Валентина Наумова работает медсестрой инфекционного кабинета переславской поликлиники. Каждый день она берёт тесты на коронавирус у местных жителей, кто находится на обязательной самоизоляции. Через оперативный штаб по Ярославской области она записала обращение и рассказала о своей работе в период пандемии.
Главная задача Валентины Наумовой — брать тесты на COVID-19 у всех, кто контактировал с заболевшими и должен оставаться дома. Медсестра со специальным чемоданчикам ездит по домам и квартирам, делая мазки из зева и носа. На ней — одноразовый защитный костюм.
— Родные переживают. Страшно, а что делать? Работаем, — рассказывает Валентина Наумова. — С началом пандемии работы стало в разы больше. Когда всё это закончится, мы уедем в отпуск с семьёй на дачу.
Полное видео об одном рабочем дне медсестры:
Переславский район на пятом месте в области по количеству заболевших коронавирусом. По официальной статистике, здесь болеют 27 человек. Всю оперативную информацию мы собираем в режиме онлайн-трансляции.