В Ярославле собираются продлить выплаты контрактникам и тем, кто их привлек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят продлить выплаты заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, а также тем, кто содействовал заключению контракта. С таким предложением в муниципалитет города обратилась мэрия. 18 ноября комиссия муниципалитета по социальной политике поддержала инициативу.

Речь идет о городской выплате в 400 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт. Столько же платят тем, кто приведет контрактника. Продлить действие выплат предлагают до 30 июня 2027 года (сейчас срок ее действия в документах указан как 31 декабря 2026 года).

«Принятие данного проекта потребует выделения из бюджета города дополнительных средств, размер которых будет корректироваться в зависимости от количества обращений граждан за единовременной денежной выплатой при уточнении бюджета города», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Чиновники посчитали, о какой примерно сумме из бюджета города может идти речь:

на выплату лицам, заключившим контракт с ВС РВ (ориентировочно по 53 человека ежемесячно) на полгода потребуется 127,2 миллиона рублей;

на выплату лицам, содействующим заключению контракта (ориентировочно по 24 человека ежемесячно): 57,6 миллиона рублей;

на доставку выплат получателям: 2,772 миллиона рублей (1,5% от суммы выплат).

Итого ожидаемая потребность на первое полугодие 2027 года составляет 187,572 миллиона рублей.