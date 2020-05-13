Врачи Ярославской областной больницы рассказали о ходе лечения 58-летнего профессора Ярославского государственного медицинского университета, о смерти которого стало известно накануне.
— Больного экстренно госпитализировали и дважды оперировали по жизнеугрожающему осложнению хронического заболевания, — сообщили медики ЯОКБ. — Операцию выполнял главный специалист регионального департамента здравоохранения и фармации, руководитель одного из отделений нашей больницы. В послеоперационном периоде, при компьютерной томограмме выявлено заболевание лёгких, в связи с чем пациент был переведён согласно маршрутизации в профильный стационар, где, к сожалению, скончался.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области также сообщили, что сотрудники областной больницы регулярно сдают тесты на наличие вируса. Плановая госпитализация и оперативные вмешательства там, согласно приказу департамента здравоохранения, не выполняются, только экстренные и срочные. В больнице на сегодняшний день из 871 коек заняты пациентами 173, в основном там лечатся люди с острыми сосудистыми нарушениями кровообращения.
Ранее в медуниверситете рассказали, что доктор медицинских наук скончался после тяжелой болезни. В университете он возглавлял кафедру урологии с нефрологией. Стаж работы Александра Иванова как врача-уролога был около 35 лет.
Редакция 76.RU выражает соболезнования близким Александра Павловича Иванова.