Собеседование — как знакомство: если не смог произвести первое впечатление, то дальше ничего не сложится Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Собеседования давно превратились в психологический триллер: рекрутеры проверяют на прочность, задают странные или чересчур личные вопросы и заставляют продавать ручку. Мы собрали самые дикие истории соискателей и спросили эйчара, как выйти из кринжовых ситуаций на собеседованиях и не потерять лицо.

«Вакансия просто для галочки»

Поиск работы всегда полон сюрпризов — и порой весьма неприятных. Можно идеально подготовить резюме, отрепетировать ответы на каверзные вопросы и подобрать безупречный деловой образ, но всё равно попасть на стресс-тест.

«Приехала я на собеседование на 15 минут пораньше. Звоню HR — трубку упорно сбрасывают. Дальнейшие попытки дозвониться тоже не увенчались успехом. В итоге решаю, что гулять хватит, и иду на остановку. Холодно уже, не май месяц. И на остановке ко мне подходит мужчина с моим резюме: " Вы Алена? Пойдемте на собеседование "» , — поделилась историей девушка.

«Приехала на собеседование. Там огромная территория. Очень грязно. Меня обещали встретить на проходной, чтобы я не шла по грязи. В итоге я 30 минут пыталась дозвониться и уехала домой. Через полтора часа мне перезвонили и спросили, почему я не дождалась», — вспоминает Ксения.

Когда ищешь работу, морально готов к жестким кейсам, но порой можно нарваться на нечто из ряда вон выходящее.

Отдельный вид издевательств над соискателями — вакансии-пустышки.

«У меня было собеседование в одной алкокомпании: пришла я, офис пустой, но крутой, дали задания, анкеты, посадили в переговорную. Я всё заполнила, сижу 30 минут уже после всех выполненных заданий, ко мне так никто и не вернулся. Вышла из переговорной, никого нет, не к кому обратиться. Меня, судя по всему, никто и не искал», — рассуждает Виктория.

«Я однажды поехала на собеседование в крупную торговую компанию, офис у них был в труднодоступном месте. На собеседовании сказали, что вакансия просто для галочки», — добавляет Елена.

Иногда собеседование больше напоминает допрос с пристрастием, чем знакомство работодателя с соискателем.

«Собеседовал собственник, очень много вопросов про прошлую работу и мою личную жизнь. В какой-то момент отказался отвечать ему, потому что не его дело. В итоге после обсуждения тестового (разбор и решение их текущей проблемы) попросил выполнить еще одно — решить их следующую проблему. Я подумал: а что еще вам за бесплатно сделать?» — шокирован Кирилл.

«У меня в 2018-м в крупной международной компании было интервью с 12 сотрудниками команды, и это обычная экспертная позиция. Там меня гоняли во все углы, по всей моей родословной и подноготной, одна даже абьюзила. Невменько есть везде. Поэтому выбирать душой и осознанно. И не позволять протирать об себя ноги. Мы не коврик», — поделилась Екатерина.

«У меня на лице давно появился шрам после ДТП, сейчас он не сильно заметен, но 10 лет назад на морозе немного становился розовым. Пришла на собеседование, тетка обо всём расспросила, про опыт и т. д., потом бесцеремонно спросила про шрам на лице. Я поделилась кратко, а после собеса через 3 дня она позвонила и выдала: " Нам с опытом нужен, и вообще — вы своим шрамом на жалость не давите " », — недоумевает Мария.

«Сигнал о культуре компании»

Попав в неловкую или откровенно токсичную ситуацию на собеседовании, легко растеряться, но терпеть откровенное неуважение и отвечать на бестактные вопросы кандидат не обязан.