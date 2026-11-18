В Ярославле возбудили уголовное дело из-за нападения посетителя продуктового на охранника. По информации полиции, инцидент произошел еще 25 октября на улице Труфанова в Дзержинском районе.
«48-летний мужчина попытался вынести стакан с кофе, не оплатив его. Охранник магазина пошел вслед за ним и потребовал рассчитаться за напиток. Находясь на улице у входа в магазин, нарушитель начал конфликтовать с сотрудником, достал из одежды „Сигнал охотника“, произвел выстрел в сторону оппонента и скрылся», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
«Сигнал охотника» — это компактное сигнальное устройство, предназначенное для подачи ярких световых и звуковых сигналов. Оно состоит из пускового устройства и одноразовых сигнальных патронов.
Охранник не пострадал. На место вызвали полицию. Дебошира поймали, пусковое устройство у него изъяли.
18 ноября УМВД по Ярославской области сообщило, что на нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». По решению суда мужчину заключили под домашний арест.
Напомним, также в Дзержинском районе 11 ноября мужчина с ножом накинулся на 20-летнюю девушку-продавца в магазине «Красное и белое» на Ленинградском проспекте. Как позже сообщили правоохранители, причиной стали личные неприязненные отношения, возникшие из-за ранее произошедшей ссоры. Нападавший нанес девушке множественные ножевые ранения в живот и грудь. Потерпевшая смогла вырваться и выбежать из магазина на улицу. Сейчас она находится в больнице, из реанимации ее перевели в обычную палату. Напавшего на нее отправили в СИЗО.
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