В России опубликовали список медиков, которые умерли в период пандемии коронавируса. Сейчас в нем фамилии 72 врачей и медсестер. Попала в список памяти и ярославская медсестра — 47-летняя Ольга Коростелева. Известно, что уже после смерти при вскрытии у неё выявили коронавирус. При этом в департаменте здравоохранения региона настаивали, что смерть женщины наступила не от COVID-19.



— К нам обращаются с вопросом о том, почему тот или иной человек включен в список, хотя он заразился не на работе или болел другим тяжелым заболеванием. Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Правильную статистику ведут официальные лица, они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода, — пояснили составители списка.

