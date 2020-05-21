В госпитале ветеранов войн в Ярославле 20 мая умер врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ Владимир Кудрявцев. Об этом 76.RU сообщили его коллеги. Мужчина всего шесть дней не дожил до своего пятидесятилетия. Печальную новость подтвердило руководство районной больницы.



— Владимир Анатольевич работал у нас больше 20 лет — с февраля 1999 года. Это был очень хороший врач и ответственный, безотказный человек. Всегда, когда нужно было, приходил на помощь, — рассказал об умершем коллеге главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев.

