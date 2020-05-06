В Ярославле произошла трагедия — умер фельдшер заволжской подстанции скорой медицинской помощи 54-летний Дмитрий Груздев, который лежал с коронавирусом в госпитале ветеранов войн.
— К нам его привезли коллеги — он вызвал скорую, когда почувствовал себя плохо. У него поднялась температура и началась сильная одышка, — рассказали врачи.
В госпитале Дмитрию лучше не стало, его состояние становилось только хуже. И он, похоже, это понимал.
— Перед смертью он отправил СМС друзьям, — рассказала коллега погибшего Лиана Чиркова. — Написал, что, похоже, он не выкарабкается и, если с ним что-то случится, что где взять. До этого он даже созванивался со своими знакомыми, с каждым днём говорил всё хуже.
Коллеги вспоминают погибшего тёплыми словами, говорят, что он — не просто хороший специалист, но и добрый, отзывчивый человек.
— Многие переживали, а он никогда не боялся этого вируса, — вспоминает своего коллегу по работе Лиана. — Брал все вызовы, часто работал один — был высококлассным специалистом.
— У него в трудовой книжке была всего одна запись — 34 года после окончания мединститута он проработал фельдшером на скорой, — добавил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Андрей Живой. — Он всегда был на хорошем счету, имел множество благодарностей.
В Ярославской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 11 умерших от коронавируса. Дмитрий Груздев в эту статистику не попал — его причина смерти пока неизвестна.
— У него действительно был выявлен COVID-19, но на данный момент заключения вскрытия пока нет, — объяснил источник 76.RU в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.
В Ярославской области с начала эпидемии коронавирус выявили у 880 человек. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. При этом у 115 больных состояние оценивается как среднетяжелое, у 618 — как удовлетворительное.
Напомним, за выходные дни, с 1 по 5 мая, в Ярославской области от COVID-19 скончалось 6 человек. Таким образом, к 6 мая количество летальных исходов выросло до 11. За сутки выявлен 51 новый заболевший. С начала эпидемии их количество составило 880 человек. 128 поправились, на лечении находится 741 человек.
Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Груздева.