В Ярославле посетитель напал на охранника Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU, УМВД по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за нападения посетителя продуктового на охранника. По информации полиции, инцидент произошел еще 25 октября на улице Труфанова в Дзержинском районе.

«48-летний мужчина попытался вынести стакан с кофе, не оплатив его. Охранник магазина пошел вслед за ним и потребовал рассчитаться за напиток. Находясь на улице у входа в магазин, нарушитель начал конфликтовать с сотрудником, достал из одежды „Сигнал охотника“, произвел выстрел в сторону оппонента и скрылся», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«Сигнал охотника» — это компактное сигнальное устройство, предназначенное для подачи ярких световых и звуковых сигналов. Оно состоит из пускового устройства и одноразовых сигнальных патронов.

Охранник не пострадал. На место вызвали полицию. Дебошира поймали, пусковое устройство у него изъяли.

18 ноября УМВД по Ярославской области сообщило, что на нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». По решению суда мужчину заключили под домашний арест.