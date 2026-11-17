Водители подрались после ДТП Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области водитель устроил драку после ДТП. Авария произошла около часа дня 16 ноября на улице Луначарского в районе дома № 2а.

Сам момент ДТП попал в запись видеорегистратора одного из автомобилей. На ней видно, что кроссовер «Ниссан» резко вылетел с поворота и врезался в «Мицубиси». Водитель «Ниссана» — на вид пожилой мужчина — практически сразу вышел из машины. Водитель и пассажирка «Мицубиси» тоже покинули разбитое авто.

Водитель «Мицубиси» сразу направился ко второму участнику аварии и набросился на него с кулаками. После второго удара водитель «Ниссана» упал на асфальт. Оппонент продолжил бить его руками и ногами, пока разъяренного мужчину не оттащила пассажирка «Мицубиси».

Водитель «Ниссана» попытался встать, но упал. Потихоньку на место ДТП стали собираться зеваки.

Момент ДТП и драки после него Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что водитель «Ниссана» в момент аварии был пьян.