В Ярославле умер врач Андрей Морозов Источник: Ярославская областная клиническая больница, Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 16 ноября на 58-м году жизни скончался врач анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный токсиколог Минздрава Ярославской области Андрей Морозов. Печальную новость 18 ноября сообщили в областной клинической больнице.

«Андрей Анатольевич помогал пациентам в самых критических ситуациях, спас сотни жизней. Коллеги навсегда запомнят его как блестящего профессионала, мудрого наставника и отзывчивого человека. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали коллеги доктора.

Пациенты также отзываются о нем как о замечательном человеке и прекрасном специалисте.

Андрей Морозов был выпускником Ярославского мединститута, посвятил медицине более 30 лет. С 1994 года работал врачом-реаниматологом в Ярославской областной клинической больнице, потом десять лет возглавлял отделение в областной наркологической больнице, а с 2016 года вновь трудился в отделении анестезиологии-реанимации № 2 ЯОКБ.

Прощание с Андреем Морозовым прошло 18 ноября.