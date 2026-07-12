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Еда Домашний тирамису, который тает во рту: классический рецепт от кондитера

Домашний тирамису, который тает во рту: классический рецепт от кондитера

Всего несколько ингредиентов — и нежный десерт готов

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Кондитер раскрыла рецепт тирамису | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUКондитер раскрыла рецепт тирамису | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Кондитер раскрыла рецепт тирамису

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Итальянский десерт тирамису давно стал одним из самых любимых лакомств во всем мире. Несмотря на изысканный вкус, приготовить его можно и дома. Кондитер Наталья Дементьева поделилась проверенным рецептом, который не требует выпечки и получается нежным, воздушным и ароматным.

Ингредиенты

  • маскарпоне — 250 г;

  • яичные желтки — 3 шт.;

  • сахар — 75 г;

  • бисквитное печенье савоярди — 120 г;

  • растворимый кофе — 2–3 ч. л.;

  • кипяток — 200 мл;

  • бренди или ликер «Амаретто» — 3–4 ст. л.;

  • какао-порошок — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Растворите кофе в 200 миллилитрах кипятка и дайте ему полностью остыть. Затем добавьте бренди или ликер «Амаретто» и перемешайте.

  2. Желтки соедините с сахаром и взбейте венчиком до полного растворения сахара. Постепенно добавьте маскарпоне, тщательно перемешивая до получения гладкого и густого крема.

  3. Быстро обмакните половину печенья савоярди в кофейную смесь и выложите плотным слоем на дно формы.

  4. Сверху равномерно распределите половину приготовленного крема.

  5. Оставшееся печенье также быстро окуните в кофе, выложите вторым слоем и слегка сбрызните остатками кофейной пропитки.

  6. Покройте десерт оставшимся кремом и аккуратно разровняйте поверхность.

  7. Накройте форму пищевой пленкой и уберите тирамису в холодильник минимум на четыре часа. За это время десерт хорошо пропитается и станет более нежным.

Перед подачей посыпьте тирамису тонким слоем какао-порошка. При желании можно добавить немного сахарной пудры. Чтобы кусочки получились аккуратными, перед каждым разрезом окунайте нож в горячую воду.

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Александра Балаба
Старший корреспондент
Тирамису Кондитер Рецепт
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