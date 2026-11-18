Алина Закирова выросла в Осе Пермского края и переехала в Сербию Источник: Пермская городская федерация волейбола, Юлия Городилова

9 ноября в Златиборе — сербском городке, популярном у туристов из-за горнолыжного курорта, — погибла 23-летняя Алина Закирова, уроженка Пермского края. Тело девушки нашли под окнами ее съемной квартиры. Редакция 59.RU собрала информацию о погибшей и расследовании ее гибели, проведенном правоохранительными органами Сербии.

Первые новости о смерти россиянки сопровождались первоначальной версией сербской полиции: якобы девушку мог жестоко убить ее бойфренд, а затем сбросить тело, чтобы замаскировать следы побоев под повреждения от падения. СМИ также утверждали, что подозреваемый сбежал с места происшествия.

Вскоре появилась информация о личности возможной жертвы: местные СМИ назвали ее инициалы (А. З.) и возраст (23 года). Как стало известно 59.RU, это 23-летняя Алина Закирова, которая родилась и выросла в городе Осе Пермского края. Эти данные редакции подтвердила тренер осинской спортивной школы, которая хорошо знала девушку: со школьных лет Алина играла в волейбол и участвовала в соревнованиях, в соцсетях есть ее фотографии со множеством медалей.

Тренер также рассказала 59.RU, что Алина была не только спортсменкой, но и хорошо училась: была отличницей и любимицей учителей и одноклассников. В 2021 году она окончила школу и стала учиться на медика — в соцсетях ее мамы друзья семьи связывали будущее девушки с медицинской карьерой.

Алина окончила школу в 2021 году, во время учебы много играла в волейбол Источник: Елена Васянина, Елена Шилова

«Погибла Алина Закирова… — написала во „ВКонтакте“ Елена Шилова, первая учительница Алины. — Милая моя девочка… Мой маленький дружок на протяжении четырех лет начальной школы и замечательный друг дальше по жизни… Всегда активная, позитивная… На каждом уроке и во внеурочное время Алина была креативным лидером, готовым брать на себя ответственность, проявлять душевную заботу и сердечность…»

«В ней было то, что делает спорт по-настоящему важным: характер, умение держаться в команде, готовность бороться до последнего мяча, — поделилась воспоминаниями о воспитаннице тренер Елена Васянина. — Алина не просто играла — она жила волейболом, и эта искренность вдохновляла и младших девочек, и тренеров».

«Для нас она была необыкновенным, чудесным человеком, — рассказала мама Алины Юлия Городилова. — Моим сердцем… Для нашей семьи это невосполнимая утрата. На репатриацию уйдет время, так как она находилась за пределами Российской Федерации, поэтому о дате церемонии прощания сообщим позднее».

Юлия оставила в соцсетях реквизиты для тех, кто захочет помочь семье с тратами на транспортировку тела Алины в Россию и организацию похорон.

Издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на сербские СМИ сообщило, что в ходе расследования полиция проверяла версию об убийстве, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Молодого человека (также гражданина России), с которым Алина вместе снимала квартиру, допросили и отпустили, предварительно изъяв паспорт, сообщает BAZA. По информации издания, версию об убийстве не исключили полностью, но экспертиза не выявила на теле следов насилия — в то же время в телефоне Алины нашли переписку, которая может указывать на суицидальные намерения. Ее молодой человек также утверждает, что девушка могла покончить с жизнью самостоятельно, а сам он в этот момент находился в ванной.