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Происшествия «У машины „морды“ нет»: под Ярославлем произошло тройное ДТП на трассе М-8 — видео

«У машины „морды“ нет»: под Ярославлем произошло тройное ДТП на трассе М-8 — видео

Очевидцы рассказали о последствиях столкновения авто

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На трассе М-8 произошло тройное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramНа трассе М-8 произошло тройное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На трассе М-8 произошло тройное ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Днем 12 июля на трассе М-8 под Ярославлем произошло тройное ДТП. Около 15:40 там столкнулись «Ауди», «Тойота» и «Хендай».

«Жёсткая авария на въезде в город. Range Rover с прицепом, вылетел на обочину, у другой машины „морды“ нет, влезла, видимо, в салон. Выбирайте пути объезда», — написал очевидец в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Последствия аварии попали на видео. Три разбитых автомобиля стояли посреди проезжей части. Из-за этого собралась небольшая пробка.

Последствия ДТП попали на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как уточнили в управлении МВД по Ярославской области, предварительно, в ДТП обошлось без пострадавших.

Днем ранее у деревни Лобастово в Некрасовском округе столкнулись три автомобиля. По данным полиции, в аварии пострадали три человека. Столкнулись «Шкода», «ГАЗель» и фургон. Удар «ГАЗели» пришелся на сторону водителя — дверь кабины измяло, лобовое стекло разбилось. Легковушка получила удар лоб в лоб. Машины помяли дорожное ограждение, установленное между полосами.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Тройное ДТП Трасса М-8 Холмогоры
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