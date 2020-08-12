«Эта работа тебя съела»: коллеги и близкие простились с умершим в Ярославле врачом скорой помощи

Сегодня, 12 августа, близкие и коллеги простились с врачом скорой помощи Владимиром Паневым. 54-летний доктор умер 10 августа . Как говорят его коллеги, причиной летального исхода стало ухудшение здоровья, которое произошло после перенесенного мужчиной коронавируса.



— Земля пухом! Когда устроился на работу, первые смены с тобой работал! Мужик, покойся с миром! Эта работа тебя съела! — написал эмоциональный комментарий в группе скорой помощи пользователь под именем Oguz Dadashev.



Официально информация о коронавирусе у Владимира Панева не подтверждена. Поэтому коллеги врача сейчас задаются вопросом: выплатят ли близким Владимира Панева компенсацию, положенную медикам, умершим от коронавируса.

