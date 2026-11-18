В Ярославле водитель избил пожилого таксиста Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Ярославле на видео попал дорожный конфликт. Произошел он 17 ноября около 17 часов во 2-м Брагинском проезде в Дзержинском районе.

Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что две машины, одна из которых автомобиль такси, стоят друг напротив друга на узкой проезжей части. Судя по всему, им было не разъехаться.

Водитель легковой машины подошел к такси и ударил сидящего внутри водителя. После этого водитель такси вышел из автомобиля и упал навзничь на дорогу. На этом видео прерывается.

Водитель избил пожилого таксиста Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

«Как сообщают подписчики, таксист привез пассажиров по заказу, после чего ему стало нехорошо и он не смог сразу отъехать. Мужчина, который хотел проехать, не стал разбираться, начал светить фарами, а после вышел и стал бить пожилого человека прямо в машине. Как рассказывают очевидцы, пострадавший таксист затем стоял более часа, ждал скорую и полицию, но никто так и не приехал. Очень медленно с включенными аварийными огнями таксист уехал из двора, но водитель, его избивший, побежал за такси, не давая ему уехать, опять самовольно открыл дверь машины и просил никуда не сообщать о том, что он его избил, наглость просто зашкаливает!» — написали в группе «Жесть Ярославль».

В полиции сообщили, что с упавшим мужчиной всё в порядке, госпитализация ему не потребовалась.

«Сообщение о происшествии поступило в полицию. В ходе разбирательства конфликт был урегулирован. Его участники претензий друг к другу не имеют», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Проводится проверка.