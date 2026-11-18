Григорий Лепс на пальцах объясняет, скольких молодых артистов сегодня стоит слушать Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На российской сцене сегодня хватает одаренной молодежи, однако лишь единицам удается по-настоящему ярко заявить о себе. Кто из фрешменов сегодня достоин особенного внимания, рассказал Григорий Лепс.

По словам народного артиста, на фоне остальных заметно выделяются два исполнителя: Ваня Дмитриенко и Акмаль Ходжаниязов (Akmal').

— Ванька Дмитриенко — очень хороший, талантливый мальчик. Ну уже взрослый, конечно, достаточно взрослый. Akmal’, конечно, великолепный, великолепный парень во всех отношениях, — отметил Лепс в беседе с Пятым каналом. — Эти два парня на сегодняшний день наиболее яркие.

Согласны с Григорием Лепсом? О да, он бесконечно прав Дмитриенко прекрасен, Акмаль — не мое Акмаль супер, Дмитриенко — так себе Кто эти люди?

Ваня Дмитриенко — один из самых ярких молодых артистов России, успевший установить сразу несколько возрастных рекордов. Будущий певец с детства занимался вокалом и самостоятельно освоил гитару и клавишные. А в 2021 году, когда он выпустил песню «Венера — Юпитер», к нему пришел оглушительный успех. За этот хит 16-летний музыкант получил «Золотой граммофон», став самым юным лауреатом премии.

В дальнейшем его карьера развивалась стремительно: попадание в рейтинг Forbes «30 до 30», звание «Артиста года» на «Яндекс.Музыке» и главная награда МУЗ-ТВ. В 2026 году 20-летний певец собрал 70-тысячные «Лужники», попав в Книгу рекордов России, а осенью стал самым молодым наставником в истории шоу «Голос. Дети» (12+).

Второй юный фаворит Лепса, Akmal’, также добился успеха без помощи продюсеров. Он родился в 2003 году в Туркменистане в семье футболистов, но по настоянию бабушки выбрал музыку, самостоятельно освоил синтезатор. После переезда в Санкт-Петербург 14-летний вокалист дошел до финала пятого сезона шоу «Голос. Дети» в команде Басты.

Настоящий прорыв случился в начале 2020-х благодаря TikTok, а дебютный альбом «Песни о твоих глазах» за неделю стал платиновым. Главными хитами артиста стали клип «Из-за тебя» и кавер на песню «Раневская».