По версии дочери, у ее матери не было денег на жизненно важные лекарства Источник: Юрий Скулыбердин / V1.RU

В Волгограде на острове Голодном скончалась работница клининговой фирмы скандально известных очистных сооружений после полугодовой задержки зарплат. У женщины была сердечная недостаточность, и она принимала дорогостоящие препараты, однако ложиться в больницу не хотела. По версии дочери, матери несколько месяцев не платили зарплату, из-за чего она не смогла купить жизненно важное лекарство и скончалась. В самой компании по клинингу назвали информацию недостоверной и отказались от комментариев, заявив, что «такого человека не было». Наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно о трагедии, в одном материале.

«Любила внука, старалась дарить подарки»

Источник: @kate.reset.psy / Instagram (организация принадлежит компании Meta, признана нежелательной и запрещена в России)

Напомним, о смерти 53-летней Марии Архангельской стало известно из заявления ее дочери Екатерины Тращенко в социальных сетях. Как рассказала Екатерина, ее мама работала на скандально известных водоочистных сооружениях на острове Голодном. По ее версии, трагедия произошла из-за длительной задержки зарплат, вследствие которой та не смогла купить жизненно важные лекарства для сердца. Дочь вспоминает маму добрым словом:

«Она работала там более пяти лет. „Концессии водоснабжения“ каждый год меняют там подрядчиков с сохранением сотрудников. Вместе с ней на острове жил гражданский муж, который оформлен именно в ресурсоснабжающей организации, — рассказывает Екатерина. — Мама была очень добрая, очень любила своего внука, моего сына. Когда приезжала к нам в гости, постоянно старалась дарить подарки, исходя из своих возможностей. При этом сама оставалась гордой и денег не брала. Мы ей покупали какую-то технику в виде подарков. Она всегда рассчитывала только на себя и ни от кого не зависела».

Мария Архангельская на фото Источник: Екатерина Тращенко

Мария Архангельская скончалась в последний месяц лета. Как поделилась Екатерина, женщина страдала от проблем с сердцем.

«У мамы была сердечная недостаточность, и она принимала дорогостоящие препараты для поддержания собственной жизнедеятельности. В больницу ложиться не хотела. Ну, знаете, как обычно бывает, — вздыхает Екатерина Тращенко. — Потом у нее на работе периодически начали задерживать зарплату, но какие-то запасы финансов всё же были. Последний раз ее задержали порядка на три месяца, и вот-вот постоянно обещали выплатить. А в итоге мама не купила препараты и на некоторое время перестала их принимать. 23 августа она скончалась».

О причинах смерти и ее взаимосвязи с прекращением приема препаратов Екатерине рассказали врачи морга. Когда она приехала на остров, соседи уже сообщили о ситуации с зарплатой.

«Я пыталась связаться непосредственно с руководителем в Волгограде. Сначала он пообещал всё посчитать и отдать. Потом он мне перезвонил и сказал, что получается порядка 18–20 тысяч рублей. За 3 месяца это смешно, согласитесь? — продолжила дочь. — Тогда я сказала, что будем решать вопрос по-другому и спросила контакты гендиректора. Давать их он отказался, и тогда я сама нашла эту фирму и ее директора в Москве. Поначалу он был максимально лояльный, сказал, что не знал о происходящем в Волгограде, и пообещал разобраться. На деле он тянул время и в течение месяца (сентября) говорил: „Ой, а с вами не связались?“, „Я же дал распоряжение“ и „Не знаю, уточню“».

По словам Екатерины, она обращалась в различные ведомства, однако, кроме уведомлений о принятии заявлений, ничего не получила. Но она уточнила, что мама не была трудоустроена официально, о чем ей напомнили в Трудовой инспекции.

«В Государственной инспекции труда долго рассматривали заявление, но, грубо говоря, сказали: чтобы жаловаться на работодателя, надо быть просто оформленным. А то, что ее с 1 января не оформили официально на работе, а только обещали в следующем месяце, видимо, не обратили внимания. Также я подавала жалобы в налоговую и прокуратуру как на подрядчика, так и на „Концессии водоснабжения“, так как это их подрядчик и непонятно, как он выдал тендер».

Кроме того, в конце сентября Екатерина обратилась в Кировский районный суд Волгограда. Оттуда дело переслали по подсудности в Тракторозаводский район. 16 ноября дело приняли к судебному разбирательству, назначив первое слушание на 8 декабря. Председательствует по делу судья Светлана Чапаева.

«У вас недостоверная информация. Нет такого человека».

Представители компании как в Волгограде, так и в Москве отказались от комментариев Источник: Яндекс Карты (2023 год)

Собеседник редакции, знакомый с ситуацией и с самой погибшей, пожелавший остаться анонимным, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, женщина действительно работала уборщицей, но причина смерти, по местным слухам, может быть другой.

«У нее то ли муж, то ли сожитель — сварщик с официальной зарплатой в 70 тысяч рублей на тех водоочистных сооружениях. Сам же он работал с 2019 по 2025 год включительно, — рассказал собеседник. — Не может там нехватки денег быть. Вроде как она злоупотребляла спиртным, и прихватило сердце».

Представитель компании-подрядчика в Волгограде назвал информацию о смерти уборщицы недостоверной, после чего сбросил вызов.

Генеральный директор компании от комментариев категорически отказался, назвав произошедшее провокацией.

«Вы уже за меня там поделились с людьми новостями о том, что я там какие-то комментарии оставил. Грамматика у вас никакая. Я сегодня прочитал о себе в новостях. У меня нет никаких комментариев для вас, — сказал в беседе Александр Кудряшов. — Вначале я, скажем так, отстою свою, если так можно выразиться, честь-правоту, а потом будем дальше уже разбираться. Я не знал человека. Нет человека такого. Извините, мне сегодня очень много начали звонить в связи с этой ситуацией, мне некогда на это тратить время. До свидания».

«Организована процессуальная проверка»

Сама компания действительно заключила с «Концессиями водоснабжения» договор на оказание услуг по клинингу в начале 2026 года. Согласно соответствующей закупке, в ресурсоснабжающей организации готовы были потратить на это 14 миллионов 544 тысячи рублей. В конкурсе участвовали организация из Орловской области и индивидуальный предприниматель из Чеченской Республики по месту регистрации. Однако выиграла московская фирма, предложив выполнить работы за 11 миллионов 299 тысяч 995 рублей.

Согласно сервису проверки контрагентов Rusprofile, компания зарегистрирована в Москве с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». За 2025 год компания показала выручку в 180 миллионов рублей при 13 миллионах прибыли, а среднемесячная зарплата сотрудников составляла 78 тысяч 135 рублей. Кроме того, организация входит в реестр недобросовестных поставщиков и была внесена туда управлением ФАС по городу Москве с 7 августа, как и ее директор. В качестве причины указано: «Уклонение участника закупки от заключения контракта».

В отношении компании действительно зарегистрировано порядка 11 судебных разбирательств, однако трудовых отношений касается только один иск от Екатерины Тращенко в Тракторозаводском районном суде. Остальные дела касаются экономических споров или оспаривания правовых актов и рассматривались в арбитражных судах. Из десяти дел в двух фирма привлекалась как третье лицо и семь раз как ответчик. В настоящее время только в одном деле компания выступает в качестве истца к Управлению федеральной антимонопольной службы по городу Москве. Дело находится на стадии рассмотрения.

В СУ СК России по Волгоградской области организовали доследственную проверку.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. Ход проведения проверки контролирует прокуратура Волгоградской области.

Юристы полагают, что установить факт трудовых отношений без каких-либо документов несложно. Этому могут способствовать не только слова других работников и записи с камер, но даже фирменная спецодежда:

«Это достаточно распространенный вопрос, который решается через суд. По законодательству у нас, если человек был допущен к труду, то факт трудовых отношений устанавливается автоматически, — рассказал адвокат. — Но не все работодатели, скажем, законопослушные, и существуют случаи, когда таковые не признают. Доказательством факта работы сотрудника в суде будут любые обстоятельства. Например, свидетельства других сотрудников, „спецовка“ организации или видео с камер и записи с проходных, пропуск — принимается всё что угодно. Суды очень хорошо принимают такие факты и признают факт трудовых отношений».

После того как факт трудовых отношений будет доказан, работодатель будет обязан сделать все отметки в документах и выплатить полученные по закону деньги:

«В случае, когда сотрудник действительно оставил на предприятии свои следы, либо знает его устройство и специфику работы, и такие обстоятельства установлены в ходе суда, тогда работодатель обязан сделать ряд действий, — объясняет адвокат Виталий Григорьев. — Во-первых, выплатить заработную плату в полном объеме по тарифной сетке. Во-вторых, если доказано увольнение, то сюда добавляются компенсации, соответственно, записи (в трудовой книге), отчисления и иные обязательные платежи».

Это далеко не первый скандал вокруг водоочистных сооружений на острове Голодном. За их строительство в 2019 году взялась АО «Акватик» на сумму более чем в 1,6 миллиарда рублей. Зимой 2020-го рабочие объявили забастовку, обвинив руководство в отсутствии зимней одежды и своевременных выплатах зарплаты. На следующий день забастовка прекратилась: параллельно с прямой линией с президентом России на остров прибыли работники прокуратуры и руководство строительной компании АО «Акватик», объяснившее задержки выплат закупкой оборудования.

В октябре 2021 года мэрия и АО «Акватик» заключили еще один контракт на строительство второго этапа работ. Его сумма была несколько больше: 2 027 004 509,71 рубля, а исполнить его было необходимо до конца 2024 года, однако сейчас его исполнение прекращено. В 2022 году межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой выявили значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ, которые сбрасывались в реку с очистных сооружений. Сложившуюся ситуацию в 2024 году депутат Государственной думы Жанна Рябцева назвала «наглым и откровенным саботажем» нацпроекта «Оздоровление Волги» за 127 миллиардов рублей.