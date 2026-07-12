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Происшествия «В районе обеда»: в Ярославле под окнами жилого комплекса нашли тело женщины

«В районе обеда»: в Ярославле под окнами жилого комплекса нашли тело женщины

Что рассказали в СК

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В Ярославле под окнами ЖК нашли тело женщины | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле под окнами ЖК нашли тело женщины | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле под окнами ЖК нашли тело женщины

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле под окнами жилого комплекса на Дядьковской улице во Фрунзенском районе днем 12 июля нашли тело 35-летней женщины. Очевидцы рассказали, что она упала с высоты.

«В районе обеда девушка выпала из окна, на вид 20-25 лет», — рассказал подписчик группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В Следственном Управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что по данному факту сотрудники проводят процессуальную проверку.

Ранее стало известно, что неподалеку от отделения почты на проспекте Авиаторов, 104 в Заволжском районе Ярославля нашли тело 40-летнего мужчины. По словам очевидцев, рядом с ним был самокат. Следователи объяснили, что его смерть не связана с криминалом — мужчине стало плохо.

Также мы рассказывали подробности о драке с резней в Красноперекопском районе, после которой погибли двое парней. Еще один пострадавший оказался в больнице.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ЖК Следственный комитет Тело женщины
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Комментарии
3
Гость
4 минуты
Помогли наверно
Гость
14 минут
Какой у людей бедный язык - «в районе обеда». Теперь понятно кто говорит «купил на подарок».
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Гость
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