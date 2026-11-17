Концерт певицы Елки в Ярославле отменили Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Концерт (12+) популярной певицы Ёлки в Ярославле, который был запланирован на 29 ноября, не состоится. Об этом рассказала сама исполнительница в социальных сетях, уточнив, что также отменено выступление (12+) в Воронеже.

«Ярославль, Воронеж, в этом году, к сожалению, мы не увидимся. Концерты отменены. Если вы уже купили билеты, вернуть деньги можно через сервис, где их покупали», — говорится в официальном сообществе Ёлки во «ВКонтакте».

Тем, у кого возникнут проблемы с возвратом билетов, предлагают писать об этом под постом об отмене концерта или на указанный адрес электронной почты.

«Мы будем передавать ваши обращения организаторам и помогать, чем сможем. Будем думать, когда сможем добраться до вас в 2027 году», — сказано в посте.

Елка (наст. имя Елизавета Иванцив) — российская поп-певица украинского происхождения. Первый альбом артистки «Город обмана» (18+) вышел в 2005 году, тогда треки «Девочка в „Пежо“» (18+) и «Хорошее настроение» (12+) стали хитами. В 2007 году Елка получила «Золотой граммофон» за песню «Мальчик-красавчик» (18+). Пик популярности пришел к певице после выхода альбома «Точки расставлены» (18+), куда входят главные хиты Елки: «Прованс» (18+), «На большом воздушном шаре» (18+) и «Около тебя» (12+).

Выступление Ёлки должно было состояться в КЗЦ «Миллениум». Билеты можно было купить как за 2 тысячи рублей, так и за 9 тысяч. Сейчас продажи на сайтах закрыты. Но за месяц до концерта свободных мест в зале было много.

В первую очередь раскупали самые дешевые билеты на балконе Источник: «Яндекс Афиша»

Ранее мы рассказывали, что ярославские десантники пытались отменить концерт (12+) Филиппа Киркорова в Ярославле. Они припомнили ему выходку шестилетней давности. В 2020 году вышел юмористический ролик, где Киркоров в тельняшке и синем берете шутит, играет на гитаре, а в конце рвет на себе тельняшку. Тогда исполнителя просили извиниться.