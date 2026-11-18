Почему в Ярославле и Воронеже отменили концерт Ёлки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Представители певицы Елки объяснили, почему концерты (12+) в Ярославле и Воронеже, которые были запланированы на 29 ноября и 3 декабря, не состоятся. Виной тому назвали поведение организаторов.

«Важная информация. К сожалению, по вине организаторов мы вынуждены отменить два концерта. <…> Мне жаль, что в этом году мы с вами не увидимся, но мы обязательно что-то придумаем!» — говорится в посте официального сообщества Ёлки во «Вконтакте».

В беседе с 76.RU представитель певицы уточнил, что новые даты выступлений в Ярославле и Воронеже пока не рассматривались.

«Пока мы не планируем перенос. Как только у нас будет новая дата, мы сообщим об этом в соцсетях», — рассказал он.

Елка (наст. имя Елизавета Иванцив) — российская поп-певица украинского происхождения. Первый альбом артистки «Город обмана» (18+) вышел в 2005 году, тогда треки «Девочка в „Пежо“» (18+) и «Хорошее настроение» (12+) стали хитами. В 2007 году Елка получила «Золотой граммофон» за песню «Мальчик-красавчик» (18+). Пик популярности пришел к певице после выхода альбома «Точки расставлены» (18+), куда входят главные хиты Елки: «Прованс» (18+), «На большом воздушном шаре» (18+) и «Около тебя» (12+).

На сайте КЗЦ «Миллениум» указано, что организатор концерта — ООО «Стерео Город». Это компания, зарегистрированная в Краснодаре.

Она была образована в декабре 2015 года. Фирма занимается деятельностью учреждений культуры и искусства. Владеет и руководит компанией бизнесмен Кирилл Кравченко.

В конце 2025 года выручка компании составила 263,5 млн рублей. Чистая прибыль из этих денег после всех расходов — 7 млн.

Примечательно, что на сайте «Стерео Города» все еще опубликована информация о концерте Ёлки в Ярославле.

Информация об отмене концерта на сайте организатора пока не опубликована Источник: Стерео Город

Судя по публикациям на сайте компании, ранее она занималась организацией выступлений для многих известных исполнителей: Ани Лорак, МОТа, Полины Гагариной, Найка Борзова, Мари Краймбрери, Zivert и других.

Мы попытались связаться с представителями компании, но они не отвечали на звонки.

Билеты на концерт Ёлки в Ярославле можно было приобрести по цене от 2 до 9 тысяч рублей. Сейчас продажи закрыты, но за месяц до концерта свободных мест в зале было много. Деньги за купленные билеты слушателям обещают вернуть.

Как вернуть деньги за купленные билеты

Деньги за билеты, купленные в кассах КЗЦ «Миллениум», можно вернуть там же. Или онлайн через сайт яркзц.рф.

Если билеты были приобретены в других местах, вернуть их можно через сервис, где они были куплены.