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Валентина Наумова каждый день берёт тесты на коронавирус

Валентина Наумова каждый день берёт тесты на коронавирус

Валентина Наумова работает медсестрой инфекционного кабинета переславской поликлиники. Каждый день она берёт тесты на коронавирус у местных жителей, кто находится на обязательной самоизоляции. Через оперативный штаб по Ярославской области она записала обращение и рассказала о своей работе в период пандемии.

Главная задача Валентины Наумовой — брать тесты на COVID-19 у всех, кто контактировал с заболевшими и должен оставаться дома. Медсестра со специальным чемоданчикам ездит по домам и квартирам, делая мазки из зева и носа. На ней — одноразовый защитный костюм.

— Родные переживают. Страшно, а что делать? Работаем, — рассказывает Валентина Наумова. — С началом пандемии работы стало в разы больше. Когда всё это закончится, мы уедем в отпуск с семьёй на дачу.

Полное видео об одном рабочем дне медсестры:

Переславский район на пятом месте в области по количеству заболевших коронавирусом. По официальной статистике, здесь болеют 27 человек. Всю оперативную информацию мы собираем в режиме онлайн-трансляции.

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медсестраинфекционист
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