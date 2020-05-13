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Александру Иванову было 58 лет&nbsp;

Александру Иванову было 58 лет 

Стало известно, что на 59-м году жизни умер профессор Ярославского медицинского университета Александр Иванов. В университете рассказали, что доктор медицинских наук скончался после тяжелой болезни. В университете он возглавлял кафедру урологии с нефрологией. Стаж работы Александра Иванова как врача уролога был около 35 лет.

Стал ли коронавирус отягчающим обстоятельством болезни профессора ЯГМУ — неизвестно. В департаменте здравоохранения эту информацию не опровергли и не подтвердили.

— Это персональные данные, — ответили в пресс-службе департамента.

Александр Иванов был заведующим кафедрой урологии с нефрологии с 2006 по 2011 год

Александр Иванов был заведующим кафедрой урологии с нефрологии с 2006 по 2011 год


Редакция 76.RU выражает соболезнования близким Александра Иванова.

Напомним, накануне коронавирус был выявлен у нескольких врачей больницы № 9 в Ярославле. На сегодняшний день в медучреждении COVID-19 был подтверждён у четырёх сотрудников. Всю информацию о ситуации с пандемией в регионе мы публикуем в онлайн-трансляции.

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коронавируспрофессорЯрославская областьЯГМУ
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