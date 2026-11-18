Девам в декабре стоит признать одну простую вещь: мир вполне способен обойтись без вашего ежедневного контроля над каждой мелочью. Попробуйте передать часть предпраздничных обязанностей домашним и не проверять за ними каждый шаг. Освободившееся время посвятите себе.

— Полезным будет уделить внимание здоровью: больше гуляйте, высыпайтесь и не забывайте о сбалансированном питании, — советует астролог.