Семь ярославских медицинских сотрудников попали в «Список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии КОВИД».
Публикуем список их имен:
Дмитрий Груздев — фельдшер заволжской подстанции скорой медицинской помощи. Мужчина скончался в госпитале ветеранов, где лежал с коронавирусом. Его коллеги рассказали, что перед смертью он отправил СМС друзьям. Написал, что, похоже, он не выкарабкается.
Александр Иванов — профессор Ярославского медицинского университета. Он лежал в областной больнице после операции, на компьютерной томограмме у него выявили заболевание лёгких. Стаж работы Александра Иванова как врача-уролога был около 35 лет.
Ольга Коростелева — процедурная медицинская сестра в офисе врача общей практики в Нижнем посёлке. Коронавирус у нее выявили только после смерти. Коллеги вспоминают женщину как трудолюбивого и ответственного сотрудника.
Владимир Кудрявцев — врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ. Проработал в больнице больше 20 лет. Коллеги вспоминают его талантливым врачом и безотказным человеком.
Галина Олейник — работала на приёме в женской консультации в Переславле-Залесском. Её дочь, находившаяся рядом с матерью, рассказала, как протекала болезнь и как работали врачи.
Владимир Снакин — работал водителем скорой помощи в тутаевской ЦРБ. Его дочь рассказала, что Владимир отдал работе в скорой больше 30 лет. Мужчина скончался в 65 лет.
Борис Шадрухин — работал водителем скорой помощи в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Мужчине было 58 лет.
Дочь погибшего Бориса Шадрухина была удивлена, что отца включили в список памяти.
— Пандемия не имеет никакого отношения к его смерти. Он был сердечником и умер от сердца, — сказала женщина.
— Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: (1) медицинский работник, (2) умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания, — говорят создатели списка памяти.