Бьянка закрутила роман с 20-летней звездой реалити-шоу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

41-летняя певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) спровоцировала бурную реакцию в соцсетях, опубликовав откровенный ролик с 20-летним участником «Дома-2» (16+) Никитой Гуранде. В кадре артистка предстала в максимально смелом образе — в одном лишь бюстгальтере и небрежно повязанной на бедрах рубашке. На видео артистка страстно целуется с полуобнаженным молодым человеком, который предварительно усадил ее на стол.

Певица не стала оставлять под постом никаких комментариев, ограничившись лишь отметкой своего напарника. Сам Никита под публикацией романтично заметил: «Эта история похожа на фильм».

Бьянка недвузначно дала понять, что в личной жизни у нее всё наладилось Источник: biankarnb / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Столь горячий контент ошеломил фанатов звезды. Вот только в искренность романа поверили далеко не все — многие решили, что перед ними обычный прогрев аудитории или фрагмент со съемок нового клипа. Мнения комментаторов разделились от «вот сейчас видно, что любовь настоящая» до «скоро Никита до Волочковой доберется».

Сама певица не раз признавалась, что находится в отношениях практически без перерывов с шестнадцати лет и редко остается одна.

— Я с 16 лет в отношениях. Постоянно с кем-то жила: то по пять лет, то по шесть, то год, то полгода, — говорила артистка.

Вот только до загса она дошла лишь однажды — с гитаристом и саунд-продюсером Романом Безруковым. Они знали друг друга около девяти лет по совместной работе в музыкальном коллективе, но отношения между ними закрутились только в 2017 году, когда Роман помог певице пережить болезненный разрыв с архитектором из Марокко.

В феврале 2018-го влюбленные объявили о помолвке, а 7 августа сыграли красивую свадьбу в Москве. Всего через четыре месяца семейная идиллия рухнула — уже к декабрю супруги разъехались. Татьяна откровенно говорила, что быт быстро сменился бурными конфликтами с битьем посуды, поэтому она сама решила поставить точку. Официальный развод пара оформила лишь в октябре 2021 года.

— Мы очень часто друг друга не понимали, — рассказывала Бьянка Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» (16+). — Ну, конечно, вопрос денег встал очень жестко. Потому что он постоянно расстраивался, что не сможет никогда зарабатывать столько, сколько я. И понятно, что для мужчины это большое унижение. Это во-первых. Во-вторых, он стал закрываться, я это очень почувствовала. Я поняла, что это всё.

В последние годы имя исполнительницы всё чаще мелькает в светской хронике из-за неожиданных увлечений. Осенью 2024-го вся страна обсуждала ее страстные поцелуи с женатым рэпером Натаном на съемках шоу «Звезды в джунглях» (16+), где артист параллельно оказывал знаки внимания блогеру Лерчек. Позже Бьянка списала всё на минутную слабость и мимолетную влюбленность, а музыкант вернулся в семью.

Что же до Никиты, то он начал строить отношения на знаменитой телестройке в 2024 году, когда впервые появился на поляне «Дома-2». И за пару лет успел прославиться любовью к громким романам, эмоциональным качелям и страстью к девушкам заметно старше себя.

Самой продолжительной и обсуждаемой историей Никиты на телестройке стал союз с Элиной Рахимовой, которая старше его на одиннадцать лет. Влюбленные бесконечно ссорились, разъезжались и со слезами мирились. Юноша дважды дарил избраннице помолвочные кольца, отвозил ее в родную Молдову, чтобы представить родителям. Однако семейный визит обернулся скандалом: родные Никиты категорически не приняли потенциальную невестку.