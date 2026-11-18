Сати Казанова долго скрывала свой диагноз Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+) на телеканале «Пятница!», 2026 год

Звезды, которых публика привыкла видеть в идеальном виде, на самом деле зачастую просто скрывают свои изъяны. Только недавно зародился тренд на «новую искренность», когда знаменитости рассказывают о себе неприглядную правду. Будь это непростой характер, сложный путь или даже неизлечимые болезни.

Сати Казанова — не просто выпускница популярного реалити-шоу нулевых, но и эффектная певица, чьей красотой всегда восхищались. Но никто из поклонников певицы даже не догадывался, что на самом деле девушка прячет под тяжелым гримом следы страшного псориаза. Высыпания появлялись на разных частях тела певицы. И единственное, о чем она думала в момент обострения заболевания, — хоть бы бляшки не проявились на голове.

Певице помогали скрыть несовершенства гримеры и художники по костюмам Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+) на телеканале «Пятница!», 2026 год

Заболевание у Сати Казановой диагностировали в детстве, когда будущей звезде было всего полтора года. Сама артистка связывает это с пережитым стрессом.

— Я с детства была очень нервно-возбудимым ребенком. И я могла вот так вот просто трястись и беззвучно вот так вот кричать до покраснения лица, такой беззвучный крик был… — вспоминает она в шоу «Что я наделала» (16+). — Мне было полтора годика, когда родилась младшая сестра Света, и она была недоношенная, вся такая болезненная. Мама с ней провела несколько месяцев в больницах. И я, соответственно, скиталась, то у бабушки, то у тетушки. Представьте, что творилось с моей психикой, будучи полуторагодовалым ребенком, мамы по несколько месяцев рядом не было. Конечно, это всё спровоцировало.

Сейчас певица тщательно следит за питанием, старается не нервничать, чтобы не спровоцировать появление псориаза Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+) на телеканале «Пятница!», 2026 год

Певица назвала псориаз травмой разлуки с матерью. А потом маленькая Сати еще и часто злилась на маленькую сестру, но справляться с эмоциями не умела. Поэтому, по ее мнению, тело и отреагировало на всё происходящее псориазом.

— Я всю ночь могла сидеть, снимая себе эту корочку, а на следующий день образовывалась абсолютно такая же, а то и больше. Помню зуд, у меня есть четкое воспоминание. Я в ванной расчесывала руки в кровь. И это роковая ошибка. У псориаза есть коварная особенность. Там, где кожа получает травму, вскоре распускается новая бляшка, — говорит певица в шоу.

От псориаза страдает и другая знаменитость — Ким Кардашьян. Заболевание появилось у нее в 30 лет, но долгое время был семейной тайной. Перелом случился в 2019 году, когда однажды утром звезда проснулась, а суставы на руках распухли так, что пальцы не сгибались. Ее настиг псориатический артрит.

Ким Кардашьян тоже страдает от псориаза Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+) на телеканале «Пятница!», 2026 год

— Я не смогла поднять телефон. Настолько было больно шевелить руками, — признавалась мировая звезда в своих соцсетях.

Ким выложила фото своего лица без фильтров, с воспаленными красными пятнами. Реакция была ошеломляющей. Сотни тысяч людей увидели, как самая гламурная женщина планеты призналась в своей кожной болезни.

Врачи по всему миру заявляют, что пока данное заболевание невозможно полностью вылечить. Более того, люди, которые думают, что их эта участь избежала, могут ошибаться. Медики объясняют, что псориаз может проявиться во время сильнейшего стресса в любом возрасте.

Пациентам выписывают различные препараты, чтобы контролировать заболевание. Но даже самые дорогие средства пока не способны полностью избавить людей от проблемы. А кто-то из больных и вовсе находит свой метод исцеления. Как это сделала, например, певица Сати Казанова, долго скрывавшая свой диагноз.

В Средневековье эту болезнь окрестили розой дьявола Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+) на телеканале «Пятница!», 2026 год

— Имея внутри какой-то нерешенный конфликт, мое тело это отражает. Говорят же, дьявол скрыт в мелочах, да? Человек выздоровеет тогда, когда он действительно готов. То есть псориаз учит меня тому, что я должна быть в контакте с телом. И как только я игнорирую свое тело, как только я от себя отрываюсь, как только я о себе в таком глубоком и таком настоящем смысле забываю, то я совершаю предательство по отношению к себе. И интересно, что именно в такие моменты псориаз и начинает давать о себе знать, — откровенничает артистка.