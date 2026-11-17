Крымский мост атаковали два дня подряд Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Крымский мост дважды оказался под ударом беспилотников, суммарно почти за двое суток он был открыт для машин всего около пяти часов. Ночью 17 ноября движение снова ограничили, и пока никто не может назвать даже примерные сроки его восстановления.

Атаку 16 ноября назвали самой массовой с начала СВО, Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным — за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Портал 93.RU собрал все подробности об атаках на Крымский мост. Рассказываем всё, что известно по официальным источникам информации.

Первый удар

Ночью 16 ноября Крымский мост подвергся первой атаке. Автомобильное движение по нему остановили в 02:22. Около 05:00 жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

В 09:18 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по мосту нанесен удар. Он не раскрыл, чем атаковали объект, где именно произошло попадание и насколько серьезны повреждения. При этом мост пообещали открыть «ориентировочно до середины дня», а жителей попросили доверять только официальным источникам.

Чуть позже Минтранс России заявил, что автомобильную часть моста остановили после атаки беспилотников на его инфраструктуру. Железнодорожное движение к этому времени уже работало в штатном режиме, пострадавших не было.

Кадры после атаки 16 ноября. Более свежие власти не публиковали Источник: Аксенов Z 82 / T.me

К 12:53 все задержанные составы «Таврии» прибыли в Керчь. Для водителей на подъезде к мосту организовали два пункта обогрева — в районе Тамани и у досмотрового комплекса. Примерно в то же время вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты оценивают повреждения и определят сроки полного восстановления. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет об оценке незначительных повреждений.

До середины дня движение запустить не удалось. Но его возобновили лишь после 19:00 и то в реверсивном режиме. Более чем за сутки с первой атаки власти не показали последствия удара, как и не назвали характер повреждений.

Получается, что 16 ноября Крымский мост был закрыт для машин почти 17 часов. Движение возобновили, но уже около полуночи того же дня снова ограничили, то есть проехать по мосту можно было всего около 5 часов.

Что известно о втором ударе по мосту

Второй раз Крымский мост закрыли для движения 16 ноября в 23:54. Незадолго до этого жители близлежащего населенного пункта со стороны Краснодарского края, Тамани, начали сообщать о взрывах. Они продлились несколько часов.

Уже в 01:35 глава Крыма Аксенов сообщил о второй атаке на мост и попросил водителей воздержаться от поездок. В результате удара 17 ноября в Ленинском районе полуострова (территория сразу за мостом) погибли два человека.

Утром 17 ноября с лаконичным заявлением выступило Министерство транспорта России. Там сообщили, что «движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено». Специалисты оценивают ущерб, предварительно, никто не пострадал. В отличие от вчерашних событий, когда власти сразу пообещали открыть дорогу к середине дня, на этот раз ни одного заявления о сроках нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на Крымский мост по ст. 205 УК РФ. По данным ведомства, 16 и 17 ноября беспилотники атаковали мост, в результате чего «имеются повреждения конструкции».

Для водителей и пассажиров развернули пункты обогрева Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Как и в первый день, ни один из органов, министерств или глав не раскрыл подробности атаки. Какие повреждения конструкции, что произошло и какие сроки восстановления — до сих пор неизвестно. При этом в каждом посте жителей просят читать только проверенные источники информации.

17 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что Крымский мост восстановят, он «будет еще лучше прежнего».

Чем атака грозит жителям Крыма?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что «все цепочки жизнеобеспечения Севастополя сохранены». Поставки продуктов, горючего и других необходимых товаров продолжаются. Чиновник отметил, что мост практически не использовали для доставки грузов, поэтому все поставки идут в прежнем режиме.

Развожаев сообщил, что основной транспортный поток моста — личные машины и рейсовые автобусы. Сейчас власти прорабатывают альтернативные логистические маршруты для людей, которые не могут вернуться домой или продолжить свою поездку.

«В ближайшее время доведем до вас информацию о порядке проезда личного транспорта и организации пассажирских перевозок», — заявил чиновник.

Заявление губернатора Севастополя Источник: РаZVожаев / T.me

Он отдельно обратился к тем, кто сейчас «на материковой части и планирует возвращаться в Севастополь». Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону моста и дождаться официальных разъяснений по альтернативным маршрутам.

Как сейчас добраться в Крым или выехать из него?

В 13:18, спустя 12 часов после атаки, Сергей Аксенов опубликовал обращение к жителям. Он рассказал, что по поручению Владимира Путина вместе с правительством «принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, прерванного в результате вражеских атак на Крымский мост».

Из поста стало известно о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымом и Таманью. Пассажиры без машин могут воспользоваться паромной переправой. Ранее Аксенов публиковал телефон Минтранса Крыма, чтобы уточнить информацию о паромах, но дозвониться по нему оказалось невозможно. Вероятно, личные автомобили проехать по морю не смогут — на борт возьмут только людей.

«Еще раз прошу всех не реагировать на фейки и вбросы. Мы вместе пройдем этот сложный этап и выйдем с честью из сложившейся ситуации», — подытожил Аксенов.

Что с поездами?

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд Москва — Керчь уже ушел со станции Тамань, еще три состава из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера отправятся в ближайшее время. Поезда из Керчи 17 ноября пойдут по расписанию, билеты продают в кассах станции Керчь-Пассажирская.

Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня планируются по расписанию, добавили в Минтрансе РФ. В министерстве идет работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также электричек.

Из Москвы в Крым ходят двухэтажные поезда Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Паромная переправа

Также для людей без машин действует паромная переправа между городом Керчью и портом Кавказ.

«Пассажиры без автотранспорта также могут воспользоваться паромной переправой: отправления от морского вокзала Керчи и из порта Кавказ. При планировании поездки учитывайте дополнительное время на приобретение билетов и посадку», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Альтернативный сухопутный маршрут

Если вам нужно попасть в Крым или выехать оттуда на материк, можно воспользоваться трассой Р-280 «Новороссия». Это более 630 километров, которые проходят через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Время в пути — около 9,5 часа, не считая времени прохождения двух КПП. Подробнее об этом маршруте читайте в нашей новости.

Маршрут сухопутной трассы через Новороссию Источник: Минтранс РФ / T.me

Горячие линии для жителей Крыма и Краснодарского края

Если вы находитесь на территории Крыма или не можете вернуться на полуостров, позвоните по одному из телефонов горячих линий:

Также информацию можно уточнить на сайте Минтранса Крыма.

По вопросам передвижения, в том числе о движении поездов, можно позвонить в ситуационно-информационный центр Минтранса России по телефону: 8 (495) 249-03-03.

Со стороны Краснодарского края на подъездах к Крымскому мосту еще 16 ноября развернули пункты питания и обогрева, для водителей установили биотуалеты. Они продолжают работать, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.

Полевая кухня со стороны Кубани Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Два круглосуточных пункта находятся на ж/д станции Тамань-Пассажирская. В них можно согреться, выпить горячий чай, там же развернули полевую кухню.