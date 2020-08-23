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«Страшно, а что делать?»: истории ярославских медиков, умерших во время коронавируса

Имена девяти сотрудников больниц включили во всероссийский список памяти

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9 ярославских медиков и водителей скорой помощи включили во всероссийский список памяти&nbsp;

9 ярославских медиков и водителей скорой помощи включили во всероссийский список памяти 

Сейчас, пока лето и солнце, о коронавирусе почти никто не вспоминает. Между тем зараза никуда не исчезла. Каждый день оперштаб сообщает примерно о 40 новых подтвержденных диагнозах в регионе. Только по официальным данным, за июнь в Ярославской области от COVID-19 скончались 5 человек, за июль — 10 человек, за начало августа — 4 человека. Всего с начала эпидемии 32 летальных исхода. О многих, кто умер от других болезней на фоне коронавирусной инфекции, власти даже не сообщают. Среди таких людей немало и медиков. Их имена заносят в особый список памяти. Его создатели не настаивают, что все, кто числится в списке, умерли от коронавируса.

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— Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем, — пояснили составители списка.

На начало лета в списке памяти значилось семь медицинских работников из Ярославской области. Сейчас уже девять. Мы собрали истории всех их в одном материале.

Ольга Коростелева

47-летней процедурной медсестры из офиса врача общей практики в Нижнем посёлке Ольги Коростелевой не стало в апреле. Официально сообщалось, что причиной ее смерти стал не коронавирус.

Ольга Коростелева стала одним из первых медиков в Ярославской области, который умер с диагнозом или симптомами коронавируса

Ольга Коростелева стала одним из первых медиков в Ярославской области, который умер с диагнозом или симптомами коронавируса

— Погибшая скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у неё был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат, — прокомментировали тогда в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Галина Олейник

63-летняя Галина Олейник работала в женской консультации в Переславле-Залесском. В начале мая она почувствовала себя плохо: у женщины поднялась температура, появилась боль в горле.

Галине Олейник было 63 года

Галине Олейник было 63 года

Ее положили в коронавирусное отделение больницы № 2 в Ярославле. Там она и скончалась. Причинами её смерти, по словам дочери, стали острая респираторная недостаточность, двусторонняя тотальная вирусная пневмония и COVID-19. Галина Олейник была прекрасной мамой и бабушкой, отзывчивым человеком. В официальную статистику умерших от ковида по Ярославской области её не включили.

Дмитрий Груздев

54-летний фельдшер заволжской подстанции скорой медицинской помощи Дмитрий Груздев скончался в мае. У него поднялась температура и началась сильная одышка.

Дмитрия Груздева оплакивали все коллеги. Говорят, очень хороший был врач

Дмитрия Груздева оплакивали все коллеги. Говорят, очень хороший был врач

Мужчину забрали в госпиталь ветеранов войн, но там Дмитрию Анатольевичу становилось всё хуже. Перед смертью он отправил СМС друзьям — написал, что, похоже, не выкарабкается и, если с ним что-то случится, что где взять. В трудовой книжке у Дмитрия Груздева была только одна запись — 34 года после окончания мединститута он проработал фельдшером на скорой. Коронавируса врач не боялся, бесстрашно выезжал на любые вызовы. В официальную статистику смертей от COVID-19 он не был включен.

Александр Иванов

Александр Иванов умер на 59-м году жизни

Александр Иванов умер на 59-м году жизни

Профессор Ярославского медицинского университета Александр Иванов умер на 59-м году жизни в мае от тяжелой и продолжительной болезни. Какой — никто не сообщил. Однако медики озвучили, что компьютерная томография подтвердила у профессора заболевание легких.

Владимир Кудрявцев

Врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ Владимир Кудрявцев умер 20 мая. Мужчина всего шесть дней не дожил до своего пятидесятилетия. Коллеги отзываются о нем как об очень хорошем враче и ответственном, безотказном человеке. Заболел он в середине апреля. У мужчины появились симптомы коронавируса — слабость, температура. Компьютерная томография показала поражение 70% легких. На скорой его увезли в госпиталь ветеранов войн. Болезнь протекала тяжело. К тому же у мужчины имелись сопутствующие заболевания. Спасти его врачам не удалось. До сих пор неизвестно, что официально стало причиной его кончины.

Владимир Снакин

65-летний Владимир Снакин не был медиком. Он работал водителем скорой помощи в Тутаевской ЦРБ. Его дочь рассказала, что Владимир отдал работе в скорой больше 30 лет.

Борис Шадрухин

Борис Шадрухин тоже работал водителем скорой помощи в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Он умер на 59-м году жизни. Правда, в этом случае сами родственники не подтвердили, что смерть их близкого человека как-то была связана с коронавирусом. Дочь мужчины призналась, что у отца было больное сердце. Именно оно и стало причиной его ухода из жизни.

Валентина Наумова

Валентине Наумовой был 41 год. Она умерла в июле. Работала медсестрой в поликлинике Переславской ЦРБ — брала анализы на COVID-19 у тех, кто находился на самоизоляции.

— Безотказный и ответственный сотрудник, — отзывались о ней коллеги.

Семье Валентины Наумовой выплатят компенсацию

Семье Валентины Наумовой выплатят компенсацию

Незадолго до кончины Валентина Наумова стала героиней ролика «Спасибо врачам», который опубликовал региональный оперштаб по коронавирусу. В нем она говорила, что ей нравится её работа, что родные за неё переживают, но медики понимают свою ответственность и трудятся с полной самоотдачей.

— Страшно, а что делать, это наша работа, — сказала Валентина.

Женщина призналась, что мечтает поехать в отпуск на дачу. Не сбылось... Прокуратура установила, что Валентина Наумова заразилась COVID-19 во время выполнения должностных обязанностей — когда брала мазки у больных коронавирусом. Её семье назначены все необходимые выплаты.

Ирина Оревинина

65-летняя фельдшер, заведующая Дмитриевским ФАП Даниловской ЦРБ Ирина Оревинина скончалась в конце июля. Официально Ирина Павловна не значится в списках умерших от COVID-19. Ещё не все результаты вскрытия готовы.

Смерть Ирины Оревининой стала ударом для её пациентов&nbsp;

Смерть Ирины Оревининой стала ударом для её пациентов 

Но коллеги говорят, что симптомы коронавируса у неё были. Да и скончалась она в госпитале ветеранов войн, куда кладут на лечение таких пациентов. Для тех, кто знал Ирину Оревинину, её уход стал трагедией — люди хвалят её как медика и человека, говорят, что от одного разговора с ней пациентам становилось лучше.

Напомним, уже в августе в Ярославле умер ещё один врач — Владимир Панев, который работал на скорой помощи. Но ни в официальный перечень умерших от коронавируса, ни в список памяти его пока не включили. Коллеги доктора говорят, что он умер от заболевания, которое развилось после перенесенного COVID-19.

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