В Ярославской области скончалась медсестра из ролика «Спасибо врачам», бравшая тесты на коронавирус

В Переславской центральной районной больнице официально подтвердили смерть медсестры Валентины Наумовой. Она брала тесты на коронавирус у жителей города. Валентине Наумовой был всего 41 год. Она работала медсестрой инфекционного кабинета городской поликлиники и каждый день брала тесты на COVID-19 у тех, кто находился на обязательной самоизоляции.
— Родные переживают. Страшно, а что делать? Работаем, — рассказывала в конце апреля Валентина Наумова. — С началом пандемии работы стало в разы больше. Когда всё это закончится, мы уедем в отпуск с семьёй на дачу.
Однако её мечты о простом отдыхе не стали реальностью.
— Ушла из жизни медсестра поликлиники Переславской ЦРБ Валентина Наумова. Валя, так ласково о ней всегда отзываются коллеги, без отчества, по-простому, по-дружески, она тянулась к знаниям и безропотно исполняла свой долг... Ко Дню медицинского работника награждена почетной грамотой губернатора. Приносим свои соболезнования родным и близким! Причина и обстоятельства смерти будут известны после проведения всех необходимых исследований. Проводится расследование случая профессионального заболевания, — сообщил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.
Именно Валентина Наумова стала героиней ролика «Спасибо врачам», который опубликовал оперативный штаб по Ярославской области в Телеграм-канале, чтобы показать, как работают доктора во время пандемии. Полное видео о том, каким был рабочий день медсестры.