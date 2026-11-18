Вы не представляете, по каким правилам живет этот клан Источник: United Archives / legion-media.ru

Жизнь во дворцах Великобритании со стороны кажется красивой сказкой с балами, каретами и бриллиантовыми тиарами. Но за закрытыми дверями Букингемского дворца скрывается свод протоколов, от которого у современного человека может пойти кругом голова. Одни запреты продиктованы вопросами безопасности, другие — заботой об имидже, а третьи достались в наследство от эксцентричных предков и соблюдаются просто по привычке. Разбираемся в самых необычных правилах, по которым живут британские монархи.

Застольные законы: есть строго по команде и взвешиваться после ужина

Даже обычный семейный обед во дворце превращается в спектакль со строгим сценарием. Главное правило звучит просто: никто не имеет права притронуться к еде раньше правящего монарха. Но как только король или королева кладут приборы на тарелку, трапеза заканчивается для всех присутствующих, даже если вы не успели доесть десерт.

Не успели притронуться к десерту? Проблемы гостей монарха не беспокоят Источник: PA Images / legion-media.ru

На банкетах и в зарубежных поездках меню монарших особ абы каким быть не может. Под запретом находятся устрицы и другие моллюски: риск пищевого отравления во время официального визита недопустим. При Елизавете II на дворцовой кухне почти не использовали чеснок, чтобы избежать неприятного запаха на встречах с политиками, а король Карл III изгнал со стола фуа-гра из соображений защиты животных.

Еще одна причудливая традиция ждет гостей на Рождество в поместье Сандрингем — частной загородной резиденции королевской семьи в графстве Норфолк. Перед праздничным ужином и сразу после него все приглашенные обязаны встать на старинные напольные весы. Такой обычай в начале 20-го века ввел король Эдуард VII, который хотел лично убеждаться, что его гости уходят из-за стола сытыми. Считается, что если человек немного поправился, праздник удался на славу.

Даже не представляем, сколько времени займет церемония взвешивания на таком банкете Источник: PA Images / legion-media.ru

Игры, сон и запрет на автографы

В королевской семье строго регламентирован даже досуг. Например, в резиденциях Виндзоров категорически запрещено играть в «Монополию». Несколько лет назад принц Эндрю признался журналистам, что эта настольная игра провоцирует слишком сильный азарт и ожесточенные семейные ссоры.

Еще одно испытание на выносливость ждет тех, кто проводит вечер в компании монарха: никто не может отправиться спать раньше него. В свое время это правило доводило до отчаяния принцессу Диану, которая буквально валилась с ног от усталости, но была вынуждена поддерживать светскую беседу до глубокой ночи, пока королева не пожелает всем спокойной ночи.

А вот поклонникам, мечтающим получить подпись кого-то из членов семьи, придется довольствоваться только улыбкой. Дворцовый протокол запрещает монаршим особам раздавать автографы и делать селфи. Главная причина — безопасность: злоумышленники могут скопировать подпись и использовать ее для подделки финансовых или государственных документов. Исключения случаются крайне редко — например, во время визитов к пострадавшим от стихийных бедствий.

Сколько ни стой в очереди за автографом монаршей особы — только зря потратишь время Источник: mauritius images GmbH / legion-media.ru

Секреты гардероба: шорты в мороз и черное платье в чемодане

Одежда во дворце — это не просто мода, а язык символов. Вы наверняка замечали, что маленькие наследники престола появляются на публике исключительно в шортах и высоких гольфах, даже если на улице промозглый лондонский ветер. В британской аристократии длинные брюки на мальчиках младше восьми лет исторически считались признаком среднего класса, поэтому юные принцы носят шорты до тех пор, пока не подрастут.

До восьми лет — никаких брюк! Источник: ALPR / AdMedia / legion-media.ru

Для женщин действует не менее строгий дресс-код. До шести часов вечера дамы обязаны появляться на официальных мероприятиях в шляпках, а вот драгоценные тиары разрешено надевать только после заката и исключительно замужним женщинам. Кроме того, принцессам и герцогиням запрещено сидеть, закинув ногу на ногу, — колени и лодыжки должны быть плотно сжаты и слегка наклонены вбок.

Наконец, у каждого члена семьи есть правило для чемодана: в любую заграничную поездку обязательно нужно брать с собой комплект траурной одежды. Этот протокол появился в 1952 году, когда молодая принцесса Елизавета узнала о смерти своего отца, короля Георга VI, находясь в Кении.

Когда Георг VI умер, Елизавета находилась в зарубежном туре. Она не выходила из самолета, пока ей не принесли черное платье Источник: ZUMA Press, Inc. / legion-media.ru