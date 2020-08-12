«Эта работа тебя съела»: коллеги и близкие простились с умершим в Ярославле врачом скорой помощи

В Ярославле простились с умершим врачом скорой помощи
Сегодня, 12 августа, близкие и коллеги простились с врачом скорой помощи Владимиром Паневым.
— Земля пухом! Когда устроился на работу, первые смены с тобой работал! Мужик, покойся с миром! Эта работа тебя съела! — написал эмоциональный комментарий в группе скорой помощи пользователь под именем Oguz Dadashev.
Официально информация о коронавирусе у Владимира Панева не подтверждена. Поэтому коллеги врача сейчас задаются вопросом: выплатят ли близким Владимира Панева компенсацию, положенную медикам, умершим от коронавируса.
— Решение будет принято по итогам проверки Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, — ответили на этот вопрос в правительстве региона.
Официально в перечне жителей Ярославской области, скончавшихся от COVID-19,