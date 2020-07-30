«Сколько жизней она спасла!»: в Ярославской области умерла врач с симптомами ковида

В Ярославской области умерла врач с симптомами ковида
В Ярославской области скончалась врач, у которой проявились симптомы коронавируса. 65-летняя Ирина Оревинина работала заведующей Дмитриевским фельдшерско-акушерским пунктом в Даниловском районе. Там же она и жила с семьёй.
Официально Ирина Павловна не значится в списках умерших от COVID-19. Ещё не все результаты вскрытия готовы, поэтому с уверенностью говорить о том, что именно коронавирус стал причиной смерти женщины, мы не можем. Но и родные, и коллеги доктора говорят, что у неё были все симптомы заболевания.
— Она заболела около двух недель назад, заболевание протекало тяжело. Ирину Павловну положили в госпиталь ветеранов войн. К сожалению, утром 29 июля пришло известие, что она скончалась, — рассказали медики, работавшие вместе с Ириной Оревининой.
Для её коллег и пациентов эта новость стала настоящим ударом.
— Ирина Павловна всю жизнь посвятила медицине. Совершенно безотказный для людей, грамотный специалист. В Дмитриевском сельском поселении ее очень любили и уважали. Побывав в ФАПе, можно было не спешить обращаться в районную поликлинику, Ирине Павловне доверяли. Сколько жизней она спасла, своевременно оказав необходимую медицинскую помощь, вызвав скорую, или просто настояв на обращении пациента к врачу. Светлый человек, одна из тех, без которого трудно представить нашу жизнь, — написали в группе Даниловского района в сети «ВКонтакте».
— Я и лично была с ней знакома, и лечилась у неё. Добрейшей души человек! Она лечила мою бабушку. Бабушка ее очень любила, говорила, что, только увидев Ирину Павловну, она уже лучше себя чувствовала. Она по звонку и днём и ночью выезжала к больным людям, и в снег, и в дождь. Её все очень любили, — сожалеет о кончине врача жительница Даниловского района Анастасия Ушакова.
— Очень жаль, когда из жизни безвременно уходят такие люди, как Ирина Павловна, очень добрый и порядочный человек, всегда помогавшая людям, порой, в ущерб собственному здоровью. Светлая память о ней останется в наших сердцах! — написала в сети Тамара Сорокина.
Напомним, по официальным данным, за последние двое суток от COVID-19 в Ярославской области скончались три человека — две женщины и мужчина. Общее количество летальных исходов в регионе с начала пандемии — 28. Среди тех, кто умер в период распространения коронавируса, немало врачей.