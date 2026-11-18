Запрет на рыбалку на Плещеевом озере Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области введут запрет на рыбалку на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Он начнет действовать с 20 ноября.

«В целях обеспечения эффективной охраны озера Плещеево в период нереста ряпушки и содействия естественному воспроизводству рыбных запасов установлены сроки запрета на любительский и спортивный лов рыбы на всей акватории озера Плещеево», — сообщили в «Национальном парке „Плещеево озеро“».

Плещеево озеро было образовано больше 30 тысяч лет назад. Сейчас сам водоем и прилегающие к нему территории входят в границы природоохранной зоны. Плещеево озеро — это единственное место обитания переславской ряпушки, краснокнижного холодноводного сига.

Ограничения будут действовать до 24 декабря.

Директор парка Михаил Федоров подписал соответствующий приказ 13 ноября. Контролировать все, судя по документу, он будет сам.

«Организовать силами госинспекторского состава национального парка „Плещеево озеро“ совместно с сотрудниками правоохранительных органов охрану озера от браконьерства, установить предупредительные знаки по запрету на лов рыбы, составить график дежурств госинспекторского состава национального парка „Плещеево озеро“ на время нерестового периода», — велел он в приказе своему заместителю в области охраны окружающей среды национального парка Николаю Никитину.

Ранее Арбитражный суд Ярославской области поддержал требования Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора о наказании предприятия «Мехуборка Переславль» за свалку в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском.