Создатель блога «Помощник Машиниста» дал интервью Источник: Александр Вербовик

В 2023 году Александр Вербовик устроился работать помощником машиниста в Москве и вскоре задумался, почему никто не рассказывает подробности об этой профессии. Он запустил блог «Помощник Машиниста» (на YouTube — «Саша Курьяновский», 35 тысяч зрителей), в котором снимает поездки и работу в депо, рассказывает об устройстве поездов.

В конце октября 2026-го Александр вернулся из армии, его встретили десятки самых преданных подписчиков, а наши коллеги из MSK1.RU решили взять у него интервью. Поговорили о гибнущих на путях людях и всех доставших зацеперах, обсудили лайфхаки для пассажиров и узнали, когда нужно дергать стоп-кран.

— Давайте сразу о самом жутком. Часто ли поезда сбивают людей?

Да, это частая ситуация. У меня есть знакомый машинист, который за смену на пригородной электричке сбил троих человек… Наверное, ему черная кошка дорогу перешла, я не знаю, как это по-другому объяснить.

Я сам как-то летел на пассажирском поезде у станции Сергиев Посад и заметил силуэт уже очень близко. Говорю машинисту, мы сразу экстренно тормозим, подаем сигнал, останавливаемся… А там бабушка прошла прямо рядом с поездом, ей реально повезло. Я открываю форточку, смотрю на нее, а она нам тростью помахала и просто ушла. Мы доложили, что наезд предотвращен, заправили тормоза и поехали дальше.

— Если не увидеть человека сильно заранее, реально ли вовремя затормозить?

Когда человек выбегает прямо перед тобой, остановить поезд невозможно. Тормозной путь — один-два километра, а если едешь 170 км/ч — он будет в любое время года километра два-три. Поэтому не переходите пути в неустановленном месте. Это все всегда говорят, но и я так буду говорить, потому что вас дома ждут.

Александр в кабине машиниста Источник: Александр Вербовик

— И что делают машинист с помощником, если остановиться вовремя не удалось?

Машинист докладывает, что поезд остановился на таком-то километре, а помощник должен идти осмотреть человека. Если он жив, то сопроводить в кабину и довезти до ближайшей станции, где есть медики, либо оставить его с путейцами, которые вызовут скорую.

На Московских центральных диаметрах машинисты обязаны ждать полицию, скорую, МЧС, и поезда могут опаздывать даже на два часа. На других маршрутах, не на диаметрах, диспетчер решает, что делать, чтобы не сбивать график.

— Если человек погиб под колесами, обязанность помощника вытащить тело?

Да, но обычно помощнику не приходится доставать тело из-под вагона, если оно лежит в стороне, не нарушает габарит движения. Его волной ударило, он лежит справа или слева… И если всё, то смотришь, возвращаешься, докладываешь и поехали. Это тяжелая тема для каждого машиниста, потому что почти у каждого бывали случаи наездов.

— Что еще опасно делать на железной дороге, кроме того что ходить по путям?

Нельзя пролезать под вагонами. Стоит поезд, вы ждете-ждете, он не уезжает, и вы думаете пролезть — так вот не надо. Было много случаев, когда поезд трогался, а человек не успевал вылезти: кому-то ногу отрезало, кого-то полностью перемалывало. Не высовывайтесь из окон, потому что встречным поездом может просто прибить. Еще началась тенденция к вандализму — кидать камни в электрички, это точно запрещено.

— Зацеперы вам наверняка попадались. Что в таких случаях делает помощник машиниста?

Докладываешь диспетчеру, он говорит остановиться на станции, чтобы их сняли полицейские, которые обычно не приходят. Иногда ведь станция в лесу, ну какие там сотрудники? Тогда я должен побежать их согнать или задержать. Но, пока тормозим, они спрыгивают и давай в разные стороны. Ты пробегаешь вокруг поезда, никого нет, а расписание движения поездов сорвано.

— Вот-вот, про задержки мы часто пишем. Они бывают только из-за зацеперов и ЧП?

Еще в час пик на электричках люди держат двери. Ты должен отправиться, а уже минуту стоишь, и нагнать опоздание нельзя, так как поезда идут цепочкой. Если один начинает опаздывать, значит, и сзади все начинают опаздывать. На Горьковском направлении у меня вообще срывали стоп-кран, это тоже опоздание.

Александр в кабине поезда Источник: Александр Вербовик

— Никогда не понимал, как работает стоп-кран. Им любой может остановить электричку?

Да, она остановится экстренным торможением. Стоп-кран нужен на случай, если, например, человека зажало. У меня так было в детстве, мы ехали с папой, он не успел зайти, и ему зажало руку, а он остался снаружи и побежал за электричкой. Как-то руку выдернул, упал на платформе… Я тогда очень сильно испугался, вот реально без шуток. Всё обошлось, папа приехал на следующей электричке, а я стою весь в слезах. Страх до сих пор чуть-чуть остался, такая моя фобия.

Потом мне рассказали, что нужно дернуть стоп-кран и доложить машинисту по системе связи. В экстренной ситуации правда не бойтесь его срывать. Лучше помощник машиниста прибежит и вы всё объясните, чем кто-то пострадает. Хотя, конечно, сейчас автоматика в дверях позволяет избежать таких происшествий.

— Ладно, давайте поговорим о чем-то более приятном. Насколько в Москве и Подмосковье развита железнодорожная инфраструктура?

Я вернулся из армии спустя год, и я восхищен. Новые комфортные платформы, новые электропоезда, всё реально развивается, я это вижу. Где-то до сих пор ходят старые электрички, на Ярославском, на Павелецком, очень редко на Горьковском направлении, но это поменяется.

Сейчас в электричках и охрана есть, и туалет чистый. Инфраструктура развивается очень быстро, может, в следующем году вообще придумают летающую электричку, как машина Илона Маска.

— Как вы вообще решили, что поезда — это ваше?

Маленьким я жил в Сергиевом Посаде, а папа постоянно ездил в Москву. И я хоть ночью, хоть утром всегда говорил маме: «Пойдем папу встречать, пойдем папу встречать». Приходил на станцию, мимо проносятся электрички, электровозы, даже паровозы. Вот я лет в пять маме и сказал: «Хочу водить паровозики».

В школе тоже фанател от железной дороги, ездил на выставки, учился в Московской детской железной дороге (учебное заведение для погружения школьников в железнодорожное дело. — Прим. ред.) и в итоге пошел в колледж на техническую эксплуатацию подвижного состава, потом перевелся в техникум, там пошел на курсы помощника.

Помощник машиниста с поездом Источник: Александр Вербовик

— И какие ощущения от управления такими махинами? На каких поездах вы успели поработать?

На грузовых и пассажирских, на электричках — только как перегонщик, когда надо перегнать с одного пункта в другой. Работа ответственная. Если это двухэтажная «Аврора» или «Буревестник», мы с машинистом обеспечиваем безопасность порядка 2000 пассажиров. Мы отвечаем и за то, чтобы вы доехали, и за свои жизни тоже. Человек, который первый раз попал в машинное отделение, не туда руку сунет, и его может убить.

В кабине очень много датчиков и приборов, голова кипит. Это же не сел и поехал — пока ты запустил, пока вс проверил, пока выехал под состав — ой, это сложно.

— Про зарплату могу спросить?

Мне запрещено рассказывать про зарплату других людей, но про мою никто не запрещает. Скажем так, от 100 до 140 тысяч рублей в месяц, это ненормированный график. Он составляется на месяц: день, ночь, отсыпной, день, день. В грузовом движении график плавает очень сильно, поэтому я туда и не пошел.

— Откуда взялась идея вести блог про электрички? И не ругается ли начальство? Всё-таки РЖД, поезда, всё должно быть серьезно и по протоколу.

Я видел блоги про машинистов и задумался, а почему про помощников никто не снимает? И решил стать первым, кто начнет. Бывало, когда я ошибался и показывал внутренние моменты, которые нежелательно было демонстрировать, тогда от начальства получал, конечно. Был и кнут, и пряник, и получал, и хвалили. Меня даже награждал начальник Московской железной дороги медалью «За активную жизненную позицию».

Сейчас начальство на мои съемки смотрит положительно, всё хорошо. Недавно виделся с коллегой, он сказал, что меня ждут, даже есть идеи для съемок.

Помощник машиниста удостоился награды Источник: Александр Вербовик

— Давайте поделимся лайфхаками с пассажирами. В каких вагонах комфортнее кататься?

Вот вам, наверное, не нравится ехать в шуме? Этот звук «ты-ды-ды-ды» издает компрессор, и его нет в моторных вагонах, которые с токоприемником — с рогом на крыше. Там нет этих вибраций и шумов, там всё хорошо. Еще я заметил, что сотрудники транспортной безопасности обычно сидят в 10 или 11 вагоне в хвосте, либо во втором или третьем от головы.

— Если с комфортом, без шума заснуть и уехать в депо, — там страшно? Как оттуда выбираться?

Можете по связи «Пассажир-машинист» попросить вас выпустить. Если уже никого нет и электричка стоит без воздуха в дверях, просто откройте и выходите. Но опять же во всех новых поездах дежурит охрана, и они проходят по составу — разбудят и попросят покинуть поезд.

У меня так было: заснул и уехал в депо в Железнодорожном. Сотрудник охраны такой: «А ты че тут делаешь?» Я говорю: «Да вот ехал и уснул, простите, пожалуйста». Он сопроводил меня до выхода через все цеха, и я ушел.

— Спасибо большое, это всё очень интересно. Скажите ещё что-нибудь важное нашим читателям, о чём я не догадался спросить.

Не думайте, что, если поезд далеко, вы успеете пройти, это зрительная иллюзия. Смотрите по сторонам и не переходите по путям. Если увидели зацеперов на крыше — сообщите сотрудникам. А со своими детьми разговаривайте, чтобы не занимались таким. Это дурь, это не круто, и это билет в один конец.