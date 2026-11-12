«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт

Отдавать ли ребенка в конный спорт в Алтайском крае Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

Жокейский стиль сегодня повсюду: сапоги-трубы, легинсы и куртки с ковбойским вайбом захватили мир моды. Глядя на глянцевые картинки, легко представить себе романтику этого зрелищного спорта: элегантный всадник в безупречной экипировке и грациозный конь на фоне закатного пейзажа. Однако за этой красивой витриной скрывается изнанка.

О плюсах и минусах конного спорта, а также о том, стоит ли отдавать ребенка на верховую езду, рассказала NGS22.RU бывший тренер-инструктор Лина Гордеева, которая большую часть жизни провела с лошадьми. Далее — от первого лица.

Выездка, конкур или пробеги — существуют различные направления Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

«Гораздо больше, чем просто фитнес»

Своим ученикам я всегда повторяла одно и то же: хотите прокачать все группы мышц разом — добро пожаловать на манеж. Осанка, рельеф, выносливость, баланс и дыхание улучшаются колоссально.

Со стороны тренировки часто выглядят комично, и в соцсетях над этим любят пошутить. Представьте картину: тренер орет в три рупора одновременно: «Спину ровно! Локти прижми к корпусу! Смотри вперед!» Новички же поначалу норовят пялиться в землю. При этом нужно следить за ногами: «Пятка — вниз! Шенкель — плотно к боку!», иначе нога улетает куда-то к лошадиному плечу. Добавьте сюда необходимость управлять полутонным животным. Ощущения незабываемые, будто крутишь педали велосипеда и одновременно жонглируешь горящими факелами. Реакция вырабатывается бешеная, мозг привыкает работать в режиме многозадачности, увы, не сразу. Это гораздо больше, чем просто фитнес.

Бывший тренер-инструктор раскрывает изнанку верховой езды Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

До сих пор вспоминаю, как защищала диплом в школе олимпийского резерва, в качестве исследования учила спортсменов бороться со страхом и полностью отпускать повод перед прыжком. Барьер, конечно, был небольшим, но суть в том, что ты перестаешь дергать лошадь, учишься ловить собственное равновесие и управлять процессом только корпусом и ногами.

Еще один огромный плюс — железобетонная дисциплина. Конечно, режим есть в любом спорте. Но в верховой езде этот коэффициент нужно умножать на два. Здесь вы отвечаете не только за себя, как в плавании или легкой атлетике. Это парный танец, где твой партнер весит примерно полтонны.

Я помню свое детство: конюшня на другом конце города, подъем в шесть утра, два часа дороги, утренняя тренировка — и бегом в школу во вторую смену. Ответственность, трудолюбие и привычка к порядку прививаются моментально. До начала занятия проверь амуницию, во время — следи за лошадью, после — вымой снаряжение, убери всё по местам. Никаких «не хочу» и «устал».

Верховая езда учит многозадачности Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

Ну и конечно, это мощнейшая школа характера. Предела совершенству здесь нет. Выездка, конкур, троеборье, вольтижировка, пробеги — направлений море, расти можно всю жизнь. Это постоянная работа над собой и проверка на прочность.

Когда я только начала заниматься, мне казалось фантастикой само предложение залезть на лошадь без седла на ходу. Но я на всю жизнь запомнила фразу тренера, которая просто перевернула сознание: «Представь, что ты уже там». И ведь получилось! До сих пор вспоминаю эти слова и часто применяю этот принцип в обычной жизни, когда сталкиваюсь с чем-то пугающим.

По итогу каждый выбирает дисциплину по душе. Мне всегда нравился конкур. Это чувство, когда ты летишь на лошади через барьер и всего на секунду отрываешься от земли и как будто зависаешь, — чистый полет, забыть это невозможно.

Здесь никогда не знаешь, что принесет новый день. Самое интересное — полная непредсказуемость, ведь у твоей лошади сегодня может быть совершенно особенное настроение. Позже, когда я пробовала уходить из спорта, переключалась на танцы или обычный фитнес, этого ощущения безумно не хватало. В обычном зале ты всегда знаешь, что плюс-минус будет то же самое, что и вчера. А с лошадьми — никогда.

Вся правда о конном спорте в Алтайском крае Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

«От оторванных ногтей до сложных переломов»

При всей своей внешней красоте конный спорт — экстремально травмоопасная история. Помню, как на начальном этапе я могла падать по три раза за одну тренировку. Особенно весело было, когда тренер командовал бросить стремена: баланса еще ноль, высоты боишься — и летишь вниз. Главное правило тогда было одно — перебороть страх, подняться, залезть в седло обратно и поехать дальше.

Конечно, сейчас конюшни стали намного безопаснее. Обязательные шлемы, защитные жилеты, перчатки, а новичков всегда сажают на спокойных, проверенных лошадей. Но нужно четко понимать, с кем имеешь дело: лошадь — животное стадное и по природе своей пугливое. В одну секунду мирное создание весом в 600 килограммов может превратиться в комок чистой паники. Она может резко дернуться, даже просто стоя на месте. Расслабляться здесь нельзя ни на секунду, реакция должна быть молниеносной.

Лично мне удавалось избегать серьезных травм, но у коллег бывало всякое — от оторванных ногтей до сложных переломов. Конный спорт учит двум вещам: железобетонному терпению и отваге с легкой примесью безумия.

Если суждено влюбиться в этот мир, то это происходит с первого взгляда. Никакие минусы уже не имеют значения. Наоборот, тебе начинает нравиться абсолютно весь этот вайб: природа, густой запах сена и даже специфический дух конюшни.

От прокачанной осанки до сложных переломов Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

«Сначала будет борьба с собой»

Конный спорт — это далеко не только красивая эстетика. Это тяжелый труд, специфический запах аммиака, мозоли на руках, ранние подъемы и огромная ответственность за живое и своенравное животное. Сразу настройтесь: с первой тренировки грациозно взлететь в седло вряд ли получится. Сначала будет борьба с собой, собственным балансом, зажатыми мышцами и страхом перед высотой лошадиного роста.

Зато сегодня приобщиться к этому миру стало намного проще, чем кажется. Конных клубов хватает с избытком, и Барнаул не исключение. Выбор огромный — от традиционного городского ипподрома до современных конноспортивных комплексов европейского уровня с крытыми манежами и профессиональной инфраструктурой.

Цены на занятия самые разные Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

И цены здесь самые разные, так что спорт вовсе не обязательно должен быть элитарным. Разовое занятие или базовый абонемент на месяц обойдутся в сумму от 1000 до 30 000 рублей — всё зависит от амбиций, уровня тренера и статуса клуба.

Самое приятное начинается тогда, когда вы перерастаете уровень новичка. Как только появляются стабильные результаты, конный спорт может начать работать на вас. Успешные спортсмены и опытные наездники могут не только экономить на тренировках, но и зарабатывать, участвуя в соревнованиях с призовыми фондами или подрабатывая на конюшне в качестве берейторов и помощников тренера.

Так что за эффектной обложкой из Pinterest скрывается спорт для сильных духом. Но если вы готовы преодолеть первые трудности, лошади подарят совершенно особенное, ни с чем не сравнимое чувство свободы.

Конный спорт — это далеко не только красивая эстетика Источник: Лина Гордеева / NGS22.RU

Лина Гордеева