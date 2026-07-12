«У машины „морды“ нет»: под Ярославлем произошло тройное ДТП на трассе М-8 — видео

Днем 12 июля на трассе М-8 под Ярославлем произошло тройное ДТП. Около 15:40 там столкнулись «Ауди», «Тойота» и «Хендай».
«Жёсткая авария на въезде в город. Range Rover с прицепом, вылетел на обочину, у другой машины „морды“ нет, влезла, видимо, в салон. Выбирайте пути объезда», — написал очевидец в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Последствия аварии попали на видео. Три разбитых автомобиля стояли посреди проезжей части. Из-за этого собралась небольшая пробка.
Как уточнили в управлении МВД по Ярославской области, предварительно, в ДТП обошлось без пострадавших.
Днем ранее у деревни Лобастово в Некрасовском округе столкнулись три автомобиля. По данным полиции, в аварии пострадали три человека. Столкнулись «Шкода», «ГАЗель» и фургон. Удар «ГАЗели» пришелся на сторону водителя — дверь кабины измяло, лобовое стекло разбилось. Легковушка получила удар лоб в лоб. Машины помяли дорожное ограждение, установленное между полосами.