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Профессор ЯГМУ и врач-уролог Александр Иванов умер на 59-м году жизни

Профессор ЯГМУ и врач-уролог Александр Иванов умер на 59-м году жизни

Врачи Ярославской областной больницы рассказали о ходе лечения 58-летнего профессора Ярославского государственного медицинского университета, о смерти которого стало известно накануне.

— Больного экстренно госпитализировали и дважды оперировали по жизнеугрожающему осложнению хронического заболевания, — сообщили медики ЯОКБ. — Операцию выполнял главный специалист регионального департамента здравоохранения и фармации, руководитель одного из отделений нашей больницы. В послеоперационном периоде, при компьютерной томограмме выявлено заболевание лёгких, в связи с чем пациент был переведён согласно маршрутизации в профильный стационар, где, к сожалению, скончался.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области также сообщили, что сотрудники областной больницы регулярно сдают тесты на наличие вируса. Плановая госпитализация и оперативные вмешательства там, согласно приказу департамента здравоохранения, не выполняются, только экстренные и срочные. В больнице на сегодняшний день из 871 коек заняты пациентами 173, в основном там лечатся люди с острыми сосудистыми нарушениями кровообращения.

Ранее в медуниверситете рассказали, что доктор медицинских наук скончался после тяжелой болезни. В университете он возглавлял кафедру урологии с нефрологией. Стаж работы Александра Иванова как врача-уролога был около 35 лет.

Редакция 76.RU выражает соболезнования близким Александра Павловича Иванова.

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коронавирусАлександр ИвановЯГМУ
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