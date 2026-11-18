Закроют ли инсультное отделение в Угличе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославской области забили тревогу в соцсетях. Поводом стали слухи о закрытии первичного сосудистого отделения Угличской ЦРБ, куда доставляют с подозрением на инсульт, инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

«То, о чём шептались в очередях в поликлинике, оказалось страшной правдой. Наше инсультное отделение в ЦРБ закрывают. Я узнал об этом сегодня, когда привез туда отца после резкого скачка давления. Знаете, что нам сказали? „Мест нет, везите в Рыбинск или Ярославль. Отделение расформировывают“. Инсультное отделение! В городе, где средний возраст населения давно перевалил за 50!» — написал автор в посте группы «Общественники» 17 ноября.

Горожанин напомнил, что при таких заболеваниях действует правило «трех золотых часов», в которые человеку необходимо помочь.

«Он либо останется овощем на всю жизнь, либо мы повезем его уже на кладбище. До Рыбинска — 80 километров. До Ярославля — больше 100. Вы хоть раз ездили по нашей трассе Ярославль — Углич на реанимобиле? Это не немецкое шоссе, это стиральная доска! Каждая кочка для человека с лопнувшим сосудом в мозгу — это смерть», — добавил местный житель.

Автор также отметил, что не у каждого жителя есть личные машины. «Сорваться» в любой момент в другой город — возможности нет. У автора возникли опасения, что следом закрыть могут хирургию, а потом и всю больницу.

«Мы требуем немедленной отмены решения о закрытии. Гарантированного маршрута санавиации или оборудованных реанимобилей, которые будут стоять у нас на базе, а не на бумаге», — заключил горожанин.

Что ответили власти

Тема с больницей разлетелась в местных пабликах. Жители стали делиться своими историями в комментариях, рассказывая, как в экстренных ситуациях приходилось гнать в Рыбинск.

Ответ на возмущения местных пришел от администрации Угличского округа. Вечером того же дня, 17 ноября, власти опровергли информацию о закрытии первичного сосудистого отделения в больнице.

«Первичное сосудистое отделение Угличской центральной районной больницы продолжает работать в штатном режиме и ежедневно принимает пациентов», — дополнили в администрации, сославшись на информацию от регионального Минздрава.

В комментариях один из местных также продублировал ответ Минздрава. В нем власти объяснили, почему пациентов отправляют в другой город .

«В соответствии с приказом от 31.10.2025 № 1640 маршрутизация пациентов с ОНМК в Угличском округе изменена: при подозрении на инсульт пациентов доставляют в региональный сосудистый центр на базе ГАУЗ „Рыбинская больница № 1“. Это связано с необходимостью оказания высокотехнологичной помощи (в том числе тромбэктомии), доступной только в условиях специализированного центра с ангиографическим оборудованием. На базе Угличской ЦРБ сохраняется оказание экстренной помощи и стабилизация состояния с последующей госпитализацией по показаниям», — процитировал горожанин.

Редакция 76.RU запросила подтверждения у правительства Ярославской области по поводу дополнительной информации о направлении жителей с подозрениями на инсульт в Рыбинскую больницу № 1.