«В районе обеда»: в Ярославле под окнами жилого комплекса нашли тело женщины

В Ярославле под окнами ЖК нашли тело женщины Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле под окнами жилого комплекса на Дядьковской улице во Фрунзенском районе днем 12 июля нашли тело 35-летней женщины. Очевидцы рассказали, что она упала с высоты.

«В районе обеда девушка выпала из окна, на вид 20-25 лет», — рассказал подписчик группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В Следственном Управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что по данному факту сотрудники проводят процессуальную проверку.

Ранее стало известно, что неподалеку от отделения почты на проспекте Авиаторов, 104 в Заволжском районе Ярославля нашли тело 40-летнего мужчины. По словам очевидцев, рядом с ним был самокат. Следователи объяснили, что его смерть не связана с криминалом — мужчине стало плохо.