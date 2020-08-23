«Страшно, а что делать?»: истории ярославских медиков, умерших во время коронавируса

Сейчас, пока лето и солнце, о коронавирусе почти никто не вспоминает. Между тем зараза никуда не исчезла. Каждый день оперштаб сообщает примерно о 40 новых подтвержденных диагнозах в регионе. Только по официальным данным, за июнь в Ярославской области от COVID-19 скончались
— Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем, — пояснили составители списка.
На начало лета в списке памяти значилось семь медицинских работников из Ярославской области. Сейчас уже девять. Мы собрали истории всех их в одном материале.
Ольга Коростелева
47-летней процедурной медсестры из офиса врача общей практики в Нижнем посёлке Ольги Коростелевой не стало в апреле. Официально сообщалось, что причиной ее смерти стал не коронавирус.
— Погибшая скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у неё был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат, — прокомментировали тогда в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Галина Олейник
63-летняя Галина Олейник работала в женской консультации в Переславле-Залесском. В начале мая она почувствовала себя плохо: у женщины поднялась температура, появилась боль в горле.
Ее положили в коронавирусное отделение больницы
Дмитрий Груздев
54-летний фельдшер заволжской подстанции скорой медицинской помощи Дмитрий Груздев скончался в мае. У него поднялась температура и началась сильная одышка.
Мужчину забрали в госпиталь ветеранов войн, но там Дмитрию Анатольевичу становилось всё хуже. Перед смертью он отправил СМС друзьям — написал, что, похоже, не выкарабкается и, если с ним что-то случится, что где взять. В трудовой книжке у Дмитрия Груздева была только одна запись — 34 года после окончания мединститута он проработал фельдшером на скорой. Коронавируса врач не боялся, бесстрашно выезжал на любые вызовы. В официальную статистику смертей от COVID-19 он не был включен.
Александр Иванов
Профессор Ярославского медицинского университета Александр Иванов умер на 59-м году жизни в мае от тяжелой и продолжительной болезни. Какой — никто не сообщил. Однако медики озвучили, что компьютерная томография подтвердила у профессора заболевание легких.
Владимир Кудрявцев
Врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ Владимир Кудрявцев умер 20 мая. Мужчина всего шесть дней не дожил до своего пятидесятилетия. Коллеги отзываются о нем как об очень хорошем враче и ответственном, безотказном человеке. Заболел он в середине апреля. У мужчины появились симптомы коронавируса — слабость, температура. Компьютерная томография показала поражение 70% легких. На скорой его увезли в госпиталь ветеранов войн. Болезнь протекала тяжело. К тому же у мужчины имелись сопутствующие заболевания. Спасти его врачам не удалось. До сих пор неизвестно, что официально стало причиной его кончины.
Владимир Снакин
65-летний Владимир Снакин не был медиком. Он работал водителем скорой помощи в Тутаевской ЦРБ. Его дочь рассказала, что Владимир отдал работе в скорой больше 30 лет.
Борис Шадрухин
Борис Шадрухин тоже работал водителем скорой помощи в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Он умер на 59-м году жизни. Правда, в этом случае сами родственники не подтвердили, что смерть их близкого человека как-то была связана с коронавирусом. Дочь мужчины призналась, что у отца было больное сердце. Именно оно и стало причиной его ухода из жизни.
Валентина Наумова
Валентине Наумовой был 41 год. Она умерла в июле. Работала медсестрой в поликлинике Переславской ЦРБ — брала анализы на COVID-19 у тех, кто находился на самоизоляции.
— Безотказный и ответственный сотрудник, — отзывались о ней коллеги.
Незадолго до кончины Валентина Наумова стала героиней ролика «Спасибо врачам», который опубликовал региональный оперштаб по коронавирусу. В нем она говорила, что ей нравится её работа, что родные за неё переживают, но медики понимают свою ответственность и трудятся с полной самоотдачей.
— Страшно, а что делать, это наша работа, — сказала Валентина.
Женщина призналась, что мечтает поехать в отпуск на дачу. Не сбылось... Прокуратура установила, что Валентина Наумова заразилась COVID-19 во время выполнения должностных обязанностей — когда брала мазки у больных коронавирусом. Её семье назначены все необходимые выплаты.
Ирина Оревинина
65-летняя фельдшер, заведующая Дмитриевским ФАП Даниловской ЦРБ Ирина Оревинина скончалась в конце июля. Официально Ирина Павловна не значится в списках умерших от COVID-19. Ещё не все результаты вскрытия готовы.
Но коллеги говорят, что симптомы коронавируса у неё были. Да и скончалась она в госпитале ветеранов войн, куда кладут на лечение таких пациентов. Для тех, кто знал Ирину Оревинину, её уход стал трагедией — люди хвалят её как медика и человека, говорят, что от одного разговора с ней пациентам становилось лучше.
Напомним, уже в августе в Ярославле умер ещё один врач — Владимир Панев, который работал на скорой помощи. Но ни в официальный перечень умерших от коронавируса, ни в список памяти его пока не включили. Коллеги доктора говорят, что он умер от заболевания, которое развилось после перенесенного COVID-19.