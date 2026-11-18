Путин уже провел беседу с Си Цзиньпином Источник: Кремль. Новости / Telegram

Первая в истории трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — состоится 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» и начнутся в 09:30 (мск). Рассказываем, что известно о предстоящих переговорах.

Для организации потребовалось несколько недель предварительных консультаций. О повестке трехсторонней встречи полных официальных заявлений стороны не делали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1» уточнил лишь, что часть вопросов лидеры уже согласовали заранее.

«Основные темы — да (согласованы. — Прим. ред.), мы не будем забегать вперед», — уточнил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков также рассказал о проработке итогового документа саммита. По его словам, работа над текстом совместного заявления идет в постоянном режиме с участием всех трех делегаций.

«Он рождается, этот текст (совместного заявления. — Прим. ред.), так сказать, в тяжелой дипломатической работе, в тяжелых консультациях. Выйдем ли мы на понимание? Хотелось бы надеяться», — добавил Ушаков.

При этом в Кремле допускают, что единого документа по итогам переговоров может и не появиться. В таком случае итоги встречи лидеры огласят каждый самостоятельно, сказал Ушаков.

«Если даже не будет, то каждый из лидеров, несомненно, даст свою оценку состоявшимся переговорам. И это тоже будет иметь большое значение и будет с интересом воспринято как у нас, как в США, так и в Китае», — уточнил помощник президента.

Помимо трехстороннего формата, лидеры встретятся отдельно. Путин уже провел переговоры с китайским лидером, где обсуждались в основном двусторонние отношения, торговые связи, западные санкции и подготовка к трехсторонней встрече.

В дальнейшем ожидается разговор с Трампом. Он уже прибыл на саммит. Его лично встретил у Трампа самолета Си Цзиньпин. Первые контакты российского и американского президентов могут произойти уже сегодня, 18 ноября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Решено, что они встретятся, может быть, и сегодня вечером — в ходе торжественного обеда, если там лидеры все соберутся, — рассказал дипломат. — И обязательно завтра будут встречаться, и на самом пленарном заседании саммита АТЭС, и также сразу же после его завершения», — сказал Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

У Путина и Трампа будет полноценный разговор на саммите АТЭС, независимо от формата встречи, добавил помощник президента. Помимо этого лидеры стран могут несколько раз пообщаться в ходе визита в Китай.

Позднее это подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Он уверен, что Путин и Трамп увидятся на торжественном приеме в Шэньчжэне.