«У машины „морды“ нет»: под Ярославлем произошло тройное ДТП на трассе М-8 — видео

На трассе М-8 произошло тройное ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Днем 12 июля на трассе М-8 под Ярославлем произошло тройное ДТП. Около 15:40 там столкнулись «Ауди», «Тойота» и «Хендай».

«Жёсткая авария на въезде в город. Range Rover с прицепом, вылетел на обочину, у другой машины „морды“ нет, влезла, видимо, в салон. Выбирайте пути объезда», — написал очевидец в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Последствия аварии попали на видео. Три разбитых автомобиля стояли посреди проезжей части. Из-за этого собралась небольшая пробка.

Последствия ДТП попали на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как уточнили в управлении МВД по Ярославской области, предварительно, в ДТП обошлось без пострадавших.