Жалюзи и шторы не помогут: спасатели рассказали ярославцам, как защитить дом во время атак БПЛА

Чем оклеить окна, чтобы защититься от осколков Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

За последний месяц на Ярославскую область было совершено несколько массированных атак украинскими БПЛА. Так, в середине июня при налете в Некоузском округе пострадала москвичка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В ночь на 6 июля над регионом сбили 70 беспилотников, двое мужчин тогда получили осколочные ранения.

Часто ударная волна при детонации беспилотника может разбить стекло, осколки летят внутрь. Чтобы обезопасить себя, на окна можно установить спецзащиту. Подробнее об этом 76.RU рассказали в МЧС Ярославской области.

Как защитить дом от БПЛА

«На разрушение остекления в жилых и промышленных зданиях влияет давление во фронте воздушной ударной волны, величина которой, в свою очередь, зависит от величины заряда и расстояния от эпицентра взрыва. Жалюзи и шторы не обеспечивают защиту от осколков», — рассказали в региональном МЧС.

Больше рисков налеты представляют для верхних этажей зданий. Но спасатели отметили, что даже для первых этажей допзащита будет не лишней.

Собрали полезную информацию в карточке Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Бронепленка

Действенным вариантом считается оклейка стекол бронепленкой. Она может предотвратить разрушение и удержать осколки на месте, не давая им разлететься по комнате. При выборе бронепленки стоит обратить внимание на ее плотность (толщину). Это один из главных факторов, определяющих защиту.

«Чем толще пленка, тем выше ее способность поглощать энергию удара и удерживать осколки. Однако с увеличением толщины могут появляться оптические искажения и снижаться светопропускание», — объяснили в ведомстве.

Стоимость: около 1000 рублей за отрез 60 см на 152 см.

Скотч или лента

Есть вариант защититься от осколков и при помощи обычного скотча. Для этого покупать особых материалов не нужно, но и стопроцентной безопасности такой способ не гарантирует.

«Оклейка окна скотчем крест-накрест может сократить разлет крупных осколков стекла, но в то же время не обеспечит защиту от поражающих элементов», — отметили в региональном МЧС.

Стоимость: около 300–400 рублей за моток.

Противоосколочные панели

На окна также можно установить противоосколочные панели или повесить специальные баллистические шторы. При ударной волне противоосколочная штора оградит от разлетевшегося стекла.

Спасатели отметили, что в настоящее время разработаны различные средства инженерной защиты от осколков. Например, дополнительно можно купить противоосколочные одеяла.

Стоимость: цены варьируются от 10 000 до 40 000 рублей.

Как установить защиту на окна

Как обозначили сотрудники ведомства, в их задачи не входит установка защиты на окна зданий. Сделать это можно самостоятельно либо обратиться в организации, предлагающие такие услуги.

При планировании усиления конструктивных элементов зданий и сооружений рекомендуется руководствоваться разделом 8 ГОСТ Р 42.4.16 — 2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2023 г. № 1470-ст.