:20», — написал Илья в десять часов утра. За 1,5 часа он подобрался к въезду на заправку.

Такой была обстановка на АЗС «Роснефти» на проспекте Фрунзе в 9:28 часов.

Источник:

Читатель 76.RU

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
АЗС Бензин Бензиновая тревожность Бензиновый кризис
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Комментарии
63
Гость
1 минута
Зато есть бензин 92-й по 136 рублей за 1 литр на заправке недалеко от автобусного парка на проспекте Авиаторов.
Гость
1 минута
Сами проголосовали за такое будущее, вот и наслаждайтесь.
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Гость
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