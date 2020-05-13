Стало известно, что на 59-м году жизни умер профессор Ярославского медицинского университета Александр Иванов. В университете рассказали, что доктор медицинских наук скончался после тяжелой болезни. В университете он возглавлял кафедру урологии с нефрологией. Стаж работы Александра Иванова как врача уролога был около 35 лет.

Стал ли коронавирус отягчающим обстоятельством болезни профессора ЯГМУ — неизвестно. В департаменте здравоохранения эту информацию не опровергли и не подтвердили.

— Это персональные данные, — ответили в пресс-службе департамента.