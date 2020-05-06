Коллеги вспоминают погибшего тёплыми словами, говорят, что он — не просто хороший специалист, но и добрый, отзывчивый человек.



— Многие переживали, а он никогда не боялся этого вируса, — вспоминает своего коллегу по работе Лиана. — Брал все вызовы, часто работал один — был высококлассным специалистом.



— У него в трудовой книжке была всего одна запись — 34 года после окончания мединститута он проработал фельдшером на скорой, — добавил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Андрей Живой. — Он всегда был на хорошем счету, имел множество благодарностей.



В Ярославской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 11 умерших от коронавируса. Дмитрий Груздев в эту статистику не попал — его причина смерти пока неизвестна.



— У него действительно был выявлен COVID-19, но на данный момент заключения вскрытия пока нет, — объяснил источник 76.RU в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.



В Ярославской области с начала эпидемии коронавирус выявили у 880 человек. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. При этом у 115 больных состояние оценивается как среднетяжелое, у 618 — как удовлетворительное.