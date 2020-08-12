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«Эта работа тебя съела»: коллеги и близкие простились с умершим в Ярославле врачом скорой помощи

Выплатят ли семье покойного компенсацию

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Прощание с Владимиром Паневым прошло в Ярославле

Прощание с Владимиром Паневым прошло в Ярославле

В Ярославле простились с умершим врачом скорой помощи

Сегодня, 12 августа, близкие и коллеги простились с врачом скорой помощи Владимиром Паневым. 54-летний доктор умер 10 августа. Как говорят его коллеги, причиной летального исхода стало ухудшение здоровья, которое произошло после перенесенного мужчиной коронавируса.

— Земля пухом! Когда устроился на работу, первые смены с тобой работал! Мужик, покойся с миром! Эта работа тебя съела! — написал эмоциональный комментарий в группе скорой помощи пользователь под именем Oguz Dadashev.

Официально информация о коронавирусе у Владимира Панева не подтверждена. Поэтому коллеги врача сейчас задаются вопросом: выплатят ли близким Владимира Панева компенсацию, положенную медикам, умершим от коронавируса.

— Решение будет принято по итогам проверки Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, — ответили на этот вопрос в правительстве региона.

Официально в перечне жителей Ярославской области, скончавшихся от COVID-19, 32 фамилии. Только сегодня скорбный список пополнился 40-летним мужчиной.

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умер врачкоронавирус
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