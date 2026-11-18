Камера смартфона может сохранять точные координаты места съемки вместе с фотографией Источник: GPT

Сфотографировали кота, красивый закат из окна или завтрак на кухне. Отправили снимок в соцсети или мессенджер — и, возможно, заодно сообщили, где живете. Причем не просто город или район, а координаты, по которым можно найти конкретный дом.

Никаких шпионских программ и взломов. Ваш смартфон вполне способен сделать это самостоятельно. Всё дело в одной функции камеры, о существовании которой многие даже не подозревают.

Что камера записывает, пока вы выбираете удачный ракурс

Каждая цифровая фотография — это не только изображение. Внутри файла может храниться целый набор дополнительных сведений: когда сделан снимок, на какой телефон, с какими настройками камеры. Эта информация называется метаданными EXIF. И среди прочего там могут оказаться GPS-координаты места съемки.

То есть вы фотографируете чашку кофе, а телефон заботливо запоминает, где именно вы ее пили. Удобно, когда хочется найти снимки из отпуска. Не очень удобно, когда фотографию получает совершенно посторонний человек.

Самое интересное, что на изображении координаты никак себя не выдают. Их можно обнаружить только в сведениях о файле.

На улице при хорошем спутниковом сигнале местоположение иногда определяется с точностью до нескольких метров. В помещении погрешность обычно больше, но и такой информации может хватить, чтобы узнать адрес.

Оригинальный снимок из дома может помочь постороннему узнать ваш адрес точнее, чем кажется Источник: GPT

Продали старый ноутбук — заодно показали, где живете

Представьте: вы выставили ноутбук на продажу. Покупатель просит прислать дополнительные фотографии, и вы делаете пару снимков прямо на кухне.

Если отправить оригинальные файлы с геометками, покупатель потенциально сможет открыть их свойства, скопировать координаты и посмотреть место съемки на карте. Особых технических знаний для этого не требуется — и этим могут воспользоваться мошенники, а не только мамочки из школьного чата.

Особенно осторожными стоит быть с фотографиями, сделанными:

дома — координаты могут указывать на ваш дом или квартиру;

возле школы или детского сада — снимки способны раскрыть места, которые регулярно посещает семья;

на даче — геометка может выдать расположение загородного участка;

в путешествии — по серии фотографий иногда можно восстановить маршрут.

Но есть важный нюанс: далеко не каждый отправленный снимок раскрывает местоположение.

Некоторые социальные сети и мессенджеры автоматически удаляют часть служебной информации при обработке фотографий. А вот при отправке изображения как файла или документа геоданные могут сохраниться. Поэтому рассчитывать исключительно на то, что приложение всё очистит за вас, не стоит.

Зная ваш домашний адрес, мошенники могут использовать его для разных схем:

телефонный обман — назвать ваш адрес, чтобы убедительнее представиться сотрудником полиции, банка или другой организации;

поддельная доставка — сообщить о якобы ожидающей вас посылке и попытаться выманить код из СМС или деньги;

шантаж и угрозы — запугивать тем, что знают, где вы живете, и требовать деньги;

сбор личных данных — сопоставить адрес с информацией из соцсетей и утечек, чтобы узнать о вас больше;

мошенничество с недвижимостью — использовать адрес вместе с другими личными сведениями для попыток обмана.

Узнать адрес могут не только любопытные знакомые, но и злоумышленники Источник: GPT

Где на iPhone спрятана настройка геолокации

Владельцам iPhone достаточно проверить, разрешено ли приложению «Камера» получать данные о местоположении.

Сделать это можно за несколько шагов:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Выберите «Службы геолокации». Найдите приложение «Камера». Установите значение «Никогда».

После этого камера перестанет записывать GPS-координаты в свойства новых фотографий. При этом остальные приложения смогут использовать геолокацию в соответствии со своими разрешениями.

Не хочется полностью отказываться от геометок? Например, вам нравится, когда фотографии из отпуска автоматически собираются на карте.

Тогда можно убирать сведения о местоположении только перед отправкой снимков. Для этого откройте фотографию, нажмите «Поделиться», затем «Параметры» и отключите передачу геопозиции, если такой переключатель доступен. Названия и расположение пунктов могут немного отличаться в разных версиях iOS.

На Android всё еще проще, но есть нюанс

На большинстве Android-смартфонов переключатель находится прямо в настройках камеры. Порядок действий зависит от производителя смартфона, но чаще всего достаточно:

Открыть приложение «Камера». Нажать на значок настроек. Найти пункт «Геотеги», «Метки местоположения», «Сохранять местоположение» или похожий. Отключить запись геоданных.

Название зависит от производителя. Например, на Samsung встречается вариант «Теги местоположения», а на Google Pixel — «Сохранять местоположение».

Отключите функцию, и новые фотографии перестанут получать GPS-координаты от камеры. Если нужный пункт найти не удалось, есть план Б: откройте системные настройки Android, найдите разрешения приложения «Камера» и запретите ему доступ к местоположению.

Даже без сохраненных координат снимок иногда раскрывает место съемки по деталям в кадре Источник: GPT

А что делать с тысячами старых фотографий?

Вот здесь есть небольшая неприятность. Отключение геолокации не удаляет координаты из фотографий, которые уже хранятся в телефоне. Если вы несколько лет снимали с включенными геометками, информация могла сохраниться в старых файлах.

Проверить это несложно.

На iPhone откройте фотографию и проведите пальцем вверх или нажмите значок информации. Если местоположение известно приложению, вы увидите карту или адрес.

На Android откройте снимок в галерее или Google Фото и найдите раздел сведений о фотографии.

Но не спешите пугаться, если увидите карту. Некоторые приложения определяют место приблизительно или сохраняют информацию отдельно. Это еще не означает, что координаты обязательно находятся внутри самого файла.

Если GPS-данные действительно записаны в оригинале, их можно убрать с помощью подходящего приложения для удаления метаданных. В некоторых случаях помогут и встроенные функции редактирования сведений. А перед отправкой лучше проверить уже очищенную копию — на всякий случай.