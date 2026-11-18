Жизнь во дворцах Великобритании со стороны кажется красивой сказкой с балами, каретами и бриллиантовыми тиарами. Но за закрытыми дверями Букингемского дворца скрывается свод протоколов, от которого у современного человека может пойти кругом голова. Одни запреты продиктованы вопросами безопасности, другие — заботой об имидже, а третьи достались в наследство от эксцентричных предков и соблюдаются просто по привычке. Разбираемся в самых необычных правилах, по которым живут британские монархи.
Застольные законы: есть строго по команде и взвешиваться после ужина
Даже обычный семейный обед во дворце превращается в спектакль со строгим сценарием. Главное правило звучит просто: никто не имеет права притронуться к еде раньше правящего монарха. Но как только король или королева кладут приборы на тарелку, трапеза заканчивается для всех присутствующих, даже если вы не успели доесть десерт.
На банкетах и в зарубежных поездках меню монарших особ абы каким быть не может. Под запретом находятся устрицы и другие моллюски: риск пищевого отравления во время официального визита недопустим. При Елизавете II на дворцовой кухне почти не использовали чеснок, чтобы избежать неприятного запаха на встречах с политиками, а король Карл III изгнал со стола фуа-гра из соображений защиты животных.
Еще одна причудливая традиция ждет гостей на Рождество в поместье Сандрингем — частной загородной резиденции королевской семьи в графстве Норфолк. Перед праздничным ужином и сразу после него все приглашенные обязаны встать на старинные напольные весы. Такой обычай в начале 20-го века ввел король Эдуард VII, который хотел лично убеждаться, что его гости уходят из-за стола сытыми. Считается, что если человек немного поправился, праздник удался на славу.
Игры, сон и запрет на автографы
В королевской семье строго регламентирован даже досуг. Например, в резиденциях Виндзоров категорически запрещено играть в «Монополию». Несколько лет назад принц Эндрю признался журналистам, что эта настольная игра провоцирует слишком сильный азарт и ожесточенные семейные ссоры.
Еще одно испытание на выносливость ждет тех, кто проводит вечер в компании монарха: никто не может отправиться спать раньше него. В свое время это правило доводило до отчаяния принцессу Диану, которая буквально валилась с ног от усталости, но была вынуждена поддерживать светскую беседу до глубокой ночи, пока королева не пожелает всем спокойной ночи.
А вот поклонникам, мечтающим получить подпись кого-то из членов семьи, придется довольствоваться только улыбкой. Дворцовый протокол запрещает монаршим особам раздавать автографы и делать селфи. Главная причина — безопасность: злоумышленники могут скопировать подпись и использовать ее для подделки финансовых или государственных документов. Исключения случаются крайне редко — например, во время визитов к пострадавшим от стихийных бедствий.
Секреты гардероба: шорты в мороз и черное платье в чемодане
Одежда во дворце — это не просто мода, а язык символов. Вы наверняка замечали, что маленькие наследники престола появляются на публике исключительно в шортах и высоких гольфах, даже если на улице промозглый лондонский ветер. В британской аристократии длинные брюки на мальчиках младше восьми лет исторически считались признаком среднего класса, поэтому юные принцы носят шорты до тех пор, пока не подрастут.
Для женщин действует не менее строгий дресс-код. До шести часов вечера дамы обязаны появляться на официальных мероприятиях в шляпках, а вот драгоценные тиары разрешено надевать только после заката и исключительно замужним женщинам. Кроме того, принцессам и герцогиням запрещено сидеть, закинув ногу на ногу, — колени и лодыжки должны быть плотно сжаты и слегка наклонены вбок.
Наконец, у каждого члена семьи есть правило для чемодана: в любую заграничную поездку обязательно нужно брать с собой комплект траурной одежды. Этот протокол появился в 1952 году, когда молодая принцесса Елизавета узнала о смерти своего отца, короля Георга VI, находясь в Кении.
У нее не оказалось с собой черного платья, поэтому по прилете в Лондон будущей королеве пришлось сидеть в самолете и ждать, пока помощники привезут подходящий наряд для выхода к прессе. С тех пор траурный костюм стал обязательным спутником в каждом королевском багаже.