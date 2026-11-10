«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт

Вначале лучше прийти в магазин и решить, в какую сторону двигаться в плане дизайна и цвета Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Кризис продолжает нещадно бить по кошелькам россиян. Если к высоким ценам на продукты мы привыкли, то стоимость ремонта вызывает вполне оправданный вздох: порой гарнитур одной комнаты выходит в 500 тысяч рублей. Внештатный корреспондент NGS55.RU Мария Носенко сейчас переделывает кухню и делится с нами наблюдениями. О том, сколько стоит сделать ремонт и как не отдать за это миллионы, читайте в ее колонке.

Далее — от первого лица.

Мария Носенко Внештатный корреспондент Личный сайт

Как я начала искать подрядчиков

«Кухня — самая тяжелая часть квартиры для ремонта», — сказала мне свекровь перед началом работ. Морока с розетками, бытовой техникой, теплоизоляцией и дизайном гарнитура… Раньше я никогда не переделывала квартиру, тем не менее чужие переживания меня не испугали. Передо мной была цель. Я представила себе кухню, в которой будет комфортно проводить время много лет. Это должно быть стильное пространство, уютное и в спокойной цветовой гамме. Я захотела экостиль, который сочетался бы с современной классикой. Так, чтобы было «не как у всех».

В первую очередь я расспросила знакомых, кто где заказывал кухню. Цены на их гарнитуры разнились от 55 до 355 тысяч. Вспоминаю, что в моменте меня не смутила такая разница в стоимости. В переписке знакомые уверяли, что их все устроило, и не важно, отдавали они копейки или целое состояние. Я же сфокусировалась на дизайне.

Благо, выбор моих знакомых в свое время падал на пару-тройку одних и тех же салонов, и именно туда я и отправилась за первыми набросками проекта. Отталкивалась я от случайно увиденного гарнитура в одном из мебельных магазинов. Советую поступать вначале так же: прийти, пощупать и решить, в какую сторону двигаться в плане дизайна и цвета.

Увидев предварительную стоимость проекта на нашу кухню, я пожалела, что сначала сфокусировалась только на дизайне. В одном из салонов нам насчитали 403 тысячи за гарнитур. Дизайнер только развела руками, когда я сказала, что с мужем мы планировали уложиться в 200 тысяч. У нас нет миллионов!

Подобный дизайн гарнитура на большую кухню выйдет в 400 тысяч рублей Источник: Мария Носенко / NGS55.RU

Бюджетный и дорогой варианты: плюсы и минусы

Дорогим проект получился из-за качественного дерева для столешницы и фасадов, а также «резного» оформления дверей ящичков. Оказалось, что прямые панели выходят гораздо дешевле. Именно тогда я поняла, глядя на слайд-шоу других сделанных проектов на телевизоре компании, почему они делают практически одно и то же. Денег у большинства россиян на индивидуальные и необычные проекты с резными фасадами нет. Всюду — однотонные «гробы» на кухне. Зато какие счастливые лица на фото: посмотрите, как дешево нам удалось сделать ремонт. И они правы.

Помимо перечисленных пунктов, в цену вошли доводчики (небольшие механизмы, которые делают закрывание шкафов, ящиков и других элементов гарнитура плавным и тихим) и укрепленные выдвижные ящики фирмы Blume, а также багеты и колонны. Последнее, кстати, в стоимости не играло большой роли. Хоть я и расстроилась, выйдя после двух с половиной часового «сеанса» с дизайнером уставшей и с «подбитыми крыльями», я решила двигаться дальше. В этом салоне ничего дешевле 350 тысяч рублей не выйдет.

Прямые панели и мрамор — наиболее популярный дизайн у омичей Источник: Leegallegos, «Светлана Лана» / Pinterest.com

Каково же было мое удивление, когда в другой компании за тот же самый проект меня попросили отдать всего 140 тысяч рублей, причем это был вариант с доводчиками и укрепленными ящиками. Вердикт вызвал у меня недоверие: почему так дешево? Оказалось, что здесь фасады мастерят из более рыхлого ЛДСП, который порой может «вздуваться» на участках, куда часто попадает вода. Несмотря на привлекательную цену, мы с семьей решили отказаться от подобной идеи и придумать проект, где можно использовать более долговечные материалы.

На фото видно разницу дорогого и дешевого материала: второй вариант выглядит гораздо более рыхлым Источник: Мария Носенко / NGS55.RU

Как салоны «набрасываются» на клиентов

Вообразить в своей голове другой проект, который подходил бы по стоимости и дизайну, было, мягко говоря, трудно. Я сэкономила бы гору времени, если бы обратилась к одному специалисту, который бы подбирал разные варианты оформления и согласовывал их со мной. Вместо этого я отправилась в другие салоны, которые изо всех сил пытались сохранить контакт со мной, прозванивали и выясняли, почему я прямо сейчас не могу подписать с ними договор. Кризис не щадит в том числе и бизнес, который, словно акула, пытается поглотить деньги горожан как можно быстрее.

Порой я сталкивалась с тем, что салоны отказывались покрывать гарнитур пленкой. Мол, она отходит в местах возле высоких температур, например возле плиты. Вместо этого предлагали более дорогую краску, которая хоть и может отколоться, но ее покрытие прочнее. Этот выбор оказался не самым легким: порой за заботой о клиенте может стоять жажда наживы компании, и «продавливание» идеи с краской мне не показалось убедительным. Моя разборчивость даже злила некоторых консультантов. Мол, что же вы ищете, девушка?

На первый взгляд фасады из пленки (1-е фото) и эмали (2-е фото) не различаются, но характеристики у материалов разные, как и стоимость Источник: https://avantiz.pro

Я остановилась на покрытии пленкой: более дешевом варианте, но и более заменяемом, так как покрыть гарнитур краской из-за сколов обошлось бы в копеечку. Также с помощью дизайнера мы придумали несколько проектов с использованием качественного и дорогого дерева, где только центральная часть гарнитура была бы резной и покрытой пленкой. Оказалось, что можно обойтись 200–250 тысячами, если потрудиться и не сдаться на первом этапе. Если бы я знала это раньше.

Как сэкономить на ремонте кухни

Еще несколько лазеек экономии заключаются в мелочах и бытовой технике. Что касается первого, то не обязательно выбирать дорогие доводчики. Некоторые сознательно от них отказываются, так как уже ранее ими пользовались и не увидели особенной разницы. Также проект выходит дешевле, если попросить сделать вместо выдвижных ящиков дверцы, хоть это и напоминает классический стиль.

Бытовую технику лучше покупать «скопом», если в магазине существуют специальные акции. Допустим, если разом взять плиту, вытяжку и духовку одной и той же марки, выйдет гораздо дешевле. Я, например, нашла пакет за 58 тысяч рублей. Покупка другой техники, уверена, может подождать, особенно если уже есть старые холодильник и микроволновая печь. В лучшие времена можно докупить и посудомойку, и их.

Особое внимание лучше обратить на мойку, смесители, дверные ручки, а также на контроль за рабочими, делающими ремонт. Перечисленные кухонные мелочи будут постоянно затертыми, и лучше не экономить на них. А хорошие работники — на вес золота. И подскажут, как лучше, и ремонт сделают качественно. Все-таки в нашем мире не все еще завязано на деньгах, и порой добрый совет или с усердием выполненная работа заставляют верить в лучшее.