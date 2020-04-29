Валентина Наумова работает медсестрой инфекционного кабинета переславской поликлиники. Каждый день она берёт тесты на коронавирус у местных жителей, кто находится на обязательной самоизоляции. Через оперативный штаб по Ярославской области она записала обращение и рассказала о своей работе в период пандемии.

Главная задача Валентины Наумовой — брать тесты на COVID-19 у всех, кто контактировал с заболевшими и должен оставаться дома. Медсестра со специальным чемоданчикам ездит по домам и квартирам, делая мазки из зева и носа. На ней — одноразовый защитный костюм.