В госпитале ветеранов войн в Ярославле 20 мая умер врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ Владимир Кудрявцев. Об этом 76.RU сообщили его коллеги. Мужчина всего шесть дней не дожил до своего пятидесятилетия. Печальную новость подтвердило руководство районной больницы.
— Владимир Анатольевич работал у нас больше 20 лет — с февраля 1999 года. Это был очень хороший врач и ответственный, безотказный человек. Всегда, когда нужно было, приходил на помощь, — рассказал об умершем коллеге главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев.
Жил он в Ярославле и каждый день приезжал на работу в Гаврилов-Ямский район. Коллеги доктора рассказали, что заболел Владимир Анатольевич в середине апреля. У мужчины появились симптомы коронавируса — слабость, температура. На скорой его увезли в госпиталь ветеранов войн. Болезнь протекала у него тяжело. К тому же у мужчины имелись сопутствующие заболевания. Спасти его врачам не удалось.
Получить подтверждение или опровержение того, что мужчина умер от коронавируса, нам не удалось. В департаменте здравоохранения сослались на невозможность разглашать персональные данные пациентов.
Выражаем соболезнования родным и близким умершего.
Напомним, в Ярославской области на 21 мая зафиксировано 13 смертей от коронавируса. За сутки количество положительных тестов выросло на 133. Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии.