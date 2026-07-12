С батутами и горками: обзор ярославских кафе с детскими комнатами

Многие заведения Ярославля сегодня обустраивают детские комнаты Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лето показывает, что погулять каждый день получится не всегда — в Ярославле зарядили дожди. Но это не повод сидеть дома, особенно с детьми. Провести время с семьей можно в кафе. Чтобы вечер был приятен для всех, смотрите в этом тексте обзор заведений Ярославля, в которых есть детские комнаты.

Семейная кофейня «Вафля»

В Ярославле открыто три точки этой сети, в двух из которых есть детские зоны: на Которосльной набережной, 57 и на проспекте Авиаторов, 15б. В июле центральная кофейня закрылась на ремонт, для семейных вечеров остается кофейня в Заволжском районе.

В меню кафе большой ассортимент вафель — картофельных, творожных, пшеничных, а также десертов и кофе. Есть отдельное детское меню, но и отдельные блюда взрослого подойдут для малышей.

А самое главное — есть детская комната с маленькой кухней и массой игрушек, в которой ребята разных возрастов находят чем себя занять.

Оценка на «Яндекс Картах» у заведения наивысшая — пять звезд. И отзывы в основном положительные.

«Зашли в уютную семейную кофейню „Вафля“. Сам зал небольшой, но есть детская зона, зона для размышлений с пледом и книгой у окна, очень-очень внимательный персонал!! Огромный выбор разных вафель: картофельные, ржаные, творожные.

По еде: заказали большой вафельный бургер на ржаной вафле, в целом он неплох и выглядит красиво, однако котлета из говядины показалась невыразительной. Вафля с курицей и брокколи — сытное, но легкое, брокколи прям в тему. Сырный Раф — останется в моем сердечке! Его точно стоит попробовать. Хочется отметить музыкальный трек-лист, создает приятную атмосферу и в меру по громкости. За окном пожарная башня, местная достопримечательность», — написал пользователь Дарина Марамчина.

Средний чек на человека — 700 рублей.

Кофейни «Сладости и Радости»

Заведения на улицах Советская, 2/6 и Городской вал, 15, к. 2 обустроили небольшие, но современные детские комнаты. В них нет зоны с лабиринтами, но есть яркие деревянные игрушки: детская кухня, касса, фигурки с продуктами. Малышей такая зона займет на некоторое время, а вот ребятам постарше уже будет неинтересна.

Наличие детской комнаты в заведении — явный плюс! Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В заведениях меню небольшое, но есть пара супов, несколько паст, салаты, сладкие и несладкие вафли. А еще детское меню. Средний чек на человека — 1000 рублей.

В отзывах на «Яндекс Картах» у кофеен оценка 4,9 и 5 баллов. Из минусов в центральной кофейне гости отмечают частое отсутствие разных позиций в меню.

«Два раза ходили сюда на завтрак, пока гостили в Ярославле, всё безумно понравилось, каша сварена идеально, вафля очень вкусная и не приторно сладкая, драники вообще отдельная любовь, рыбки красной кладут много. В общем, после таких завтраков мы с мужем начинали день в прекрасном настроении, обязательно советую сходить всем, кто тоже приехал в этот чудесный город!» — писала в апреле пользователь под ником Ди.

Ресторан «Райские сады»

Заведение находится поодаль от исторического центра — на улице Свободы, 87а, в здании комитетов профсоюзов работников народного образования и науки.

Предлагает итальянскую и грузинскую кухню. В заведении есть несколько залов, в том числе с караоке и детская комната с бассейном с шариками.

Некоторые посетители обращают внимание на долгое ожидание и попадание некоторых блюд в стоп-лист. Однако в сервисе «Яндекс Карты» у ресторана наивысшая оценка — пять баллов.

«Хороший ресторан напротив „Династии“ в Ярославле. Был несколько раз — меню всегда радует (особенно рекомендую судак и мясо с огня). Жена без ума от хинкали. Обслуживание приятное: спасибо официантке Марте за четкую и быструю работу без суеты. Плюс есть детское меню, так что приходить можно всей семьей», — писал пользователь Barbar.

После похода в ресторан можно прогуляться по парку Мира, который находится в 7 минутах ходьбы от заведения, или дойти до площади Юности у ТЮЗа, где есть детские площадки и фонтаны.

Средний чек на человека — 1500 рублей.

Семейное кафе «Андерсон»

Расположено на улице Республиканская, 68. Пожалуй, одно из самых известных кафе с детской зоной в городе. Правильнее сказать, с целым этажом развлечений для детей — от бассейна с шариками до музыкальных инструментов, больших машинок, конструкторов, кукольной комнаты. Вторая детская комната расположена в основном зале, а третья — на крытой веранде на улице, работает в хорошую погоду.

Меню — европейское и, конечно, есть отдельное детское. Огромный выбор десертов — печенья, тортов и пирожных. Заведение в целом больше детское, нежели взрослое. Здесь отмечают дни рождения и праздники.

По отзывам на «Яндекс Картах» у кафе наивысшая оценка.

«Отличный ресторан для ужина с детьми! 2 игровые комнаты (малышам и для детей постарше), 2 основных зала и зал для праздников со своей игровой комнатой. Туалет для детей и комната с пеленальным столиком. А какой там интерьер — как будто попал в кукольный домик! Меню восхитительное и детское в том числе. Десерты отпад!

Всем рекомендую побывать в этом месте», — написала отзыв Юлия М. в мае.

Средний чек на человека — 1200 рублей.

Кофейня «Шоколадница»

Заведение расположилось в зоне фудкорта ТРЦ «Аура». И здесь смогли организовать детскую комнату с кухней и небольшим набором игрушек. Надолго малыш, может, и не увлечется, но выпить кофе семья успеет.

Меню универсальное: русско-европейская кухня, а потому многие блюда подойдут как для взрослых, так и для маленьких.

Оценка заведения по отзывам в «Яндекс Картах» — 4,5. Из минусов гости отмечают случаи с долгим ожиданием блюд и посредственным составом и вкусом некоторых блюд.

«Посетили сегодня кафе „Шоколадница“ в „Ауре“. Очень понравилась обстановка, уютный столик с диваном, приятные официанты, очень вкусная еда, дети в восторге, наелись от души и наигрались в игровой. Спасибо за прекрасный вечер!» — писал в марте Иван Митряшин.

Средний чек на человека — 1000 рублей.

Ресторан «Мамука»

Заведение грузинской кухни работает на Первомайском бульваре, еще одна точка есть на третьем этаже ТРЦ «Аура». В обоих местах обустроены большие детские комнаты с возможностью полазать и попрыгать. А еще есть присматривающие за детьми в этих комнатах няни-наблюдатели.

Посетители хвалят традиционные блюда, такие как хачапури, хинкали, также отмечают, что в заведении много вкусных десертов. Из минусов говорят о слишком плотной посадке. Оба заведения имеют наивысшую оценку по отзывам на «Яндекс Картах».

«Уже много лет хожу в этот ресторан и никогда не разочаровывает. Можно доверить самые трепетные и важные моменты в жизни, чтобы отпраздновать в этом заведении. В день рождения делают приятный комплимент и фирменное поздравление. За столько лет перепробовала многие позиции, и всё по-особенному вкусно», — поделилась в этом году отзывом Karina Milicevic.

У ресторана есть парковка, где можно оставить машину, а также рядом находится боулинг — если захочется завершить семейный вечер игрой.

Средний чек человека — 1500 рублей.

«Ванильное небо» на Волжской набережной

Ресторан с панорамным видом на Волгу работает в Ярославле давно. И пользуется спросом, особенно в туристический сезон, поэтому столик лучше бронировать заранее.

Гости хвалят разнообразное меню — представлены блюда и русской, и европейской кухонь, детские блюда выделены отдельно. Для детей есть отдельная игровая зона на открытой веранде. Летом здесь выставляют гамак.

У ресторана наивысшая оценка на «Яндекс картах».

«Ужин здесь забронировали за две недели до приезда в Ярославль, пришли раньше на час, нас разместили на веранде, и это было даже лучше, чем в плотно укомплектованном зале: мы были почти одни, еда в заключение долгой прогулки по городу в холодную погоду была для нас манной небесной! И обслуживание, и расположение (мы жили в пяти минутах ходу), и антураж, и подача, и кухня — всё на высоте. Вернулись на следующий день за добавкой радости, и было еще лучше. Если будете в Ярославле, рекомендую от всей души посетить этот ресторан!» — написала в мае Маргарита Бондаренко.

У ресторана есть парковка, а после обеда или ужина можно прогуляться по Волжской набережной.

Средний чек на человека — 1800 рублей.

Ресторан «Сайёра»

Заведение расположилось в пристроенном здании на площади Волкова, 3 в Ярославле. Внутри — веранда с видом на центр города и большая детская комната с лабиринтом и горками, где ребенок останется под присмотром наблюдающего персонала.

Необычная для города особенность: в заведение можно прийти вместе с собакой. Так что вечер с семьей может быть точно в полном составе.

Кухня в ресторане восточная. Есть отдельное детское меню.

Несмотря на то что отзывы на «Яндекс Картах» в основном хорошие — на отлично, некоторые говорят о долгом ожидании блюд.

«Хороший ресторан в центре города. Приятный интерьер, есть детская комната, живая ненапрягающая музыка и, конечно же, вкусная еда. Кстати, очень оригинальное поздравление с днем рождения от ресторана. Молодцы!» — написала в апреле Ольга СМ.

Средний чек на человека — 1700 рублей.

Рядом с заведением очень много прогулочных мест: бульвары, парки, пешеходные улицы и, конечно, достопримечательности.

«Люди на кухне»

Неподалеку от площади Юности на Республиканской улице, 61 расположилось кафе с европейской кухней и небольшой детской зоной, которая понравится ребятам дошкольного возраста.

Средний чек — 1500 рублей на одного.

Яндекс-отзывы у заведения в основном положительные — на отлично. Из негативного гости отмечают, что некоторые блюда стоило бы доработать по вкусу, поэтому выбор позиций лучше доверять рекомендациям официантов.

«Приехали в Ярославль впервые — мы гости из Нижнего Новгорода. Хочу поставить этому шикарному месту 100 из 100. Нас впечатлило всё: атмосфера, интерьер, вкус блюд.

Детям понравился уголок для них, не много разнообразия, но всё необходимое для игры есть», — написала Кристина Н. в апреле.

Вокруг масса прогулочных маршрутов: ТЮЗ, Васильевский сад и пешеходная улица Кирова.

«Додо пицца»

Рядом с цирком расположилось новое сетевое кафе по адресу Свободы, 71.

Внутри большие столики с диванчиками, стульчики для детей и большая игровая комната с лабиринтом, детской кухней и игрушками.

Меню классическое для фастфуда: пиццы, закуски в роллах, есть сырники. Средний чек на человека — 600 рублей.

Рейтинг по отзывам посетителей на «Яндекс Картах» — пять звезд. Из минусов гости отмечают случаи с исключительно долгим ожиданием для такого формата заведения.

«Понравились уютные залы, всё вкусно (кофе, паста, коктейли, пицца), удобная детская комната для младшего ребенка, розетки для подзарядки смартфонов, удобные экраны с заказами меню. Категорически рекомендую!» — написал Stereomeloman в феврале 2026 года.

Рядом с пиццерией находится площадь Труда, где дети могут покататься на роликах или самокатах, а родители отдохнуть, прогулявшись по паркам.

Ресторан «Сказка»

С другой стороны площади Юности, на улице Свободы, 27, работает ресторан авторской русской кухни. И в нем есть милая игровая с лабиринтом, чтобы полазать, и спокойными играми, чтобы позаниматься за столиком.

У заведения наивысшая оценка по мнению «Яндекс Отзывов». Из нюансов гости иногда выделяют недостаточный объем порций и плотную посадку в зале.

«Приехали погулять в город Ярославль и 3 дня зависли в ресторане „Сказка“. Рядом детская площадка, сначала можно развлечь ребенка, а затем и самим отдохнуть. Во-первых, у них есть детское меню, так как мы были с детьми, для нас это огромный плюс. Во-вторых, открытая кухня, очень интересно наблюдать за работой поваров. В-третьих, очень вкусная еда, красивая подача и разнообразное меню. Нам понравилось всё», — написала пользователь Марина.

Средний чек — 2000 рублей.

Из локаций поблизости — ТЮЗ с площадкой, а также можно дойти до Которосольной набережной и Парка Тысячелетия, чтобы завершить вечер прогулкой.

«Пицца Фабрика»

Еще одна семейная пиццерия сделала всё, чтобы совместный отдых удался. В заведении на улице Чкалова, 1б, например, работает большая игровая с лабиринтом, куклами, зоной для рисования. За детьми наблюдает выделенный человек.

Меню здесь предполагает и горячие блюда: супы, котлеты, мясные рулеты. И пиццу с закусками в лаваше. На десерт детям понравятся блинчики или сырники. Средний чек на человека — около 1000 рублей.

Заведение также имеет наивысшую оценку по отзывам на «Яндекс Картах». Из нюансов посетители отмечают высокую загрузку заведения в выходной, что может сказываться на скорости обслуживания.