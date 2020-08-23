«Страшно, а что делать?»: истории ярославских медиков, умерших во время коронавируса

СЮЖЕТ Всё о коронавирусе и карантине

— Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем, — пояснили составители списка.



На начало лета в списке памяти значилось семь медицинских работников из Ярославской области. Сейчас уже девять. Мы собрали истории всех их в одном материале.



Ольга Коростелева

47-летней процедурной медсестры из офиса врача общей практики в Нижнем посёлке Ольги Коростелевой не стало в апреле. Официально сообщалось, что причиной ее смерти стал не коронавирус.

