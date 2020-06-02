Семь ярославских медицинских сотрудников попали в «Список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии КОВИД».

Публикуем список их имен:



Дмитрий Груздев — фельдшер заволжской подстанции скорой медицинской помощи. Мужчина скончался в госпитале ветеранов, где лежал с коронавирусом. Его коллеги рассказали, что перед смертью он отправил СМС друзьям. Написал, что, похоже, он не выкарабкается.