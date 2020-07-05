В Ярославской области скончалась медсестра из ролика «Спасибо врачам», бравшая тесты на коронавирус

В Переславской центральной районной больнице официально подтвердили смерть медсестры Валентины Наумовой. Она брала тесты на коронавирус у жителей города. Валентине Наумовой был всего 41 год. Она работала медсестрой инфекционного кабинета городской поликлиники и каждый день брала тесты на COVID-19 у тех, кто находился на обязательной самоизоляции.

— Родные переживают. Страшно, а что делать? Работаем, — рассказывала в конце апреля Валентина Наумова. — С началом пандемии работы стало в разы больше. Когда всё это закончится, мы уедем в отпуск с семьёй на дачу.

