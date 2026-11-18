В Ярославле хотят продлить выплаты заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, а также тем, кто содействовал заключению контракта. С таким предложением в муниципалитет города обратилась мэрия. 18 ноября комиссия муниципалитета по социальной политике поддержала инициативу.
Речь идет о городской выплате в 400 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт. Столько же платят тем, кто приведет контрактника. Продлить действие выплат предлагают до 30 июня 2027 года (сейчас срок ее действия в документах указан как 31 декабря 2026 года).
«Принятие данного проекта потребует выделения из бюджета города дополнительных средств, размер которых будет корректироваться в зависимости от количества обращений граждан за единовременной денежной выплатой при уточнении бюджета города», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.
Чиновники посчитали, о какой примерно сумме из бюджета города может идти речь:
на выплату лицам, заключившим контракт с ВС РВ (ориентировочно по 53 человека ежемесячно) на полгода потребуется 127,2 миллиона рублей;
на выплату лицам, содействующим заключению контракта (ориентировочно по 24 человека ежемесячно): 57,6 миллиона рублей;
на доставку выплат получателям: 2,772 миллиона рублей (1,5% от суммы выплат).
Итого ожидаемая потребность на первое полугодие 2027 года составляет 187,572 миллиона рублей.
Напомним, размер данных выплат в Ярославле был увеличен до 400 тысяч рублей в феврале 2026 года. До этого мера соцподдержки составляла 250 тысяч рублей. При этом данная сумма является лишь частью выплаты, которую получают контрактники. Помимо суммы из городского бюджета им положены выплаты из областного и федерального бюджетов.