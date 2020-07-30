«Сколько жизней она спасла!»: в Ярославской области умерла врач с симптомами ковида

— Она заболела около двух недель назад, заболевание протекало тяжело. Ирину Павловну положили в госпиталь ветеранов войн. К сожалению, утром 29 июля пришло известие, что она скончалась, — рассказали медики, работавшие вместе с Ириной Оревининой.



Для её коллег и пациентов эта новость стала настоящим ударом.



— Ирина Павловна всю жизнь посвятила медицине. Совершенно безотказный для людей, грамотный специалист. В Дмитриевском сельском поселении ее очень любили и уважали. Побывав в ФАПе, можно было не спешить обращаться в районную поликлинику, Ирине Павловне доверяли. Сколько жизней она спасла, своевременно оказав необходимую медицинскую помощь, вызвав скорую, или просто настояв на обращении пациента к врачу. Светлый человек, одна из тех, без которого трудно представить нашу жизнь, — написали в группе Даниловского района в сети «ВКонтакте».



— Я и лично была с ней знакома, и лечилась у неё. Добрейшей души человек! Она лечила мою бабушку. Бабушка ее очень любила, говорила, что, только увидев Ирину Павловну, она уже лучше себя чувствовала. Она по звонку и днём и ночью выезжала к больным людям, и в снег, и в дождь. Её все очень любили, — сожалеет о кончине врача жительница Даниловского района Анастасия Ушакова.