Не спешите проскакивать декабрь в надежде поскорее шагнуть в новый год. Месяц обещает немало сюрпризов, которые могут серьезно повлиять на вашу жизнь. И у каждого знака найдутся поводы для радости. Что приготовил последний месяц 2026-го в любви, работе и личной жизни, экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит».
Овен
Декабрь не даст Овнам заскучать. В календаре начнут появляться встречи, приглашения и новые дела, которые внезапно станут интереснее привычной рутины. На работе ваши старания могут наконец заметить те, от кого зависит дальнейшее продвижение. В личной жизни тоже намечается оживление. Если вы пока без пары, не отмахивайтесь от знакомства, которое сначала покажется совершенно случайным.
Телец
В декабре у Тельцов проснется талант создавать праздник буквально из ничего. Даже незначительная поездка в магазин за продуктами для праздничного стола станет для ваших близким маленьким событием, если вы рядом. Главное — вовремя остановиться в желании сделать приятное каждому. Есть риск потратить больше, чем планировалось, а январь вряд ли обрадуется таким финансовым сюрпризам. Оставьте немного денег и на собственные желания.
Близнецы
Близнецы в декабре могут почувствовать себя человеком, у которого телефон звонит без конца. Кто-то напомнит о себе спустя годы, кто-то позовет на встречу, а новое знакомство вполне способно перерасти в полезную дружбу. Прислушивайтесь и к разговорам о работе: среди обычных обсуждений может прозвучать предложение, которое стоит рассмотреть уже с прицелом на 2027 год.
Рак
Ракам захочется чаще бывать в компании самых близких, которые понимают без слов. Декабрь располагает к семейным встречам и возвращению к маленьким традициям, которые почему-то откладывались весь год. При этом не обязательно проводить все выходные дома. Небольшая поездка или давно задуманное приключение подарят именно те впечатления, которых вам сейчас не хватает.
Лев
У Львов будет немало поводов оказаться в центре внимания. Праздничные встречи и комплименты помогут почувствовать себя на своем месте. На работе тоже возможны приятные новости: ваши идеи найдут отклик, а результаты стараний получат заслуженную оценку. Не откладывайте подготовку к новогодней ночи на последний момент. В этот раз вам особенно захочется продумать образ, который запомнится окружающим.
Дева
Девам в декабре стоит признать одну простую вещь: мир вполне способен обойтись без вашего ежедневного контроля над каждой мелочью. Попробуйте передать часть предпраздничных обязанностей домашним и не проверять за ними каждый шаг. Освободившееся время посвятите себе.
— Полезным будет уделить внимание здоровью: больше гуляйте, высыпайтесь и не забывайте о сбалансированном питании, — советует астролог.
Весы
Весам захочется перемен, причем начать можно с чего-нибудь вполне приятного: новой детали гардероба или перестановки мебели. Перед праздниками и наступлением нового года это будет как никогда актуально.
Декабрь обещает романтические поводы для улыбок. Возможны неожиданные признания и встречи, после которых захочется пересмотреть планы на вечер. А еще это хороший момент вспомнить о старых запылившихся творческих задумках и наконец воплотить их в жизнь.
Скорпион
У Скорпионов на первом месте в декабре — работа. Последние недели года могут принести предложение, связанное с новыми обязанностями или более высоким доходом. Перспектива покажется заманчивой, однако не торопитесь соглашаться только из-за красивых обещаний. Уточните детали, оцените свои возможности и подумайте, насколько вам подходит такой поворот. Взвешенное решение сейчас может повлиять на весь следующий год.
Стрелец
Стрельцам декабрь покажется слишком коротким для всех задуманных приключений. Захочется сменить привычный маршрут, увидеть незнакомый город. Не отказывайтесь от таких планов: даже небольшая поездка способна стать одним из самых ярких воспоминаний месяца. На работе тоже пригодится ваша фантазия. Предлагайте идеи, которые сначала могут показаться вам неожиданными, коллеги оценят ваш подход.
Козерог
Козероги в декабре увидят результаты того, над чем трудились последние месяцы. Некоторые вопросы, которые долго оставались подвешенными, наконец прояснятся, в том числе финансовые. Это хороший повод встретить конец года с чувством удовлетворения. Только не пытайтесь превратить декабрь в отчетный период, где у каждой минуты должна быть практическая польза. Оставьте место для спонтанных встреч и обычного праздничного безделья.
Вололей
У Водолеев месяц начнется с неожиданностей. Это может быть новое знакомство или интересная идея. К концу декабря она перерастет в нечто важное и, вероятно, останется с вами в 2027 году. Не скрывайте свои мысли: друзья станут отличными союзниками и, возможно, предложат идеи для новогодних каникул, о которых вы сами бы не догадались.
Рыбы
Рыбам декабрь принесет немало поводов для теплых чувств. Ждите сообщений от людей, с которыми давно хотелось поговорить и приятных встреч. У тех, кто пока не встретил свою половинку, симпатия может возникнуть к человеку, которого вы уже хорошо знаете. Не забывайте и о собственных интересах: вечер с любимым занятием или творчеством поможет восстановить силы после предпраздничной суеты.