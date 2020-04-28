В России опубликовали список медиков, которые умерли в период пандемии коронавируса. Сейчас в нем фамилии 72 врачей и медсестер. Попала в список памяти и ярославская медсестра — 47-летняя Ольга Коростелева. Известно, что уже после смерти при вскрытии у неё выявили коронавирус. При этом в департаменте здравоохранения региона настаивали, что смерть женщины наступила не от COVID-19.
— К нам обращаются с вопросом о том, почему тот или иной человек включен в список, хотя он заразился не на работе или болел другим тяжелым заболеванием. Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Правильную статистику ведут официальные лица, они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода, — пояснили составители списка.
Напомним, Ольга Коростелёва работала процедурной медицинской сестрой в офисе врача общей практики в Нижнем посёлке.
— Она была ответственным и трудолюбивым сотрудником, — вспоминают сейчас её коллеги.
О смерти Ольги стало известно 21 апреля.
— Погибшая скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у неё был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Это исследование обязательно для всех медиков, имеющих признаки респираторных заболеваний. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат. В связи с этим офис был закрыт, контактные лица взяты под контроль, — прокомментировали случай в региональном депздраве.
Ольга Коростелёва не вошла в официальный список умерших от коронавирусной инфекции в Ярославской области. Сейчас в нём значатся четыре человека. Всего в регионе на 28 апреля с начала пандемии заболело 456 человек, 43 поправились.