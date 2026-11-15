«Когда тебе 37, гарантийный срок на организм уже вышел». Журналистка протестировала «пенсионерский отдых» в санатории — ее честный отзыв

Неожиданно для себя журналистка влюбилась в «тюлений отдых» Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Санатории — это лечебная вода, процедуры, режим, тишина и вообще скука смертная. Или нет? Оказывается, среди зумеров это горячий тренд — ехать на отдых в пансионаты, где можно погрузиться в полное безделье, забыть о новостях и соцсетях, а вдобавок получить оздоровление, приличное питание и заботу персонала. Именно такой тип релакса решила опробовать на себе журналистка IRCITY.RU Алина Ринчино. Ее впечатления — в колонке от первого лица.

Алина Ринчино журналист ИрСити

Признаюсь честно, засматриваться на санатории и пансионаты я начала еще пару лет назад. Раньше такой отдых казался мне исключительно пенсионерским, но теперь жизнь примирила меня с тем, что курорт — это необязательно пляж и море. Иногда курорт — это минеральные ванны, физиопроцедуры и полный пансион, потому что подписку на здоровый организм как-то надо продлевать. И вот я получила свой первый опыт классической курортницы.

Вид на поселок Нилова Пустынь со смотровой площадки Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

«Рай для интровертов»

Плана ехать именно в Нилову Пустынь изначально у нас не было. Я там отдыхала ребенком вместе с семьей, и тогда мне это место казалось дико унылым и скучным. В общем-то, это неудивительно: кому в 11 лет может нравиться поселок на тридцать построек, где из развлечений есть только лечебные ванны и прогулки вдоль реки? Мы с папой еще рубились в бильярд, но кардинально это ситуацию не спасало.

Такие виды встречаются по пути в Ниловку Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Помня все это, я предлагала мужу поехать в санаторий в Аршане. С одной стороны, ужасно хотелось побыть в тиши подальше от людей, походить на массаж и другие процедуры, а с другой — чтобы была хоть какая-то инфраструктура. Путевки в санаторий «Аршан» были разные и стоили в зависимости от выбранной программы лечения от 111 до 130 тысяч рублей на двоих за 7 ночей в стандартном двухместном номере. В цену входило не только лечение, но и проживание с питанием.

Поселок находится в горном распадке Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU Там бежит быстрая речка Ихе-Ухгунь Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Но нас смутил достаточно совковый внешний вид номеров с коврами, теликами на тумбах и санузлами как в какой-нибудь старенькой больнице или детском саду. Голубая плитка на стенах, коричневый пол и вся эта красота. Поэтому мы решили всё же туда не ехать.

Друзья напомнили, что помимо Аршана есть еще Нилова Пустынь. Там работают восемь пансионатов, и почти в каждом из них более-менее свежий и приличный ремонт, какой-то намек на уют и минимальный комфорт.

В Ниловой Пустыни очень мало людей и построек. Особенно немноголюдно здесь вот такой глубокой осенью Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU Максимально спокойное и тихое место для отдыха Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Для себя мы выбрали пансионат, который находится вдалеке от лечебных корпусов, зато в лесочке на берегу реки. Место максимально тихое и уединенное. Впрочем, вся Ниловка — это рай для интровертов. Ну, если не брать в расчет некоторые нюансы, о которых я скажу позже.

Мы жили в домике слева. В нем четыре жилых комнаты и общая кухня-столовая, где вечером можно пить чай или приготовить себе какой-нибудь перекус Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Проживание с питанием обошлось нам с мужем в 34 тысячи рублей за 5 ночей. Мне казалось, что в наших прекрасных краях таких цен нет уже давно. Например, на Байкале за эти деньги ты в лучшем случае можешь рассчитывать на удобства в номере, а не на этаже. А тут и ванная своя, и полноценное питание трижды в день. Идеально.

«Питание здесь — мое почтение»

Приехали в пансионат мы прямиком к обеду. Перед этим быстро заполнили все бумаги для заселения, кинули вещи в номере и сразу пошли в столовую. Другие отдыхающие уже вовсю гремели посудой, разливая суп по тарелкам и наливая чай из эмалированных чайников, который стояли по центру на каждом столе.

Обед из трех блюд. Еда почти как домашняя и очень вкусная Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU За все время, что мы там жили, персонал столовой ни разу не повторился и не приготовил одно и то же блюдо Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

На секунду мы оробели, потому что показалось, что все столики уже заняты, но нас быстренько подсадили к двум семейным парам. Это, пожалуй, один из вызовов для интровертов. Уединиться и пообедать вдвоем или вообще в одиночестве тут не получится. Ты сразу становишься частью большой «семьи» отдыхающих, которые порой не прочь поболтать.

Сразу же бросилось в глаза, что средний возраст курортников — 55–60 лет. Так что наше появление здесь вызвало некоторый ажиотаж. Здешние постояльцы со стажем сразу же взяли над нами шефство: объяснили, что тут можно посмотреть, а куда лучше не соваться из-за медведей, рассказали последние новости и советовали попробовать суп, потому что «еда тут как дома».

Чайник как из детства Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Оказалось, что питание здесь и правда — мое почтение. За все дни нашего пребывания повара в столовой ни разу не повторились и всегда готовили новые вкусные блюда. Мы с мужем шутили, что с такими яствами мы наедим себе щеки, как у бабули в деревне.

Пансионат «Черемховский» Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

На завтрак, который начинался уже в 8 утра, здесь давали какую-нибудь кашу, сырные и мясные нарезки, масло, а из напитков — горячий шоколад, кофе или какао. Последнее, кстати, совсем не то, которое ассоциируется с классической столовкой. Не из бадьи на роту солдат и без противной пленочки сверху.

На парковке возле лечебницы можно встретить вот такие раритетные машинки Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Обеды всегда состояли из трех блюд: салата, супа и чего-нибудь мясного с гарниром. Плюсом к этому шли чай и какие-нибудь вкусняшки к нему. На ужин, который проходил в 19 часов, давали салат или закуску, второе, питьевой йогурт и какие-нибудь фрукты.

Отдельно мне понравилось то, что тебя не терзают никакие муки выбора. Кто-то уже решил за тебя, чем ты будешь сегодня завтракать, обедать и ужинать, и в этом свое очарование. При этом тебе всегда вкусно, сытно и благостно.

Река в поселке невероятно живописна Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU Есть даже вот такие песчаные пляжи, где в теплую погоду можно устроить пикник Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Из минусов пансионата — не самые удобные подушки и матрасы. Кровати тут, к счастью, не из панцирной сетки, но на суперкомфортный сон рассчитывать не приходится. Я для себя пометила, что хотя бы свою ортопедическую подушку из дома прихватить было бы нелишним.

«Выбрала массаж „всей бабки“ »

Теперь отдельно хочу рассказать о лечении. Когда тебе 37 лет и гарантийный срок на организм уже вышел, санаторий или пансионат не роскошный максимум, а базовый минимум. Даже за пять дней можно значительно улучшить свое физическое состояние и вернуть подсъехавшую кукуху на место.

В деревне есть совершенно заброшенные домики, и в этом тоже свое очарование Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Основная масса процедур в Ниловой Пустыни завязана на радоновых ваннах. Но не спешите закатывать глаза: это реально приятная и полезная история! Богатая радоном вода лечит и опорно-двигательный аппарат, и сердце с сосудами, и кожу, а еще нервишки. Поэтому превалирующее большинство отдыхающих здесь — люди спокойные и умиротворенные. Даже в очередях почти никто не ругается. Во всяком случае, голос тут не повышает никто, максимум могут сделать недовольное замечание.

Помимо ванн здесь можно ходить на медицинский массаж всего тела или каких-то отдельных зон. Я выбрала массаж «всей бабки», потому что не было уже никаких сил бороться с последствиями сидячей работы. В массажистки мне досталась маленькая и на вид хрупкая медсестра, которая на первом же сеансе сделала из меня мягкую и податливую отбивную.

Рядом с лечебницей на берегу реки есть парк, где можно понаблюдать за течением воды, покормить птиц и иногда даже заметить косуль на скале напротив Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Мне всегда казалось, что у меня довольно высокий болевой порог, но на массаже я время от времени визжала и просила пощады. Если бы эта массажистка хотела у меня узнать какую-то тайну, я бы, не раздумывая, рассказала ей вообще всё и созналась в чем угодно. Но она меня не пытала, просто хорошо делала свою работу. После третьего сеанса я вытянулась как кипарис, а после пятого практически забыла о том, что у меня несколько месяцев подряд жутко болела шея.

В Ниловой Пустыни есть смотровая с беседками и лавочками. Осенью тут вообще нет никого Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Плюсом к этому я посещала физиопроцедуры, ударно-волновую терапию на шейный отдел позвоночника, гидромассаж и, собственно, принимала горячие ванны. Всего — пять процедур в день. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы обеспечить себе досуг как минимум на первую половину дня.

По вечерам можно бесконечно смотреть, как с гор спускается туман Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Если бы мне в Иркутске приходилось по полдня торчать в больничках в ожидании процедур, я бы немедленно всё это бросила и нашла занятие поинтереснее. Но в Ниловке тебе спешить некуда и незачем, вариантов, чем еще заняться, особо нет, поэтому ты сам собой замедляешься и учишься получать удовольствие от всего, что происходит.

Можно спокойно погулять, подышать, подумать Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Наверное, поэтому после ванн, например, хочется идти в фитобар (других баров в поселке, как вы понимаете, нет) и гонять чаи или пить кислородные коктейли. Мы так делали абсолютно каждый раз после водных процедур, и это какой-то отдельный вид наслаждения. Как будто ты вышел из хорошо натопленной бани, сидишь, пьешь витаминный или успокаивающий настой трав, и тебе вообще плевать на всё, что происходит вокруг.

Стоимость процедур — весьма гуманная. Один сеанс радоновой ванны — 575 рублей. Подводный душ-массаж — 800 рублей за 15-минутную сессию. Общий массаж мне обошелся в 1380 рублей, а физиопроцедуры — в 370 рублей за процедуру. Самой дорогой была ударно-волновая терапия шейного отдела позвоночника, за два сеанса я заплатила 2800 рублей. В Иркутске столько же в среднем стоит одна процедура.

Всего за лечение мы с супругом заплатили около 30 тысяч на двоих за пять дней.

«Все уже придумали за тебя»

Досуг в Ниловой Пустыни особым разнообразием не отличается, но это, пожалуй, даже хорошо. Для себя я поняла, что иногда полезно ничего не делать. Вообще ничего. Ты просто много гуляешь, смотришь на реку и восхитительную природу вокруг, не нагружая при этом свою сенсорную систему.

Такие виды не могут надоесть Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Еще это место идеально для чтения книг. Ничто не отвлекает тебя от процесса, поэтому ты можешь полностью погрузиться в тот мир, который придумал автор. Ну а если книги с собой нет, то в корпусе столовой есть небольшая библиотека. Правда, ассортимент там специфический, но найти что-то для себя можно.

Наконец, в нашем пансионате был бильярд, но мы почему-то ни разу им не воспользовались.

Если же новых впечатлений всё-таки хочется, можно сгонять в буддийский дацан Бурхан-Баабай. Он находится примерно в четырех километрах от поселка, так что в спокойное время, когда по лесам не рыщут медведи, дойти туда можно даже пешком. Мы ездили на машине, так как хищников видели прямо в окрестностях дацана.

Дацан «Бурхан-Баабай» большой и красивый Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU Тут тоже очень тихо и спокойно. Когда по лесу не бродят медведи, можно пройтись по экотропе вокруг 108 буддийских ступ Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Там же есть прекрасная смотровая площадка на изгиб реки Ихе-Ухгунь, где можно сделать просто потрясающие фото. На территории дацана есть экотропа, но по ней нам тоже погулять не удалось всё по тем же медвежьим причинам. Но ничего, сделаем это в следующий раз!

У дацана есть смотровая на реку Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Ну а если проехать еще чуть дальше дацана, можно оказаться в бурятском селе Хойто-Гол. Несколько лет назад его внесли в список самых красивых деревень России. И это абсолютно заслуженно, потому что пейзажи там сумасшедшие.

На пути в деревню Хойто-Гол вот такие виды Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU В первый раз, когда мы приехали, Восточный Саян спрятался за облаками Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

А во второй раз показался во всей своей красе Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU А еще здесь невероятно много красивейших лошадей Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Село Хойто-Гол раскинулось у подножья саянских гор, и там можно сделать вот такие карточки.

Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Меня эти виды поразили в самое сердечко. Впрочем, как и всё, что я успела заметить и сфотографировать вокруг за ту неделю, что мы пробыли в Ниловке.

Я правда не ожидала, что такой вид отдыха придется мне по душе. Когда тебе не нужно бежать на пятидесятую экскурсию, чтобы успеть высмотреть всё-всё-всё, когда не приходится решать, что ты будешь есть или чем заниматься. Всё уже придумали за тебя, а тебе остается просто ходить, дышать свежим воздухом, разгружать голову и радоваться тому, что всё это случилось с тобой.

Единственное, о чем мы пожалели, — это то, что так мало провели дней в Ниловой Пустыни Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU