Стало известно, что на 59-м году жизни умер профессор Ярославского медицинского университета Александр Иванов. В университете рассказали, что доктор медицинских наук скончался после тяжелой болезни. В университете он возглавлял кафедру урологии с нефрологией. Стаж работы Александра Иванова как врача уролога был около 35 лет.
Стал ли коронавирус отягчающим обстоятельством болезни профессора ЯГМУ — неизвестно. В департаменте здравоохранения эту информацию не опровергли и не подтвердили.
— Это персональные данные, — ответили в пресс-службе департамента.
Редакция 76.RU выражает соболезнования близким Александра Иванова.
Напомним, накануне коронавирус был выявлен у нескольких врачей больницы № 9 в Ярославле. На сегодняшний день в медучреждении COVID-19 был подтверждён у четырёх сотрудников. Всю информацию о ситуации с пандемией в регионе мы публикуем в онлайн-трансляции.