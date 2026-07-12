Домашний тирамису, который тает во рту: классический рецепт от кондитера

Итальянский десерт тирамису давно стал одним из самых любимых лакомств во всем мире. Несмотря на изысканный вкус, приготовить его можно и дома. Кондитер Наталья Дементьева поделилась проверенным рецептом, который не требует выпечки и получается нежным, воздушным и ароматным.
Ингредиенты
маскарпоне — 250 г;
яичные желтки — 3 шт.;
сахар — 75 г;
бисквитное печенье савоярди — 120 г;
растворимый кофе — 2–3 ч. л.;
кипяток — 200 мл;
бренди или ликер «Амаретто» — 3–4 ст. л.;
какао-порошок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Растворите кофе в 200 миллилитрах кипятка и дайте ему полностью остыть. Затем добавьте бренди или ликер «Амаретто» и перемешайте.
Желтки соедините с сахаром и взбейте венчиком до полного растворения сахара. Постепенно добавьте маскарпоне, тщательно перемешивая до получения гладкого и густого крема.
Быстро обмакните половину печенья савоярди в кофейную смесь и выложите плотным слоем на дно формы.
Сверху равномерно распределите половину приготовленного крема.
Оставшееся печенье также быстро окуните в кофе, выложите вторым слоем и слегка сбрызните остатками кофейной пропитки.
Покройте десерт оставшимся кремом и аккуратно разровняйте поверхность.
Накройте форму пищевой пленкой и уберите тирамису в холодильник минимум на четыре часа. За это время десерт хорошо пропитается и станет более нежным.
Перед подачей посыпьте тирамису тонким слоем какао-порошка. При желании можно добавить немного сахарной пудры. Чтобы кусочки получились аккуратными, перед каждым разрезом окунайте нож в горячую воду.