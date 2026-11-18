Самолет находился в турецком воздушном пространстве (фото носит иллюстративный характер) Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сигнал о бомбе поступил с борта самолета на маршруте Минеральные Воды — Анталья. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya, который специализируется на новостях гражданской авиации.

Сигнал о взрывном устройстве поступил на борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Azimuth Airlines, выполнявшего рейс Минеральные Воды — Анталья. Лайнер находился в турецком воздушном пространстве.

Источник: Flightradar24.com

Sukhoi Superjet 100 — российский пассажирский самолет. Он рассчитан на перевозку до 103 пассажиров. Базовая версия преодолевает до 3050 км, а модификация с увеличенной дальностью (LR) — до 4300 км. Первый полет лайнер совершил в 2008 году в Комсомольске-на-Амуре, а в 2011-м начались его коммерческие перевозки.

После получения сообщения профильные службы перешли в режим повышенной готовности. По плану после посадки в аэропорту Антальи борт должны переместить в безопасную зону для проведения проверок силами команд безопасности.

Данные о количестве пассажиров, составе экипажа и результатах досмотра пока не опубликованы. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Обновлено в 15:17 (мск): Самолет приземлился в турецкой Анталье, рассказал в разговоре с ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. Он не уточнил информацию про сигнал о заложенном взрывном устройстве. Была ли бомба на борту, пока неизвестно.

Обновлено в 15:43 (мск): На борту самолета, по данным Habertürk, находились 65 пассажиров и четыре члена экипажа. Сейчас судно готовятся переместить на удаленную стоянку для проведения проверки. Пассажиров должны вывести временно разместить в отдельном помещении. Тогда специалисты по взрывчатым веществам и кинологи со служебными собаками смогут обследовать салон и багажное отделение. По итогам осмотра установят, являлось ли сообщение о бомбе достоверным.