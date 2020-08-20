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Семье погибшей медсестры, подхватившей COVID-19, перечислили выплаты. До этого в деньгах отказывали

В Ярославской области проверили больницу, где работала Валентина Наумова

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Валентине Наумовой был 41 год

Валентине Наумовой был 41 год

Семье переславской медсестры, погибшей от COVID-19, перечислили выплаты

Родственники умершей медсестры Валентины Наумовой получили выплаты как погибшей в результате заражения COVID-19. Ранее семье женщины отказывали в выплатах. Чтобы помочь родственникам погибшей женщины, подключились местные депутаты.

Сегодня прокуроры ответили, что Переславскую ЦРБ, в которой работала Валентина Наумова, проверила инспекция труда.

— Справедливость восторжествовала, — рассказал переславский депутат Евгений Работников. — Родственники погибшей медсестры Валентины Наумовой получили выплаты как погибшей в результате заражения COVID-19. Также был выявлен факт несвоевременного перечисления стимулирующих выплат в Переславской ЦРБ. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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— Государственной инспекцией труда в Ярославской области проводилась проверка, по результатом которой было установлено, что работники Переславской ЦРБ не в полной мере обеспечиваются специальной одеждой и обувью, иными средствами индивидуальной защиты, — рассказали в переславской межрайонной прокуратуре. — Также установлено, что стимулирующие выплаты работникам Переславской ЦРБ выплачивались несвоевременно.

Прокуратура установила, что Валентина Наумова заразилась COVID-19 во время выполнения должностных обязанностей, когда она брала мазки у больных коронавирусом.

— Ярославское региональное отделение фонда социального страхования РФ родственникам умершей перечислило единовременные страховые выплаты, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, 41-летняя медсестра Валентина Наумова, которая брала тесты на коронавирус у жителей Переславля-Залесского, скончалась в ярославском госпитале ветеранов войн. Её смерть получила большой отклик в обществе, ведь именно Валентина Наумова стала героиней ролика правительства Ярославской области о работе врачей в период пандемии COVID-19. В нём она рассказывала, как ежедневно ходит по домам переславцев и забирает мазки для тестов на коронавирус, говорила, что любит свою работу.

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COVID-19медсестракоронавирус
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