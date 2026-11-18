Бактерия способна провоцировать опасные заболевания Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Опасная «супербактерия», устойчивая к большинству препаратов, стремительно распространяется в больницах стран Европы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Речь идет о штаммах бактерии Klebsiella pneumoniae. Они все чаще становятся причиной тяжелых внутрибольничных инфекций. По данным ECDC, с 2019 по 2025 год число заражений выросло на 72%. Отдельные разновидности бактерии демонстрируют полную невосприимчивость практически ко всем антибиотикам, включая препараты новейшего поколения.

«Распространение бактерий, устойчивых к лекарствам, представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения», — заявил представитель ECDC Кристиан Гиске.

Чаще всего бактерия поражает легкие и вызывает пневмонию, однако способна провоцировать и заболевания других органов: инфекции мочевыводящих путей и кровотока, вплоть до сепсиса. Уровень смертности от заболеваний, спровоцированных этими штаммами, достигает 40–70%. При этом только в странах Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, умирает около 35 тысяч человек.

Сдержать распространение патогена крайне сложно, предупредили в ECDC, но стоит соблюдать ряд правил. В качестве первоочередных мер специалисты называют строгое соблюдение санитарных норм в медучреждениях: обязательную дезинфекцию помещений, использование средств индивидуальной защиты и контроль за назначением антибиотиков.