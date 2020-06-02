2 июня вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 68.98
eur 76.78
Тема дня Школьникам задали читать про гомосексуализм

Все новости

Все новости
В список памяти включили семь медработников из Ярославской области

В список памяти включили семь медработников из Ярославской области

Семь ярославских медицинских сотрудников попали в «Список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии КОВИД».

Публикуем список их имен:

Дмитрий Груздев фельдшер заволжской подстанции скорой медицинской помощи. Мужчина скончался в госпитале ветеранов, где лежал с коронавирусом. Его коллеги рассказали, что перед смертью он отправил СМС друзьям. Написал, что, похоже, он не выкарабкается.

Дмитрию Груздеву было 54 года

Дмитрию Груздеву было 54 года

Александр Иванов — профессор Ярославского медицинского университета. Он лежал в областной больнице после операции, на компьютерной томограмме у него выявили заболевание лёгких. Стаж работы Александра Иванова как врача-уролога был около 35 лет.

Александр Иванов скончался в 58 лет

Александр Иванов скончался в 58 лет

Ольга Коростелева — процедурная медицинская сестра в офисе врача общей практики в Нижнем посёлке. Коронавирус у нее выявили только после смерти. Коллеги вспоминают женщину как трудолюбивого и ответственного сотрудника.

Ольге Коростелевой было всего 47 лет

Ольге Коростелевой было всего 47 лет

Владимир Кудрявцев — врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ. Проработал в больнице больше 20 лет. Коллеги вспоминают его талантливым врачом и безотказным человеком.

Галина Олейник — работала на приёме в женской консультации в Переславле-Залесском. Её дочь, находившаяся рядом с матерью, рассказала, как протекала болезнь и как работали врачи.

Галине Олейник было 63 года

Галине Олейник было 63 года

Владимир Снакин — работал водителем скорой помощи в тутаевской ЦРБ. Его дочь рассказала, что Владимир отдал работе в скорой больше 30 лет. Мужчина скончался в 65 лет.

Борис Шадрухин — работал водителем скорой помощи в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Мужчине было 58 лет.

Дочь погибшего Бориса Шадрухина была удивлена, что отца включили в список памяти.

— Пандемия не имеет никакого отношения к его смерти. Он был сердечником и умер от сердца, — сказала женщина.

— Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: (1) медицинский работник, (2) умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания, — говорят создатели списка памяти.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусврачисписок памяти врачей и медсестерЯрославская область
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!